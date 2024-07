Cómo es la lengua de los gatos

Escuchar

Los gatos son compañeros únicos para las personas, aunque dedican una parte considerable de su día a un ritual meticuloso: el cuidado de su pelaje. Este proceso, realizado con precisión con la lengua, no solo los mantiene limpios y libres de parásitos, sino que también promueve su bienestar físico y mental en gran medida. Aquellos que conviven con estos animales, seguramente pudieron observar de cerca la sorprendente estructura de su lengua, que está repleta de espinas formadas por queratina, que reciben el nombre de papilas filiformes.

Según lo publicado en un artículo de National Geographic, los gatos domésticos, conocidos por su meticuloso cuidado personal, emplean hasta un cuarto de su tiempo despiertos en este ritual de limpieza. Cada cavidad en forma de “U” en su lengua actúa como un recolector de saliva, capaz de almacenar hasta 4.1 microlitros, aproximadamente una décima parte de una gota de colirio estándar. Con cada lametón, depositan cerca del 50% de este fluido en su pelaje, lo que los ayuda a refrescarse y regular su temperatura corporal.

Los gatos emplean hasta un cuarto de su tiempo despiertos en su limpieza personal

Teniendo esto en cuenta, el alivio que experimentan los gatos tras el aseo depende de si las papilas pueden penetrar en el pelaje hasta llegar a la piel. Esto explica por qué a algunas especies de gatos domésticos, como los persas de pelo largo, les cuesta mucho acicalarse.

”Las papilas tienen que llegar hasta la piel para disolver los aceites y el resto de materiales. Los gatos persas tienen un pelaje demasiado grueso como para que penetren las papilas. Como no pueden llegar a la piel, el gato no se puede asear por completo”, explicó David Hu, coautor de una reciente investigación titulada Cats use hollow papillae to wick saliva into fur (Los gatos usan papilas huecas para absorber saliva en su pelaje), que fue publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Los sorprendentes hallazgos de la lengua de los gatos

Los investigadores del Instituto de Tecnología de Georgia en Atlanta, Estados Unidos, realizaron un estudio en la revista PNAS, la publicación oficial de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. La doctora Alexis Noel y su equipo utilizaron vídeos de alta velocidad, tomografías computarizadas y escaneos 3D para estudiar las lenguas de seis especies de animales: gato doméstico, lince rojo, puma, leopardo de las nieves, tigre y león.

Lo que descubrieron es que las papilas filiformes tienen el mismo tamaño y forma en todos los felinos, independientemente de su especie. Aunque un tigre tiene más de estas papilas en la lengua que un gato doméstico, su estructura, proporción y función son idénticas. Sin embargo, lo que sorprendió a los investigadores fue observar que todas estas papilas están huecas y tienen forma de cuchara, con la punta ligeramente curvada. Con esta característica única, los gatos pueden recolectar y distribuir saliva a través de su pelaje, y aprovechan la tensión superficial del líquido para mover pequeñas gotas por su cuerpo mientras se acicalan.

Investigaciones descubrieron que, gracias a este aseo, regulan su temperatura corporal

Al observar detenidamente a gatos domésticos durante su aseo, los investigadores notaron cómo despliegan sus lenguas hacia afuera, permitiendo que las papilas filiformes se mantengan perpendiculares al pelaje. Este movimiento es crucial para maximizar la limpieza y asegurar que la saliva alcance tanto la superficie del pelo como la piel. Sin embargo, se encontró que los de raza persa, conocidos por su pelo denso y largo, tienen dificultades para lograr la misma eficacia en su cuidado personal debido a la longitud de su pelaje, lo que puede requerir un mantenimiento adicional por parte de sus cuidadores.

Además de mantenerse limpios, los gatos utilizan la lengua y saliva para regular su temperatura corporal, como revelaron imágenes térmicas utilizadas en el estudio. Este hallazgo es particularmente relevante dado que ellos no tienen glándulas sudoríparas en todo el cuerpo, dependiendo únicamente de las almohadillas de sus patas para la sudoración. Los investigadores también revelaron aplicaciones prácticas de su descubrimiento en la vida cotidiana, como el desarrollo de un cepillo de aseo inspirado en la lengua de los gatos, impreso en 3D y diseñado para aplicaciones como la limpieza de textiles o la administración de medicamentos en superficies cubiertas de pelo.

