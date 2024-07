La historia Sugar Snap, el perro que sobrevivió contra todo pronóstico y emocionó al mundo: “Era un esqueleto”

Escuchar

Es común ver en las redes sociales terribles historias de maltrato animal, así como también otras de superación. Lo que ocurrió con Sugar Snap, un perro de raza mixta, es un poderoso recordatorio de la crueldad que algunos animales sufren, y de cómo la compasión humana puede cambiar sus vidas.

En febrero pasado, un grupo de personas encontró a este animal en una condición desoladora al costado de una ruta. Estaba tan demacrado, según los testigos, que les fue difícil creer que todavía estaba vivo. Conscientes de su grave estado, decidieron llevarlo al refugio One Tail at a Time en Chicago para intentar salvarle la vida.

El perro sufrió sepsis pero gracias a los cuidados pudo recuperarse

Al llegar al establecimiento sanitario, el equipo médico vio que Sugar Snap necesitaba atención de manera urgente. Su debilidad era extrema, pesaba ocho kilos y eso no le permitía ni siquiera pararse o caminar. Pese a eso, demostró en ese momento que todavía tenía un gran espíritu al devorarse con velocidad la comida que le pusieron enfrente.

Desde el principio, los cuidadores del refugio estaban determinados a darle todas las chances posibles para su recuperación, y con el tiempo, el animal comenzó a recuperar fuerzas y su confianza en otras personas. Su salud y su semblante mejoraron notablemente, al punto que ya no parecía el mismo animal que fue rescatado al borde de la muerte. Becky Ritchie, una veterinaria que lo atendió, recordó en una entrevista con la revista People la severidad de su estado inicial: “Era literalmente un esqueleto. No creo haber sentido nunca un perro que fuera solo huesos. Me dolía simplemente moverlo”.

La salud del perro, que pesaba 8 kilos cuando ingresó al refugio, se mantuvo muy débil durante varias semanas

A pesar de las esperanzas, el camino hacia la recuperación estuvo lleno de desafíos. Poco después de comenzar a mejorar, se enfermó gravemente y contrajo varias infecciones, entre la que se incluía la sepsis, una enfermedad muy grave que se produce cuando el sistema inmunitario del cuerpo tiene una respuesta extrema a una infección, cuya tasa de supervivencia suele ser muy baja. Necesitó múltiples transfusiones de sangre, de plasma, sondas de alimentación y una variedad de medicamentos. La situación fue tan crítica que su estadía en el centro veterinario se prolongó considerablemente.

Durante este tiempo, Ritchie decidió acoger a Sugar Snap en su hogar, inicialmente de manera temporal, para apoyar su rehabilitación. Sin embargo, la personalidad encantadora y el cariño que este animal ofrecía tocó profundamente a la médica y su pareja, también veterinario de urgencias, y lo que comenzó como un hogar temporal se transformó en oficial meses más tarde.

Un presente lleno de amor y cuidado

Hoy, Sugar Snap es un perro completamente transformado, conocido por su gran apetito, algo que sorprende dado su estado inicial. Ritchie reflexiona sobre las posibles causas de la condición en la que encontraron al animal: “En todas las pruebas que le hicimos, nunca encontramos nada que indicara que no pudiera mantener su peso o que se estuviera consumiendo. Esto nos lleva a preguntarnos si no fue la negligencia humana la que lo llevó a ese punto crítico”.

Sugar Snap vive hoy con la veterinaria que lo salvó de la muerte en el centro médico

A pesar de los desafíos y misterios sin resolver sobre su pasado, ahora disfruta de una vida llena de amor y cuidado. Ritchie, al mirar las fotos del rescate, a menudo no puede creer que el perro feliz y saludable que tiene ahora sea el mismo que una vez estuvo al borde de la muerte.

