La neurociencia se adentró en los sueños de los perros y dejó datos reveladores

Los animales están encasillados en un mundo aparte. Su manera de vivir, la lógica para pensar y jugar, y hasta su manera de descansar, es motivo de estudio de especialistas. Justamente a la hora de reposar su cuerpo, la neurociencia empezó a revisar cómo es ese ciclo en los perros y si en algún momento sueñan como lo hacen los humanos.

Para ello, especialistas en salud canina y científicos empezaron a identificar algunas actitudes de los canes que los conduce a pensar que están adentrados en un sueño. Aunque su semblante demuestre que están descansando y sus músculos se aflojen, los perros pueden ladrar, bostezar y hasta mover sus patas en este momento relajante.

La neurociencia se adentró en el dilema de si los perros sueñan

A raíz de este panorama, varios científicos elaboraron teorías al respecto para brindarle credibilidad al tema. Uno de ellos fue David Peña-Guzmán, quien en su libro titulado “When Animals Dream: The Hidden. Mundo de la Conciencia Animal”, dio algunas evidencias sobre el tema y subrayó que dicha temática tiene muchas aristas para analizar y no solamente se debe guiar por un síntoma. “No se trata de encontrar una sola pieza de evidencia que haga o deshaga el caso de los sueños con animales. Se trata más bien de analizar una compleja red de apoyo probatorio”, remarcó el especialista.

Sin un indicio cierto de qué pueden soñar los perros, Peña-Guzmán aclaro que las emociones, la vida social y la memoria pueden inferir durante el periodo de relajo del animal. “Soñar es una realidad interna que se vive”, aclaró el científico sobre este acto del que mucho se habla, pero, a ciencia cierta, poco se conoce. Por otra parte, indicó: “Debido a que experimentan el mundo a través de la nariz, es razonable suponer que el olfato informa cómo experimentan los sueños”.

Expertos analizaron el sueño del perro y cómo incide su vida social en ese proceso

Por último, dentro de un marco teórico, Peña-Guzmán señaló que “en cuanto se puede atribuir razonablemente el sueño a una criatura, automáticamente hay que atribuirle conciencia” y bajo ese punto, profundizó: “Y eso es normalmente lo que entendemos por conciencia. Es algo que experimenta un organismo y que le revela un cierto tipo de mundo”.

¿Cómo saber si tu perro duerme bien?

El descanso es un tema fundamental para los seres humanos y también para los animales. Dormir mal puede afectar tu día a día y la rutina preestablecida. A su vez, en caso de cumplir los horarios de descanso, el organismo funcionará de manera correcta.

Los perros, quienes liberan energías durante toda la jornada, también arrastran problemas para un correcto descanso. Es por eso que algunos especialistas elaboraron un listado de señales para indicar que tu mascota no duerme de manera correcta y podrá tener problemas a futuro.

Se muestra más irritable, nervioso o agresivo de lo habitual.

de lo habitual. Tiene dificultad para concentrarse o aprender cosas nuevas.

o aprender cosas nuevas. Está más apático, desanimado o deprimido de lo normal.

de lo normal. Tiene cambios en su apetito o en su peso.

o en su peso. Presenta alteraciones en su pelaje o en su piel.

o en su piel. Ronca, jadea o respira con dificultad mientras duerme .

. Se mueve mucho, llora o ladra mientras duerme .

. Duerme más o menos horas de las que le corresponden por su edad o raza.

