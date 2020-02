Marketing de contenidos. 5 pasos para armar tu calendario editorial

.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de febrero de 2020 • 14:57

Yanina Guirotane es Lic. en Economía y Mg. en Finanzas, docente universitaria y socia de IESA School , una escuela en la que da capacitaciones para potenciar emprendimientos . Hoy Yanina nos propone un método para armar un calendario editorial, para poder organizar contenidos y comunicar mejor a nuestros potenciales clientes. ¡Clave!

Armar un calendario editorial para tu emprendimiento te permite establecer objetivos de marketing de contenido, desarrollar una estrategia y planear cuidadosamente todo tu contenido con anticipación para que puedas generar mejores resultados para tu negocio, ya sea un ranking de motor de búsqueda mejorado, más tráfico, más acciones sociales o más clientes potenciales y conversiones.

Por qué realmente necesitás hacer un calendario editorial

La razón principal por la que un calendario editorial es tan importante es que te permite que planifiques y elabores estrategias sobre tu contenido. No solo te va a permitir ahorrar tiempo, sino que también te va a ayudar a obtener mejores resultados.

Hay varias formas importantes en las que la estrategia y la planificación de tu calendario editorial te van a ayudar:

Podés planificar el contenido en función de tus objetivos comerciales y de marketing: cuando hacés esto estratégicamente, es mucho más fácil alcanzar tus objetivos y, por lo tanto, también vas a mejorar tu ROI (retorno de la inversión).

Podés planificar tu contenido para respaldar tus campañas: cuando tenés nuevos productos / servicios o nuevas características o cualquier otro gran cambio en tu emprendimiento, siempre es una buena idea planificar el contenido con anticipación para que te ayude a crear una campaña impactante con buenos resultados.

Podés mantener un cronograma de publicación consistente: un calendario editorial te va a permitir que te asegures de que estás publicando contenido variado para llegar a diferentes partes de tu público objetivo. Podés usar una planilla de Excel o herramientas como Hootsuite y Trello para planificar tu calendario más fácilmente.

Cómo planificar tu calendario editorial en 5 pasos

PASO 1: establecé tus objetivos de marketing de contenidos.

Para la planificación de tu calendario es clave que puedas establecer cuáles son tus objetivos comerciales y de marketing. Entonces ¿cómo te puede ayudar el marketing de contenidos a alcanzar estos objetivos? Una vez que sepas eso, podés elaborar los objetivos de marketing claros, como:

Dirigir más tráfico al sitio web de tu negocio.

Mejorar la optimización de tu motor de búsqueda.

Mejorar tu conocimiento de marca y alcance.

Generar lealtad entre tu público objetivo y tus clientes.

Generar nuevos clientes y hacer más ventas.

PASO 2: investigá posibles temas y posibles estrategias.

En esta etapa, no se trata de crear titulares, sino de presentar algunas ideas aproximadas sobre el tipo de contenido que tenés que crear para alcanzar tus objetivos de marketing; por ejemplo: para atraer más tráfico a tu sitio web, creá contenido que atraiga a los lectores (como listas, guías prácticas, ebook, etc.). Para generar lealtad, concentrate en contenido altamente valioso que brinde mucho valor a tu audiencia (videos que den tips o recomendaciones, educativos, etc.). Y por último, para generar nuevos clientes, creá más contenido sobre tus productos así como contenido que te permita vender a esa audiencia.

Consejo: una idea muy buena para que lleves a cabo es que, supongamos que tu emprendimiento es una marca de ropa, podés hacer un video mostrando 3 looks para ir al trabajo, de esta forma estás generando un contenido interesante para tu audiencia, pero a la vez mostrando tus productos.

En esta etapa, se trata de tener una idea aproximada del tipo de contenido que tenés que crear para alcanzar esos objetivos.

PASO 3: investigá contenido y comprendé el análisis.

Para ser más estratégica con tu contenido también necesitás investigar quién es tu audiencia y los tipos de contenido que prefieren. Para eso, podés hacerte las siguientes preguntas:

¿Qué tipos de contenido generan la mayoría de las acciones?

¿Cuáles son los títulos o temas más efectivos?

¿Qué formatos de contenido funcionan mejor con tu audiencia? (contenido en formato corto o largo, listas, guías prácticas, e-books, etc.)

¿Qué temas son los más populares?

¿Cuál de tus contenidos genera más tráfico / leads / etc.?

PASO 4: proponé ideas de contenido.

En esta etapa, ya tenés mucha información sobre tu público objetivo, sus preferencias y tus propios objetivos de marketing de contenido.

Este es el momento ideal para comenzar a planificar tus titulares reales. En esta instancia es muy útil hacer una lluvia de ideas de contenido ya que eso puede generar mejores ideas e ideas en las que podrías no haber pensado inicialmente.

A medida que pienses en las ideas de titulares y temas, antes de agregarlas a tu calendario, tomate el tiempo para considerar una pregunta importante: ¿cómo me va a ayudar este contenido específico a alcanzar mis objetivos de marketing?

Porque si no te ayuda a lograr tus objetivos, entonces quizás sea mejor descartar esa idea y probar nuevas ideas.

PASO 5: controlá continuamente tus resultados y optimizá tu estrategia

Ningún calendario editorial tiene que estar hecho de forma definitiva, de hecho, es una buena práctica monitorear de cerca los resultados de tu contenido y usar esa información para optimizar tu calendario y, en consecuencia, tu estrategia de marketing de contenido.

Por ejemplo, probaste un determinado tipo de contenido descargable y no resultó, entonces es importante tratar de entender por qué sucedió eso y cómo podés mejorar tu estrategia y contenido en el futuro. Es por esto que, si tenías planificado un contenido similar en dos semanas es importante que lo cambies ya que sabés que ese tipo de contenido a vos no te funcionó.

Es fundamental que veas tus resultados de manera consistente y tengas en cuenta tus objetivos de marketing para que hagas cambios en tu estrategia y calendario en consecuencia.

El marketing de contenidos es una tarea que se suele postergar porque requiere tiempo, pero también es muy eficiente cuando se hace correctamente. Con el fin de generar mejores resultados de tu marketing de contenidos, intentá planificar tu calendario editorial con anticipación, particularmente enfocándote en tus objetivos de marketing. Esto no solo va a mejorar tu productividad y te va hacer ahorrar tiempo, sino que incluso puede mejorar tu ROI.