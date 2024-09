Alimentación natural para perros: beneficios, riesgos y recomendaciones esenciales

Escuchar

Para muchas personas, las mascotas son un miembro fundamental de la familia, a tal punto que llegan a considerarlas como sus propios hijos, procurando siempre brindarles los mejores cuidados para garantizar su bienestar. En este contexto, en los últimos años surgió una creciente tendencia a alimentarlas con productos naturales, alejándose de la comida balanceada tradicional, en busca de opciones más saludables y beneficiosas para su salud y para mejorar su calidad de vida.

Según dieron a conocer en el sitio web de expertos Dogfy Diet, la comida natural para perros se caracteriza por no contener aditivos, conservantes artificiales ni colorantes. Se trata de una dieta balanceada y nutritiva que busca imitar la alimentación original de los lobos, los ancestros más cercanos de los perros. Por lo que explicaron, esta opción se basa en el uso de ingredientes frescos, como carnes magras, verduras y granos enteros, los cuales se cocinan suavemente para conservar sus propiedades nutritivas.

Uno por uno, los beneficios de alimentar a los perros con comida natural

Según expertos, darle comida natural a las mascotas puede ayudar a prevenir alergias y asimilar mejor los nutrientes

En primer lugar, alimentarlos de esta manera promueve una mejor digestión. Además, al estar libre de rellenos y químicos innecesarios, asimilan mejor los nutrientes, reduciendo problemas gastrointestinales .

. Por otro lado, puede ayudar en la prevención de alergias y sensibilidades alimentarias , que a menudo son provocadas por ingredientes artificiales.

, que a menudo son provocadas por ingredientes artificiales. Asimismo, alimentar a los perros con una dieta rica y variada, es más probable que el animal tenga un pelaje brillante, dientes fuertes y más energía.

Comida natural cruda vs. comida natural cocida: cuál es mejor para los perros

Teniendo en cuenta estas características de la comida natural para perros, surge la duda de si es mejor optar por una dieta cruda o cocida. Mientras algunos defensores de la alimentación cruda argumentan que esta preserva mejor los nutrientes, otros prefieren cocinar los ingredientes para eliminar posibles bacterias y facilitar la digestión. Esta controversia genera un debate sobre cuál es la opción más saludable y segura para las mascotas. Por ende, a continuación se destacan los beneficios y desventajas de cada una de ellas:

Dieta cruda: esta alternativa ofrece una serie de beneficios, como la promoción de un pelaje más brillante, dientes más limpios, mayor energía y una mejor salud digestiva. Sin embargo, una de las principales preocupaciones con la dieta cruda es la posible presencia de bacterias y parásitos en los alimentos, lo que podría representar un riesgo para la salud del animal y también para los humanos que manejan esos alimentos. La contaminación potencial es una desventaja importante a considerar al optar por esta modalidad de alimentación.

Entre los mejores alimentos naturales para perros, aparecen carnes magras, verduras y granos enteros

Dieta cocida: en el caso de la comida natural cocida, se utiliza ingredientes frescos que se cocinan a temperaturas controladas, lo que ayuda a conservar sus nutrientes mientras elimina posibles patógenos. Este proceso de cocción puede hacer que ciertos alimentos sean más digestibles y sabrosos para los perros, además de reducir significativamente el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos.

Aunque la comida natural cocida para perros ofrece múltiples beneficios, también presenta algunas desventajas que es importante tener en cuenta. En primer lugar, existe el riesgo de no lograr un equilibrio nutricional adecuado si no se prepara correctamente, lo que podría provocar deficiencias de nutrientes esenciales a largo plazo. Además, aparece el riesgo de contaminación cruzada, ya que al cocinar en casa, si no se manejan adecuadamente los ingredientes, pueden transferirse patógenos a otros alimentos. Mismo, se puede dar la sobrecocción de los alimentos, puesto que cocinar en exceso puede destruir vitaminas y minerales cruciales para la salud de la mascota.

Por todo esto, es fundamental informarse adecuadamente antes de cambiar la dieta de una mascota. A su vez, consultar con un veterinario es clave para asegurarse de que la alimentación que se elija, ya sea cruda o cocida, sea equilibrada y adecuada para sus necesidades.

LA NACION