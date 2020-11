Mariano Iúdica sobre Marcelo Tinelli: "Me di cuenta de que me quería limpiar"

Mariano Iúdica asegura que advirtió cuando Marcelo Tinelli lo quiso echar. Crédito: Captura Youtube

Durante su participación en un ciclo televisivo, a Mariano Iúdica le propusieron recorrer en un clip diversos momentos de su carrera en el medio. Cuando entre las imágenes apareció una escena que compartió con Marcelo Tinelli, el conductor aseguró que ahí advirtió que el presidente de la Superliga lo quería echar.

Iúdica se refirió a su relación con Tinelli en el programa Santo Sábado (América), conducido por Guillermo López y Soledad Fandiño. En el ciclo estrenado hace unos meses, hay una sección llamada "Cámara Reacción" en donde le proponen a un famoso recorrer varios momentos de su carrera.

En ese contexto, el conductor de Polémica en el Bar realizaba un comentario en simultáneo con la sucesión de imágenes. Y al momento de verse en Showmatch, cuando Marcelo Tinelli presentó a Martín Bossi en el papel de Iúdica y él mismo observaba la escena detrás de cámaras, no dudó en afirmar: "Esa noche me di cuenta de que Marcelo me quería limpiar".

"Efectivamente, después de unos meses se terminó mágicamente Soñando por cantar", concluyó Iúdica en referencia al reality show que condujo por eltrece y fue producido por Ideas del Sur, cuyo fundador y principal accionista hasta ese entonces (2012) era Marcelo Tinelli.