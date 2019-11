Más de 100 mujeres disfrutaron de una tarde llena de adrenalina en OHLALÁ! Camp

.

En la tarde de ayer y en un gran predio en medio de la naturaleza se llevó a cabo #OHLALÁ! Camp by @reebokargentina, un evento pensado para la comunidad de lectoras de OHLALÁ! al que asistieron más de 100 mujeres que compartieron dinámicas de team building, ejercicios fit, danza y juegos inspirados en la infancia, además de un original "baño de luna llena" a modo de ritual para cargar energías.

Se trató de una tarde de convivencia en la naturaleza, en la que las chicas no sólo pudieron disfrutar del aire libre y de un pícnic saludable, sino además generar vínculos entre ellas a través de distintos desafíos que tuvieron que sortear en grupo, como armar coreografías de baile, formar pirámides humanas y hasta competir en una divertida carrera con esquíes sobre el pasto.

Las influencers de fitness y embajadoras de Reebok, Dafne Schilling ( @dafneschilling), Celeste Failache ( @celestefailache) e Ileana Agüero ( @ile.fitness.fem) estuvieron a cargo de poner a todas las presentes en movimiento con distintas actividades llenas de dinamismo. La primera con una clase de danza circular muy femenina y un espacio en el que cada grupo pudo presentar su propia rutina; y las segundas con una actividad cardio orientada a trabajar la fuerza y la resistencia de a dos, aprovechando la sinergia que se genera cuando se comparten ejercicios con una amiga o compañera.

Soledad Simond, directora de la revista, junto a Dafne Schilling.

"OHLALA! es una marca femenina que crea y amplifica contenidos, pero que desde hace varios años es generadora de experiencias", contó Soledad Simond, directora de OHLALÁ!, añadiendo: "queremos que los valores de marca se lleven puestos, por eso creamos OHLALA! Camp, una convivencia para que durante una jornada nuestra comunidad de suscriptoras celebre la amistad y el trabajo en equipo; inspirando el movimiento, el liderazgo y la pertenencia".

Las asistentes se fueron felices, disfrutando de cada actividad propuesta: "Me encantó la buena onda que había. OHLALÁ! hace los mejores eventos, somos muy fans. Siempre participamos y siempre la pasamos genial" contó Brenda Araya, de 30 años. Por su parte, Polina Iashnik (24), otra de las asistentes que concurrió con su hermana, comentó a la salida: "Me encantó venir al Camp. Fui al año pasado al OHLALÁ! Fest y estuvo buenísimo, pero en este evento me encantó poder compartir con otras personas y la unidad que se generó".

OHLALA! Camp es una jornada en plena naturaleza que nació bajo el claim: "conocé hoy una amiga nueva"; una experiencia diseñada para que las lectoras de la revista tuvieran la oportunidad de interactuar con otras mujeres de la comunidad ohlalera y distenderse a lo grande. El objetivo se cumplió y ya está en marcha una nueva edición para el 2020.