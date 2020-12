Maradona. Quince preguntas para entender qué puede pasar con su herencia

La abogada Ana Rosenfeld, especialista en derecho de familia, responde con precisión técnica a las más importantes intrigas que plantea, hasta el momento, la sucesión del Diez Crédito: Archivo Hola

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de diciembre de 2020

1- ¿Quiénes son técnicamente los herederos de Diego Maradona? ¿Sus hijos reconocidos? ¿Y los que están en trámite para que se les reconozca la filiación?

-Primero hay que descifrar esa gran incógnita que es si hay o no testamento. Porque hasta ahora esa cuestión no se dilucidó y hablan de que a lo mejor hay un testamento. La verdad es que yo esa parte la desconozco, pero si hubiera un testamento hay que leerlo para saber cuál fue la última voluntad del causante. En el hipotético caso de que no hubiera testamento, estaríamos ante una situación en la que se abre la sucesión: a partir de la publicación del edicto, tienen treinta días para presentarse quienes son sus herederos forzosos, que son sus hijos, los reconocidos y los que están en trámite de reconocimiento. Por otro lado, también tienen derecho a presentarse todos aquellos que son deudores o acreedores del sucesorio. Por ejemplo, contratos por cobrar.

2- ¿Los hermanos de Maradona no tienen derecho sobre su herencia?

-No, de ninguna manera, los hijos desplazan a todos los demás. Si no hubiera hijos, sí son herederos los hermanos.

3- ¿Tampoco su ex mujer Claudia Villafañe, tiene derecho a hacer un reclamo sobre la herencia?

-No, tampoco.

4- ¿Cómo cambia el panorama si apareciera un testamento?

-Las cosas cambian porque, a partir de la modificación del código en agosto de 2015, hay algo que se llama "beneficio", y él podría haber beneficiado con una proporción máxima del 33 por ciento a quien hubiera querido, incluso en beneficio de ese hijo y en perjuicio de los otros, hasta eventualmente cualquier otra persona que él hubiera querido.

5-¿Qué sucede con el reclamo que había comenzado Rocío Oliva, que exigía a Diego Maradona una compensación por los años que pasaron juntos? ¿Debe pedir un embargo cuando abran la sucesión?

-Rocío es la única mujer que tiene un caso abierto. Se empezó hace un año y medio, dentro del plazo que prevé la ley que son los seis meses después de la separación de los convivientes. Y ese derecho a la compensación económica lamentablemente se frenó por las idas y vueltas de la pandemia, que paró toda la justicia. Así que no hubo oportunidad -más allá de las mediaciones- de avanzar. Es muy prematuro hacer hipótesis sobre esto. En el momento en que se abra la sucesión, se publiquen los edictos y se presenten los herederos, obviamente ella tendría el derecho de presentarse como acreedora del sucesorio. Esto yo todavía no lo he hablado con Rocío porque, hoy por hoy, están todos sufriendo esta inesperada pérdida.

6- ¿Un testamento tiene validez aunque haya sido firmado el día anterior a la muerte del testante? ¿Qué pasa si alguna de las partes lo cuestiona o no reconoce la firma?

-Sí, testamento u hológrafo tienen validez. Lo importante es que esté redactado y dicho en el idioma que habitualmente usaba la persona. Es decir: lo que se tiene en cuenta es que un testamento u hológrafo no esté hecho con palabras que habitualmente no le pertenecían al difunto, que la redacción no es acorde con su léxico o vocabulario, si se hizo de puño y letra incluso o, eventualmente, si sólo está la firma, y el difunto no fue quien lo escribió, entonces se puede revisar.

7- En el caso de las personas que tienen iniciados sus casos para que se les reconozca la filiación con Diego Maradona. ¿Qué pueden hacer en medio de la sucesión?

-Todos aquellos que tengan iniciado el trámite de filiación se pueden presentar en la Justicia pidiendo una medida provisional o ser reconocidos con una medida provisional argumentando que su filiación está en trámite. Es una medida cautelar para que la Justicia les preserve su porción hereditaria.

