Seis cosas que tu gato odia y seguro no lo sabías

Los gatos se posicionaron como uno de los animales de compañía más populares en los hogares, al igual que los perros, gracias a su naturaleza independiente, curiosa y flexible. Estas características los hacen compañeros ideales para las familias. Su personalidad única, que combina afecto y a la vez autonomía, se ajusta bien a la convivencia con las personas. Sin embargo, ciertos aspectos de su comportamiento y forma de relacionarse continúan generando curiosidad en sus dueños, por ejemplo, las cosas que odian.

Precisamente, en lo que respecta a lo que no les gusta, el sitio web especializado Mundo Animal dio a conocer algunos consejos para comprender mejor el lenguaje corporal de los gatos, para así los dueños puedan identificar y evitar situaciones incómodas para ellos:

Una por una, las seis cosas que odia tu gato y debes evitar

Mala higiene

Es crucial que su arenero siempre esté en condiciones (Fuente: Canva IA)

Los felinos son animales excepcionalmente limpios que dedican varias horas de su día a su aseo personal. Sin embargo, un entorno con una higiene inadecuada es una de las cosas que más desagradan a los gatos y puede tener un impacto negativo en su salud. Por ello, es fundamental mantener un ambiente limpio y ordenado para garantizar su bienestar. Algunas recomendaciones para lograrlo:

Limpiar diariamente las heces y orina : utilizar una pala para limpiar el arenero todos los días.

: utilizar una pala para limpiar el arenero todos los días. Higienizar la caja de arena : al menos una vez a la semana, limpiar la caja con jabón neutro y agua tibia. Para hacerlo, evitar productos irritantes, ya que pueden causar alergias y afectar las mucosas del gato . Como consejo adicional, es bueno asegurarse de que esté alejada de las áreas de reposo y alimentación del gato, es mejor colocarla en una habitación bien ventilada.

: al menos una vez a la semana, limpiar la caja con jabón neutro y agua tibia. Para hacerlo, evitar productos irritantes, . Como consejo adicional, es bueno asegurarse de que esté alejada de las áreas de reposo y alimentación del gato, es mejor colocarla en una habitación bien ventilada. Mantener el hogar libre de suciedad: establecer una rutina de higiene sostenible para asegurar un ambiente limpio y saludable para el felino.

Olores cítricos

Aunque para los humanos las fragancias cítricas pueden ser agradables, para los gatos el olor de los cítricos es extremadamente repulsivo, ya que se encuentran entre los alimentos que deben evitar. A pesar de que pueden percibir bien los sabores ácidos, los felinos tienden a rechazar estos alimentos de forma natural. Asimismo, pueden causarles graves problemas digestivos, incluyendo diarreas y vómitos.

Cambios repentinos en su rutina y ambiente

Los animales, en general, tienden a aferrarse a una rutina para protegerse y evitar riesgos innecesarios para su bienestar, y los gatos no son la excepción. Estos felinos valoran mantener hábitos en su día a día, ya que esto les proporciona una sensación de seguridad en su entorno. Por ende, cualquier cambio abrupto en su rutina puede afectar negativamente su comportamiento, por lo que es importante implementar tanto pequeños cambios como una mudanza de manera gradual, respetando siempre sus tiempos de adaptación.

La exposición innecesaria al agua

La mayoría de los gatos detestan estar expuestos al agua si no es para tomar

A menos que tu gato pertenezca a una de las razas que disfrutan del agua, es probable que odie la exposición directa a ella. Esta peculiar relación con el agua es una de las características más notables de los felinos. Aunque algunos pueden acostumbrarse a bañarse de vez en cuando, lo más recomendable es optar por métodos de baño en seco para mantenerlo limpio pero sin molestarlo.

Ruidos fuertes

Los gatos poseen sentidos extraordinariamente desarrollados, siendo su audición mucho más aguda que la nuestra. Por esta razón, los ruidos fuertes y los estímulos bruscos son aspectos que desagradan a los felinos. Teniendo esto en cuenta, un ambiente positivo es fundamental para el desarrollo físico, cognitivo y emocional de los gatos, lo que implica crear un hogar donde se sienta seguro.

Demostraciones de afecto muy humanas

Los gatos no interpretar los abrazos y besos como signos de afecto, por lo que puede generarles ansiedad

Los gatos cuentan con un lenguaje propio que no sigue los mismos códigos que el nuestro. Su comportamiento social no incluye expresiones de afecto humanas, como abrazos o besos, por lo que este tipo de gestos pueden resultar incómodos para ellos, llevándolos a querer escapar. Esto teniendo en cuenta que este tipo de acercamiento puede hacer que se sienta atrapado, ya que no puede moverse con libertad.

