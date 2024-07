La enfermedad silenciosa que puede matar a los gatos: cómo se prevé y qué recaudos tomar

Escuchar

La insuficiencia renal crónica (IRC) en gatos es una enfermedad que afecta la función de los riñones de manera irreversible. Y es más común en felinos de edad avanzada. Conocida por su progresión lenta, esta enfermedad opera como un enemigo silencioso y devastador, lo que pone en grave riesgo la salud de nuestras mascotas sin manifestar síntomas evidentes hasta etapas avanzadas.

Diversos factores pueden desencadenar la IRC, entre ellos el envejecimiento natural de los riñones, que pierden su capacidad de funcionar correctamente con el tiempo. Además, existen factores genéticos, infecciones, tóxicos (como plantas, medicamentos y productos químicos), y otras enfermedades subyacentes que pueden contribuir al desarrollo de esta afección, según explican los especialistas de la Clínica Veterinaria Madrid.

Históricamente, esta enfermedad fue reconocida como una enfermedad común en gatos mayores ya que se estima que aproximadamente el 15% de estos felinos que tienen más de 10 años presentan algún grado de insuficiencia renal, destaca la Clínica Veterinaria Siglo XXI. Debido a la naturaleza progresiva de la enfermedad, los síntomas suelen aparecer cuando ya hay un daño significativo en los riñones.

Las señales de la IRC son variadas e incluyen pérdida de apetito, aumento en el consumo de agua y la cantidad de orina, vómitos, pérdida de peso, letargia y mal estado del pelaje. En fases avanzadas, los gatos pueden mostrar signos de anemia, hipertensión y síntomas neurológicos.

El diagnóstico se realiza mediante análisis de sangre y orina, donde se evalúan los niveles de creatinina y urea, y la capacidad de los riñones para concentrar la orina. También se pueden realizar ecografías y radiografías para evaluar la estructura renal y detectar posibles anormalidades.

Una vez diagnosticado, el tratamiento de la IRC se centra en controlar los síntomas y ralentizar la progresión de la enfermedad. Esto incluye la administración de medicamentos para manejar la hipertensión, las náuseas y la anemia. La dieta es un componente crucial del tratamiento, por lo que se recomiendan alimentos bajos en fósforo y proteínas para reducir la carga sobre los riñones. Mantener una buena hidratación es esencial, por lo que se aconseja ofrecer comida húmeda y asegurar el acceso constante a agua fresca, como explican los expertos.

Aunque la IRC no tiene cura, un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado pueden mejorar significativamente la calidad de vida de los gatos afectados. La esperanza de vida varía y algunos pueden vivir muchos años con la enfermedad bajo control. Es fundamental realizar chequeos periódicos con el veterinario para ajustar el tratamiento según la evolución de la enfermedad, de acuerdo a las recomendaciones desde la Clínica Veterinaria Madrid.

Otra enfermedad mortal

El Virus de la Inmunodeficiencia Felina (VIF) es otra enfermedad devastadora que afecta a los gatos. Similar al VIH en humanos, el VIF ataca el sistema inmunológico del animal, lo que lo debilita y hace susceptible a una variedad de infecciones secundarias y enfermedades. Esta enfermedad se transmite principalmente a través de mordeduras profundas, lo que significa que los mininos que salen al exterior y se involucran en peleas están en mayor riesgo.

A diferencia del VIH, el VIF no puede transmitirse entre diferentes especies, por lo que no representa un riesgo para los humanos. El diagnóstico se realiza mediante pruebas de sangre que detectan anticuerpos contra el virus, y aunque no existe una cura, la gestión adecuada puede prolongar la vida del gato afectado.

