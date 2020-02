María Kodama, sobre el lenguaje inclusivo: "Me parece una cosa absurda"

María Kodama cuestionó el lenguaje inclusivo Fuente: LA NACION

3 de febrero de 2020 • 11:25

María Kodama cuestionó la utilización del lenguaje inclusivo cuando fue consultada al respecto durante una entrevista. "Me parece que es una moda", opinó la viuda de Jorge Luis Borges.

"La verdad que me parece una cosa absurda. Yo pienso que es mejor decir en masculino, en femenino y no eso que deforma la lengua. Como dicen ahora. todes. No, me parece absurdo. Me parece que el punto de vista de una oración, de una cosa que esté componiendo, no puede usar eso", argumentó Kodama, ante la pregunta de Marcelo Longobardi en su programa de CNN.

La escritora y profesora de literatura, respecto del machismo, agregó: "Yo nunca sentí eso, quizás porque mi padre me educó de otra manera. No digo que no hay hombres que son espantosos, no lo niego. Quiero decir que mi relación siempre ha sido muy buena y si hago una cuenta tengo más amigos hombres que mujeres. Quizás por mi manera de ser, también, no lo sé. Nunca sentí al hombre como algo que me domina o que yo estoy inferior."

Durante la nota, Kodama también habló de su relación con Jorge Luis Borges, de su postura frente al casamiento, sus viajes y, entre otros temas relacionados con el escritor, recordó cuando Mick Jagger se arrodilló frente al autor de El Aleph.