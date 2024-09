La planta más “pet friendly” para tener en el hogar

Escuchar

Para muchos, el ideal es un hogar verde donde animales amistosos recorren pasillos rodeados de naturaleza. Este estilo de vida busca integrar completamente el espacio doméstico con el entorno natural. Sin embargo, la realidad es que la convivencia entre vegetación y mascotas puede ser complicada. Aunque es tentador imaginar perros, gatos y pájaros, jugar entre plantas, muchas de estas pueden ser tóxicas para ellos.

Ante este obstáculo, no obstante, existe un tipo de planta que no presenta ningún tipo de riesgo para la salud de las mascotas. Se trata de la Hoya flamingo, cuyo nombre más popular es “carnosa”. Es una planta de interior que se desarrolla en forma colgante, caracterizada por sus hojas verdes con bordes color crema y brotes nuevos de un vibrante tono rosa. De sus flores se desprende un aroma agradable y fresco que puede impregnar los rincones de la casa. Su potencial no dañino para animales domésticos es confirmado por una ficha informativa de un centro veterinario especializado.

Las plantas tóxicas pueden causar en perros y gatos desde disminuciones de energía, malestares digestivos hasta convulsiones Foto ilustrativa: PIXABAY

Por otro lado, existen algunas plantas verdes que los dueños de mascotas deberían evitar, pues presentan posibles efectos nocivos para los animales. Entre ellas, se encuentran especias conocidas como el laurel, el muérdago, la flor de Pascua y los lirios. A pesar de su buena fama en otros ámbitos, algunos sitios especializados aseguran que pueden causar en los perros y gatos disminución de energía, convulsiones y malestares digestivos que van desde el vómito hasta la expulsión de sangre en el excremento.

Cómo plantar una Hoya flamingo

Para aquellos que quieran incorporar esta especie en su hábitat de coexistencia idílica entre animales y plantas, los expertos recomiendan algunos pasos clave. Primero, es indispensable seleccionar una maceta con buen drenaje para evitar el estancamiento de agua. Si el agua se estancase, podrían pudrirse de las raíces, y eso luego llevaría a la muerte de esta planta. Por eso, se debe llenar la maceta con una mezcla de tierra bien aireada. Asimismo, hay que asegurarse de que el recipiente tenga agujeros en el fondo para permitir que el exceso de agua se drene fácilmente.

La hoya flamingo no es tóxica y su fácil cuidado la hacen la planta interior perfecta para aquellos con mascotas Foto ilustrativa: PIXABAY

Una vez terminada la maceta, se sugiere colocar la planta en el centro de la base. Luego, hay que ajustar la profundidad para que el nivel del suelo quede a la altura del borde. Esto después se rellena con tierra y se presiona suavemente alrededor de esta para estabilizarla sin compactar demasiado el suelo. Finalmente, se recomienda ubicar la carnosa en un lugar con luz brillante e indirecta para fomentar su crecimiento saludable. A veces puede ser de ayuda proporcionar un enrejado para soportar su crecimiento enredado.

Cómo cuidar una planta carnosa

A diferencia de algunas plantas que suelen ocupar el espacio doméstico, la carnosa no requiere un cuidado exagerado. Expertos en botánica detallan las siguientes indicaciones:

El laurel, el muérdago, la flor de Pascua y los lirios son plantas altamente peligrosas para los animales Foto ilustrativa: PIXABAY

Luz: la Hoya carnosa prospera mejor en luz brillante e indirecta. Debe colocarse cerca de una ventana con luz filtrada o en un lugar donde reciba abundante luz natural sin exposición directa . Aunque puede adaptarse a condiciones de luz más baja, menos luz puede resultar en una menor floración y un crecimiento más lento.

la Hoya carnosa prospera mejor en luz brillante e indirecta. . Aunque puede adaptarse a condiciones de luz más baja, menos luz puede resultar en una menor floración y un crecimiento más lento. Riego: debe regarse la planta cuando la capa superior del suelo está seca al tacto. De todos modos, el exceso de riego puede llevar a la pudrición de las raíces , por lo que es importante asegurarse de que el suelo se seque entre riegos.

debe regarse la planta cuando la capa superior del suelo está seca al tacto. De todos modos, , por lo que es importante asegurarse de que el suelo se seque entre riegos. Fertilización: durante la temporada de crecimiento (primavera y verano), se debe fertilizar la planta con un fertilizante balanceado y soluble en agua cada 4-6 semanas. Se debe reducir la fertilización durante el otoño e invierno , que son los periodos en los que menos crece.

durante la temporada de crecimiento (primavera y verano), se debe fertilizar la planta con un fertilizante balanceado y soluble en agua cada 4-6 semanas. , que son los periodos en los que menos crece. Humedad: la planta prefiere niveles de humedad interior promedio, pero puede tolerar humedad ligeramente más baja. Para aumentar la humedad, especialmente en climas secos o durante el invierno, se puede considerar rociar la planta ocasionalmente o usar una bandeja de humedad. Se sugiere evitar colocarla en áreas con corrientes de aire o cerca de ventilaciones de calefacción que puedan causar fluctuaciones en el ambiente.

la planta prefiere niveles de humedad interior promedio, pero puede tolerar humedad ligeramente más baja. Para aumentar la humedad, especialmente en climas secos o durante el invierno, se puede considerar rociar la planta ocasionalmente o usar una bandeja de humedad. o cerca de ventilaciones de calefacción que puedan causar fluctuaciones en el ambiente. Temperatura: debe mantenerse en un ambiente estable con temperaturas que oscilen entre 15-27 °C. Dado que la carnosa es sensible a las corrientes de aire frío y a las temperaturas extremas , se debe evitar situarla cerca de ventanas que se abran al exterior o en áreas con cambios significativos de temperatura.

debe mantenerse en un ambiente estable con temperaturas que oscilen entre 15-27 °C. Dado que la carnosa , se debe evitar situarla cerca de ventanas que se abran al exterior o en áreas con cambios significativos de temperatura. Poda: la poda regular es beneficiosa para mantener la forma de la planta y promover el nuevo crecimiento. Se deben recortar los tallos excesivamente crecidos o alargados para estimular la producción de nuevos racimos de flores. Esta actividad también ayuda a mantener la planta manejable.

