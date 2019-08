Marta Luisa de Noruega. Se mostró muy enamorada de su novio chamán en Marbella

Esta es la primera vez que la princesa y su novio pisan una alfombra roja desde que ella le comunicó que estaban juntos. Fuente: HOLA - Crédito: Cordonpress

Unos días después de renunciar a su título, al menos parcialmente, Marta Luisa de Noruega (47) voló a Marbella. La hermana del príncipe Haakon Magnus, heredero del trono, eligió la noche más especial del verano marbellí para volver a mostrarse en público con su "alma gemela", el autoproclamado gurú y sanador estadounidense Durek Verret (44), a quien presentó en sociedad hace tres meses.

El domingo 11, la hija de los reyes Harald y Sonia "revolucionó" la Gala Starlite con su presencia en la Cantera de Nagüeles, el imponente venue donde suele tener lugar la famosa gala solidaria, que este año cumplió diez años de historia. Fue la primera vez que la fiesta, cuyos anfitriones son Antonio Banderas y la empresaria canaria Sandra García-Sanjuán, contó con un miembro de la realeza europea entre sus guests y, como era de esperarse, las miradas hicieron foco en la princesa y su gurú.

"REINA" DE LA GALA

En su llegada a la previa, Marta Luisa charló animadamente con otros invitados, como el modelo español Pepe Barroso Jr. -ex novio de Tini Stoessel- y hasta hizo historias del back para sus más de 130 mil seguidores.

Su amor arribó un rato después, pero le dedicó un emotivo mensaje en ruta hacia la fiesta. "Voy a Starlite a ver a mi novia, que va a recibir un premio por el trabajo que está haciendo alrededor del mundo. Va a ser un evento maravilloso, estoy muy emocionado", anunció Shaman Durek, como se llama a sí mismo el líder espiritual de Gywneth Paltrow, entre otras estrellas de Hollywood.

Ya en el party, la princesa dijo sentirse honrada y agradecida por haber sido incluida en la lista de premiados. Los organizadores de la gala quisieron destacar la "dedicación y participación en diferentes fundaciones de su país" y la "lucha por la igualdad de oportunidades a nivel mundial" de Marta Luisa, quien, una vez sobre el escenario, recibió el galardón de manos de los anfitriones.

"Todos somos líderes de un tiempo nuevo. Somos líderes de nuestras vidas, de nuestros hijos, de nuestros amigos. Y todos podemos marcar la diferencia. Es importante entender lo poderosos que somos. Esto es lo que yo puedo ofrecer al mundo: una manera diferente de entender. Tenemos que ser quienes somos realmente y no quien nos han dicho que debemos ser. Eso es lo que necesita el mundo. Si nos atrevemos a cambiar, el mundo cambiará con nosotros", dijo la princesa en su discurso, que fue escuchado atentamente por Valeria Mazza, conductora de la velada desde hace unos años.

"Usaré el título de princesa cuando represente a la Casa Real noruega y, de ahora en más, no lo emplearé en un contexto comercial", dijo Marta Luisa en un comunicado que compartió el miércoles 7. Un día antes de volar a la gala, había dado una conferencia con su novio en Oslo Fuente: HOLA - Crédito: Patricia Cachinero

EL TÍTULO DE LA DISCORDIA

Esta fue la primera aparición pública de la princesa tras haber tomado una decisión importante respecto del título que lleva desde su nacimiento. Diecisiete años después de haber renunciado al tratamiento de "Alteza Real" para crear una escuela para comunicarse con los ángeles -un poder del que se creía capaz-, Marta Luisa dejará de utilizar el título de "princesa" para sus actividades comerciales.

"Haber usado el título durante mi gira de conferencias fue una provocación para muchos. Tomé muy en serio las críticas y, junto a mi familia, hemos decidido hacer unos cambios. Usaré el título de princesa cuando represente a la Casa Real noruega y, de ahora en más, no lo usaré en un contexto comercial", anunció en un comunicado que posteó en su cuenta de Instagram el miércoles 7.

La decisión promete traer calma a la Casa Real de Glücksburg después del auténtico terremoto mediático que se desató cuando Marta Luisa anunció, casi en simultáneo, su noviazgo con Durek Verret y el comienzo de su tour de conferencias juntos.

Tituladas "La princesa y el chamán", las charlas que la pareja da desde mediados de mayo son pagas (la entrada cuesta entre 80 y 130 euros) y están centradas en temas de espiritualidad y bienestar. El nombre fue considerado tan controversial por los medios de Noruega que uno de los principales diarios pidió públicamente la renuncia de Marta Luisa a su título.

Dolida, la princesa respondió que no pensaba hacerlo. "Soy una princesa. Nací en la familia real y no recibo dinero del Estado. No me planteo renunciar a mi título", dijo en una entrevista en el programa Buenos días Noruega y, en declaraciones a la prensa, el príncipe Haakon respondió: "Seguimos todo lo que se dice y se escribe. Queremos establecer un diálogo con mi hermana, en especial sobre el título y su actividad empresarial".

Tras anunciar su noviazgo, el 12 de mayo pasado, Martha Luisa y Durek arrancaron con su tour de espiritualidad y bienestar en la ciudad de Stavanger Fuente: HOLA - Crédito: AFP

"Cuando encontrás a tu alma gemela, lo sabés. Tuve la suerte de haber conocido a la mía", fueron las palabras que Marta Luisa eligió para presentar a su novio tres meses atrás, en Instagram Fuente: HOLA - Crédito: Cordonpress

UN LOVE STORY CON TINTES ESOTÉRICOS

Marta Luisa ocupa el cuarto puesto en la línea de sucesión al trono noruego, por detrás de su hermano menor y de sus dos sobrinos, la princesa Ingrid Alexandra (15) y el príncipe Sverre Magnus (13). Es madre de tres hijas, Maud Angelica (16), Leah Isadora (12) y Emma Tallulah (11), fruto de su primer matrimonio con el escritor danés Ari Behn, de quien se separó en 2016 (los trámites de divorcio concluyeron un año después). Antes de su casamiento, que tuvo lugar en mayo de 2002, su padre decidió que no adoptaría el apellido de su marido y que a pesar de casarse con un hombre de menor rango que ella conservaría el título de princesa.

Desde su renuncia al tratamiento de Alteza Real para abrir una escuela destinada a comunicarse con los ángeles, la princesa trabaja en su dimensión espiritual y, a través de los años, fue "puliendo" un perfil tan esotérico como exótico. "Cuando encontrás a tu alma gemela, lo sabés. Tuve la suerte de haber conocido a la mía", fueron las palabras que la princesa eligió para contarle al mundo, el pasado 12 de mayo, que estaba de novia con su gurú, de quien primero fue paciente en Los Ángeles.

Nacido en Estados Unidos, el nuevo "yerno" del rey Harald dice ser heredero de una mujer de origen noruego-indio y de un hombre de origen africano-haitiano y se define como un "innovador evolutivo, hacker de espíritus, partidario de las mujeres y líder de bienestar".

Antes de convertirse en chamán, fue actor. O al menos así lo indica IMDB, la conocida base de datos de cine y televisión, que lo incluye en el reparto de tres películas filmadas entre 2006 y 2009.

En diálogo con ¡Hola!, Durek destacó la generosidad, alegría y naturalidad de la princesa que lo enamoró. Y Marta Luisa remató: "Él es la persona más increíble que conocí".

