El método infalible para que perros y gatos convivan pacíficamente

Aunque el refrán “se llevan como perros y gatos” sugiera lo contrario, la convivencia entre estos animales no solo es posible, sino que también puede resultar en profundas amistades. Sin embargo, esta relación no surge instantáneamente al colocar a las mascotas en un mismo espacio; es crucial conocer los pasos adecuados para garantizar una introducción positiva y gradual.

El éxito de esta cohabitación depende en gran medida de la socialización temprana de los animales y de cómo se satisfacen sus necesidades individuales. Es crucial que cada uno disponga de su propio espacio, como comederos, bebederos, zonas de descanso y juguetes, aunque con el tiempo puedan optar por compartir algunos de ellos.

Es muy importante que cada animal posea un espacio propio y personal Foto ilustrativa: PIXABAY

La creencia popular de que canes y felinos son enemigos naturales carece de fundamento. “Puede provenir del hecho de que muchos perros tienden, por su instinto de depredación, a perseguir a los gatos, que responden como si fueran una presa, huyendo o defendiéndose, por lo que se generaliza la idea de que no se llevan bien”, afirmó Helena-Bat, psicóloga especialista en etología y bienestar animal en diálogo con el diario El País.

Cómo ayudar a crear una relación entre perros y gatos

Comprender la organización social de cada especie es fundamental para fomentar una convivencia armoniosa. Los perros suelen establecer una jerarquía clara dentro de su manada, lo que puede llevarles a tratar de dominar a un gato si no se establecen límites claros desde el principio. Por otro lado, los felinos son más territoriales y valoran la independencia, por lo que pueden ver al can como una amenaza para su espacio personal si no se maneja adecuadamente la introducción.

La presentación entre un perro y un gato debe hacerse con cuidado, preferiblemente en un momento de calma para el primero, como después de volver de una de sus caminatas diarias, para evitar la sobreexcitación. Un espacio amplio y neutral es ideal para su primer encuentro. Y es importante que te asegures de que esté atado y que el felino tenga una ruta clara de escape si se siente amenazado.

Se recomienda realizar la introducción desde que los animales son cachorros Foto ilustrativa: PIXABAY

Es aconsejable comenzar la convivencia cuando ambos son jóvenes, ya que los cachorros y los gatitos suelen ser más receptivos y curiosos hacia nuevas experiencias y compañeros. Establecer rutinas de juego conjunto y recompensar los comportamientos positivos ayuda a fortalecer los lazos desde el inicio.

Cuatro ideas para presentar a tus mascotas

Cada animal tiene su propia organización social Foto ilustrativa: PIXABAY

Evitá sostener al gato en brazos durante la presentación para reducir el riesgo de arañazos en caso de que se sienta amenazado.

durante la presentación para reducir el riesgo de arañazos en caso de que se sienta amenazado. Realizá la presentación en un lugar espacioso donde el perro pueda estar atado y el gato tenga la opción de retirarse a un lugar alto, como una estantería, si se siente incómodo.

a un lugar alto, como una estantería, si se siente incómodo. Permití que ambos animales se observen y se huelan a una distancia segura. Interpretá su lenguaje corporal para determinar si están tranquilos o si muestran signos de estrés o agresión.

y se huelan a una distancia segura. Interpretá su lenguaje corporal para determinar si están tranquilos o si muestran signos de estrés o agresión. Si la interacción inicial es positiva, podés permitirles relacionarse más libremente bajo supervisión. Si se muestran ariscos, no te desanimes; algunos animales necesitan más tiempo para ajustarse a la presencia del otro.

