Una ciclista decidió honrar a su perro fallecido con un gesto especial que conmovió a todos

Escuchar

En muchas familias, las mascotas se vuelven parte esencial, es por eso que algunos las consideran como sus hijos. Por ende, la pérdida de una de ellas se vuelve el aspecto más doloroso y triste de la gran experiencia de adoptar un perro, un gato u algún otro compañero animal. Teniendo en cuenta que su esperanza de vida es mucho más corta que la de los humanos, quienes eligen convivir con estos seres deben estar listos para enfrentar el momento de su eventual partida. En este sentido, una ciclista decidió honrar a su perro que falleció con un gesto muy especial que conmovió al mundo entero.

Resulta que Kristy Bellmer, oriunda de Estados Unidos, decidió hacer un gran gesto para homenajear a Slinky, su perro fallecido: recorrió en bicicleta gran parte de Europa para trazar el dibujo GPS más grande del mundo y así inmortalizar a su mascota.

Luego de que su perro falleció, decidió homenajearlo de una manera muy original (Facebook: Slinky Bellmer)

Los detalles de su especial travesía

El pasado 1 de mayo, el día del cumpleaños de su mascota, comenzó su viaje de 4.707 kilómetros en bicicleta. A lo largo de 2 meses atravesó países como Bélgica, Francia, Suiza, Alemania y Chequia, con el objetivo de trazar la forma de su perro. Para su sorpresa, esta hazaña que comenzó por un deseo personal, le terminó dando el Récord Guinness por el dibujo GPS más grande del mundo.

Gracias a su recorrido de 4.707 kilómetros logró sumarle al libro de los Récord Guinness (Captura: Facebook)

Por lo que contó en la entrevista con el libro de los Récord Guinness, no fue una tarea fácil, ya que tuvo que poner en práctica “mucha creatividad” para así lograr descubrir cómo conectar los puntos y caminos de manera correcta para lograr la forma de un perro. De todas formas, lo que si sabía era algunos lugares que no podían faltar en su viaje: quiso empezar en Ámsterdam (Países Bajos) “porque es el paraíso del ciclismo”, pero también pretendía visitar París y Bruselas, Suiza y Garmisch-Partenkirchen (Alemania), ya que en estos dos últimos destinos tenía amigos que quería saludar.

Los obstáculos que se le pusieron en el camino

Según dieron a conocer los miembros del reconocido libro, Bellmer tuvo que sortear grandes desafíos durante la travesía, por el hecho de que debió acampar la mayor parte de su recorrido de dos meses a lo largo de Europa y soportar lluvias torrenciales, pero nada la hizo bajar los brazos. Asimismo, su bicicleta, apodada “Bikecephalus” en honor al famoso caballo de Alejandro Magno, se dañó como consecuencia de las precipitaciones, que también redujeron su visibilidad durante el camino.

“Las cuestas se sucedieron hasta llegar a Frankfurt. Pensé que ya no tendría más cuestas cuando saliera de los Alpes. No estaba preparada mentalmente”, aseguró la mujer, en su diálogo con el libro, sobre algunas cuestiones que no tenía previstas y tuvo que sortear de la mejor manera posible.

El sueño de homenajear a su mejor amigo perruno

Bellmer comenzó su travesía el 1 de mayo, en homenaje del cumpleaños de Slinky (Facebook: Slinky Bellmer)

La ciclista expresó que la inspiración para cubrir una distancia tan extensa en bicicleta como homenaje a su perro, surgió después de tomar la decisión de dejar su empleo en 2022. Fue en ese momento cuando se animó a realizar un viaje por la Pacific Coast Highway, una icónica autopista que recorre la costa oeste de Estados Unidos, extendiéndose desde Los Ángeles hasta San Francisco. Esta experiencia no solo le brindó un sentido de libertad, sino que también profundizó su conexión con la naturaleza y sus recuerdos con su fiel compañero, lo cual la motivó a rendirle tributo de una manera tan creativa y a la vez personal.

En ese mismo sentido, dio a conocer que otra de sus metas en la vida era recorrer su país natal de punta a punta y hacer un viaje desde la costa oeste de Portugal hasta el este de España. Pese a que declaró que no pudo entrenar demasiado a causa de una lesión, Bellmer logró recorrer 4.707 kilómetros, el triple del récord anterior, realizado por David Schweikert. “Es un sueño hecho realidad. Recuerdo haber leído el libro (de Récord Guinness) cuando era niña. Había conocido a varias personas que ya habían conseguido títulos de récords mundiales Guinness y sabía que este era muy alcanzable”, aseguró.

LA NACION