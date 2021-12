Martín Zuppi: “Tenemos que producir más con la mirada puesta en la exportación”

“Las automotrices tuvimos inconvenientes en el flujo normal de abastecimiento, primero por la llegada del covid y luego por el desabastecimiento global de microprocesadores. Y por eso es que nos volcamos a la producción local: de hecho es lo que estamos haciendo desde el año pasado, sobre todo desde que llegó la pandemia”.

Fiat Cronos, el auto argentino.

Quien habla es Martín Zuppi, el presidente de Fiat, Jeep y RAM en Argentina. Y a lo dicho lo respalda con números reales y concretos: en el 2020 la compañía que comanda produjo 33.588 vehículos, cerrará este año con un total de 71.000 y planea crecer aún más en el 2022.

“Nosotros nos apalancamos en el producto local para poder abastecer un mercado argentino que hoy se encuentra con algunas restricciones”, explica y enseguida cita el ejemplo del Fiat Cronos, que se fabrica en la planta de Ferreyra de la provincia de Córdoba y hoy se ha convertido en el vehículo argentino con mayor integración de piezas nacionales, con un 48 por ciento de componentes locales.

“El Cronos tiene que ver, justamente, con nuestra estrategia para poder continuar produciendo en un mercado falto de recursos”, señala el ejecutivo. Y se explaya: “Cronos es líder en ventas en la Argentina, pero no solo eso: también lidera las ventas en el segmento sedan en el mercado brasileño. Y esa gran producción nos permite exportar y obtener como moneda de cambio los recursos para importar y abastecer a todas las marcas del grupo, hablamos de Fiat, Jeep o RAM”.

Las razones del auto de las “superventas”

No es casualidad que el Cronos esté en camino de convertirse en el auto más vendido en el 2021 en todo el país. Bajo el lema de “El auto argentino” –se trata de un modelo monolocado que no se produce en ninguna otra parte del mundo- el vehículo se caracteriza además por su disponibilidad en góndola, algo que en un contexto de limitación de importaciones sólo pudo ser posible gracias a su altísima integración local.

“El Cronos es un vehículo muy versátil, lo recomendamos para parejas, para familias tipo, para solteros, sirve para trabajar, para viajar, para lo que quieras, y además tiene una relación de precio-producto más que interesante. A nivel tecnológico se trata de un auto muy bien logrado y moderno, y tiene tanto caja manual como automática. En suma: encontramos un producto muy adaptable al mercado local”, se entusiasma Zuppi.

Y añade: “Pero me parece que lo más importante del Cronos no es solo su éxito en la Argentina sino también en Brasil, algo que no es fácil de lograr y que nos permite seguir aumentando los volúmenes de producción. Por eso insisto en la necesidad de producir para exportar, y de exportar para poder importar. Este vehículo nos genera sustentabilidad como marca y es una prueba de eso”.

Más de cien años en el país

“Es raro encontrar un argentino que no haya tenido un Fiat”, advierte Zuppi acerca de la marca cuya italianidad pesa muy fuerte a lo largo y ancho del país. “Eso, por un lado, es una ventaja, porque nos genera un sentido de pertenencia muy fuerte como marca italiana. Pero también es una responsabilidad, porque tenemos que entregar al mercado productos que estén a la altura de lo que los clientes piden”, precisa.

Hace ya dos años que Fiat celebró su centenario en la Argentina, país que fue el primer destino internacional en el que la compañía italiana decidió radicar una filial y desde 1919 viene movilizando a varias generaciones.

“Fiat es en una de las marcas con más cercanía a la gente en gran parte por su historia, que siempre estuvo conectada con los argentinos de una manera especial”, concluye Zuppi y revela que la marca está trabajando conjuntamente con el gobierno, la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA) y los sindicatos para alcanzar un desarrollo de producción y exportación aún mayor “que permita abastecer al mercado local con un line up todavía más completo”.

_____________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.