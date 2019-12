Martes 10/12. Vení a limpiar el río en Vicente López

Ayelén Di Leva SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de diciembre de 2019 • 11:31

Sumate a esta acción. Con todo el equipo de OHLALÁ! salimos a limpiar el río de Vicente López y queremos que te sumes.

Cuándo : el martes 10/12 de 9 a 11 am

: el martes 10/12 de 9 a 11 am Dónde : en Roca y el río

: en Roca y el río Gestión de residuos. La cooperativa Bella Flor, una empresa social en la que alrededor de 80 trabajadores separan y clasifican residuos sólidos urbanos (RSU) para su recuperación y reciclaje, se copó con la iniciativa y decidieron acompañarnos. Vendrán con sus camiones recolectores para dejarnos los bolsones grandes en los que vamos a separar los residuos que luego pasarán a buscar. Va a haber bolsones para: plásticos, vidrios, aluminio y basura. Individualmente, cada persona va a ir juntando elementos para cada categoría y los tirará en el bolsón que corresponda. Lo que no se pueda separar por estar todo mezclado o sucio no se podrá reciclar e irá en el bolsón de lo que se considera basura.

¿Qué traer al cleanup?

Te sugerimos que traigas (si no tenés algo de esto, venite igual):

Botella de hidratación. Bolsa reutilizable de plástico. Guante reforzado o de jardinería (en MercadoLibre están a $50). Protector solar y repelente. Gorro. Alcohol en gel. Zapatillas adecuadas para terreno irregular. Pantalón largo. Remera blanca

Lula Gil, de @water.journey, nos acompaña en este día

Crédito: Gentileza de China Carracedo y Lula Gil.

Luciana Gil (33) es arquitecta. Hace cuatro años tenía la vida que había planificado: título, trabajo, casa y un compañero con el que llevaba 12 años de pareja. Pero de repente, su mundo empezó a moverse y se cayeron las estructuras cuando, en 2016, se separó: "Justo cumplía 30 años, ¡me cayó todo junto!", cuenta. No lo sabía, pero era el principio de su nueva historia.

Cuando se enfrentó a esta crisis de identidad, lo primero que hizo fue aferrarse a lo que siempre fue su cable a tierra: el deporte. Se compró una tabla y se iba casi todas las mañanas a remar al río. "Acercándome cada vez más al río me empecé a dar cuenta de la basura que había, no entendía cómo ese lugar que a mí me hacía tan bien estaba tan descuidado, tan sucio y contaminado. Así fue como entré en la sustentabilidad y encontré lo que venía buscando", cuenta.

El siguiente paso fue abrir una cuenta en Instagram: Water Journey. Desde chica, Lula hacía collage, intuitivamente. Hoy hace obras de arte con los descartes plásticos que encuentra en el río; algunos los juntó en Hawái, otros acá. "Voy al río a buscar plásticos, como si fuera a buscar caracoles, y me encanta". Y agrega: "Cuando las expongo, las muestro, generan un efecto. Porque el que las mira identifica la tapa del resaltador, la tapita de la pasta de dientes, la parte de un peine..., cosas que usamos a diario. Si estoy en el medio del río, un kilómetro adentro, ¿por qué hay una botella? Lo estamos invadiendo, no está bien. Ese fue el impacto que yo necesité para tomar conciencia y empezar a modificar mis hábitos".

Además de su activismo y de sus obras de arte, Lula también es instructora de stand up paddle (SUP), un deporte que nació en Hawái en los 80, de la mano de surfistas que se volvían locos los días que no había olas en el mar y decidieron buscarle la vuelta para ganarle al aburrimiento. Es una práctica que empodera mucho y que no requiere conocimiento previo de surf ni de ningún deporte acuático; si sabés nadar, ya lo podés practicar.

Las 6 máximas de Lula

Elegí consumir menos plástico , analizá la relación que tenés con este material y evaluá cómo podés reducir su consumo.

, analizá la relación que tenés con este material y evaluá cómo podés reducir su consumo. Tené un filtro de agua y llevá tu botella reutilizable para evitar comprar envases plásticos. Cuando una persona utiliza una botella reutilizable, deja de consumir 1500 botellas de plástico al año.

para evitar comprar envases plásticos. Cuando una persona utiliza una botella reutilizable, deja de consumir 1500 botellas de plástico al año. Tratá de ir menos al supermercado para apoyar a pequeños productores, verdulerías de barrio y dietéticas. No te olvides de llevar, siempre, tu propia bolsa.

para apoyar a pequeños productores, verdulerías de barrio y dietéticas. No te olvides de llevar, siempre, tu propia bolsa. Separá tu basura y encargate de llevarla a los puntos de reciclaje. Es un buen ejercicio para conectarte con tus residuos.

Es un buen ejercicio para conectarte con tus residuos. Armá un compost en tu casa para tirar los residuos orgánicos.

en tu casa para tirar los residuos orgánicos. No seas tan perfeccionista con estos cambios. Tomate con calma cada nuevo hábito. Lo más importante es divertirse en el camino.