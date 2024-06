Qué es la coccidiosis en los perros y cómo hacer para tratarla

Escuchar

Los perros son los mejores amigos del ser humano y por supuesto que cualquier dolencia que estos tengan va a generar alerta. Entre las distintas enfermedades que pueden padecer, hay una que muy pocas veces se escuchó nombrar, pero no por esto es menos grave. Se trata de la coccidiosis y en este artículo te contamos cómo detectarla para que no se convierta en un dolor de cabeza.

Las visitas periódicas al veterinario pueden prevenir enfermedades

Según el sitio web ExpertoAnimal, la coccidiosis en perros es una enfermedad causada por unos parásitos protozoos denominados coccidios. El síntoma principal es la diarrea, es contagiosa y puede ser grave en los cachorros. Debido a esto, es necesario llamar con urgencia a un veterinario para que determine en qué estadio de la enfermedad está y cómo actuar.

Los coccidios son parásitos que afectan al sistema digestivo del canino y los podés encontrar en las heces de los animales infectados y en el ambiente. En este sentido, la limpieza en los ambientes es de vital importancia para evitar que la infección se propague, pero ¿cuánto tardan en aparecer? Unos días después de que tu mascota ingiere estos parásitos, ya aparecen en la materia fecal y pueden infectar. Es por esto que los animales afectados se convierten en portadores y el diagnóstico se lleva a cabo a través del análisis de las heces con un microscopio.

La coccidiosis se puede detectar a través de un microscopio (Foto: iSotck) bluecinema

Como se mencionó con anterioridad, el síntoma principal es la diarrea, que comenzará de manera leve, pero terminará produciendo heces con mucosidad y sangre. Además, el perro dejará de comer, estará débil y se deshidratará.

Cuál es el tratamiento para la coccidiosis

Una vez que nuestro veterinario de confianza confirme el diagnóstico, el tratamiento va a estar dirigido a eliminar los coccidios, para lo que son eficaces varios antibióticos. En los casos que se haya producido una deshidratación considerable es necesario reponer fluidos, lo que suele suponer la instauración de fluido terapia y la internación del animal hasta su mejoría.

la coccidiosis en perros es una enfermedad causada por unos parásitos protozoos denominados coccidios y ocurren con mayor frecuencia en animales más pequeños (Fuente: Pexels)

La hospitalización se necesita sobre todo en cachorros. Para evitar la reinfestación debemos implementar medidas preventivas:

Mantener los lugares donde se alojan los perros en buenas condiciones sanitarias

Es importante tener nuestros animales limpios

Desparasitar a nuestro canino

Darles una buena alimentación

Cuidar la salud del perro, ya que la coccidiosis puede dar síntomas cuando se manifiestan otras enfermedades

Cuál es la raza de perro que no se enferma

Las personas elaboran una serie de requerimientos antes de adoptar una mascota y uno de los puntos importantes es que no ladre y que no sea propenso a enfermarse, una cuestión que no solo afecta a la salud del animal, sino también al bolsillo de su dueño en diferentes tratamientos y costosos medicamentos.

Las particularidades de la rasa Basenji

El Basenji, una raza reconocida por los especialistas por tener un origen que remonta al Antiguo Egipto, es la ideal para no andar renegando con cuestiones que pueden afectar a la convivencia entre el humano y el animal.

Por otra parte, su apariencia exótica es la punta de lanza para convencer al posible dueño que quiera adoptarlo. Sumado a este detalle estético, el Basenji tiene un aspecto similar a la raza Dingo, la cual está emparentada con la vida silvestre. En cuanto a su fisonomía, este perro es de contextura mediana y no suele pesar más de 13 kilos.