8- Diego Maradona hizo una denuncia contra Claudia Villafañe por presunto "fraude, estafa y malversación de patrimonio,". ¿Cómo sigue esa causa después de su muerte? ¿Son sus herederos quienes deben decidir si continúan con el juicio? En tal caso, Dalma y Gianinna, que también aparecen de alguna manera en la causa, decidirán -parcialmente- la suerte de su madre.

-Voy a ser muy genérica porque desconozco las denuncias recíprocas que pudieron haber existido, así que me parece que la prudencia es lo mejor en este caso. Pero en general, lo que dice el Código, por supuesto que los herederos tienen todo el derecho de seguir adelante con todas las acciones, por eso dije hay deudores y acreedores en un sucesorio, no solamente herederos. Están los herederos que tienen derecho a proseguir con las causas, en función de tratar de incorporar bienes al acervo sucesorio, que obviamente iría en beneficio de los herederos forzosos. Pero si entre los hijos no se ponen de acuerdo existe la posibilidad de la designación de un administrador judicial, y eventualmente si existieran acciones controvertidas, es obvio que podría existir la figura de que ese administrador, que es quien va a seguir adelante con todos esos procesos, tiene que ser una persona ajena para que sean transparentes esos reclamos y no se confundan esas cuestiones.

9- ¿La Justicia puede designar a más de un administrador?

-Puede existir la administración conjunta y, eventualmente, si no se ponen de acuerdo en esa administración conjunta, la designación de un tercero la hace el juez.

10- ¿Lo que herede Dieguito Fernando será administrado por su madre?

-Sí, la madre es la representante legal de su hijo menor de edad. Y tiene la obligación y el derecho de bregar por todos y cada uno de los derechos de Dieguito Fernando.

11- ¿Verónica Ojeda puede disponer libremente de la herencia de Dieguito Fernando?

-No, la función de la persona que representa a un menor es precisamente preservar ese matrimonio. Puede comprar una casa, hacer inversiones, invertir en una renta, pero el día de mañana tiene que rendirle cuentas a su hijo.

12- El hecho de que Dieguito Fernando es, hasta el momento, el único menor de los herederos, ¿lo ubica en una situación de privilegio respecto de sus hermanos?

-Hoy por hoy, Dieguito Fernando tiene "el mejor derecho". Y Verónica Ojeda obviamente esto lo sabe: le corresponde pedir inmediatamente derecho de alimentos a la sucesión.

13- ¿En el inventario de los bienes de Diego que entran en sucesión hay que incluir, por ejemplo, las camisetas y los trofeos que él tanto reclamaba?

-En un inventario uno pone todo, todo. Después el juez determinará qué derecho tiene cada uno sobre ese patrimonio.

14- Hace días trascendió que las marcas "El 10", "Maradona", "Diegol", "La Mano de Dios", "Maradona" y "El Diego" pertenecen a Sattvica SA, una empresa de Matías Morla. Y habría un acta del INPI, de 2017, que muestra a Diego como cedente en favor de Sattvica, en rol de adquiriente, de la marca "Diego Armando Maradona" ¿Los herederos de Diego pueden reclamar por el uso de su apellido?

-Por supuesto. La ley de marcas, en su artículo 3H, específicamente dice que son derechos de los herederos los derechos al nombre, al pseudónimo, y que todas las cuestiones que tienen que ver con la persona resultan susceptibles de entrar en sucesión. El nombre le pertenece a la persona y, por ende, a sus herederos. Después, hay que ver cómo se hicieron esos contratos, yo hablo jurídicamente, hablo de lo que dice la ley, pero no conozco qué dicen esos papeles.

15- La imagen de Diego Maradona, la recreación de su vida en libros, series y películas y los futuros contratos publicitarios, ¿también forman parte de "la herencia de Maradona"?

-Todos son derechos de sus herederos.

La tapa de la revista ¡Hola! Argentina de esta semana Crédito: Netflix

Conforme a los criterios de Más información