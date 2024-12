Cómo hacen los perros para recordar el camino a su hogar después de perderse

Los perros poseen un increíble talento para orientarse y regresar a casa, una capacidad que combina instintos ancestrales con sentidos extraordinarios. Este fenómeno fue objeto de estudio para científicos y dueños de mascotas durante años, que revelaron sorprendentes estrategias que incluyen el uso del olfato, la vista y hasta el campo magnético de la Tierra.

En 2015, Georgia May, una cachorrita rescatada, sorprendió al mundo al recorrer más de 56 kilómetros para regresar a su casa tras extraviarse durante una caminata en San Diego, California. Cinco años antes, en Canadá, un beagle logró regresar a su vecindario en Winnipeg después de estar separada de su familia por más de seis semanas, recorriendo 800 kilómetros tras un espectáculo de fuegos artificiales que la había asustado y espantado del lugar en el que se encontraba su familia. Estas historias son ejemplos de cómo los perros pueden realizar proezas de orientación que parecen desafiar la lógica.

De acuerdo con un estudio publicado en la revista científica eLife, los perros podrían utilizar el campo magnético terrestre como una brújula para orientarse en largos trayectos. Hynek Burda, coautor del estudio, afirmó que, aunque no hay evidencia concluyente, esta hipótesis es una de las más fehacientes. Los hallazgos sugieren que los perros no solo dependen de su extraordinario sentido del olfato, que es hasta 100 mil veces más potente que el humano, sino que podrían integrar esta información sensorial con mapas mentales construidos durante sus experiencias previas.

Según Zazie Todd, autora del libro Bark! The Science of Helping Your Anxious, Fearful, or Reactive Dog, los perros construyen mapas mentales de su entorno dominados por olores específicos. Esta capacidad, junto con su habilidad para reconocer puntos de referencia visuales y auditivos, les permite orientarse incluso en territorios desconocidos.

Un estudio realizado en 2020 con 27 perros de caza, equipados con rastreadores GPS y cámaras, demostró que el 60% de ellos utilizó su sentido del olfato para regresar con sus dueños. Por otro lado, un 30% optó por una estrategia conocida como “carrera de brújula”, lo que sugiere que podrían haber detectado señales magnéticas para guiarse.

Bridget Schoville, directora de ciencia del comportamiento en la ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals), destaca que los perros también pueden reconocer puntos de referencia familiares, como edificios o árboles, y utilizarlos para ajustar su orientación respecto a su hogar.

Más allá de sus habilidades sensoriales, los perros tienen un fuerte vínculo emocional con sus dueños, similar al que un niño tiene con sus padres, según Monique Udell, directora del Laboratorio de Interacción Humano-Animal en la Universidad Estatal de Oregón. Esta conexión emocional motiva a los perros a intentar reunirse con su familia cuando se pierden.

Sin embargo, Udell señala que muchas mascotas no tienen la oportunidad de practicar estas habilidades, ya que sus vidas en entornos urbanos limita su exposición a experiencias de orientación natural. Aunque las historias de perros que logran regresar a sus casas son muy llamativas, es fundamental que los dueños tomen precauciones para evitar que sus mascotas se pierdan. El uso de collares con identificación, microchips y supervisión adecuada son medidas esenciales para garantizar su seguridad.

