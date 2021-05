MasterChef Celebrity. Las recetas de cheesecakes ganadoras de Sol Pérez y Claudia Fontán

Gastón Dalmau se enfureció porque se le derretía la crema, Claudia Fontán aka “La Bunda”, amagó con irse del set, Alex Cannigia terminó (y celebró como es su costumbre) perdiendo con el delantal negro y a Cande Vetrano, que parecía orgullosa de su receta se le borró la sonrisa de la cara cuando el jurado le bajó el pulgar. Todo esto pasó en la noche del cheesecake y medallas en MasterChef Celebrity que, aunque fue el jueves pasado, todavía continúa impactando en el ánimo de los participantes.

Claudia Fontán creyó que no iba a poder cumplir con el desafío y no pudo contenerse. Gentileza Telefe

Es que todo el mundo piensa que hacer torta de queso es facilísmo. Pero no lo es. La cheesecake, además tiene muchas variantes y para que un jurado de la talla y el nivel de exigencia de Germán Martitegui lo apruebe tiene que cumplir un requisito delicado: “A mí me gustan los cheesecakes que están cocidos pero que no tienen gusto a queso cocido”.

Las cheesecakes de MasterChef Celebrity presentadas ante el jurado Gentileza Telefé

Al final, aunque se puso a llorar, lo que le valió el reto de Damián Betular -”sos buena actriz, no te voy a creer más”, la Bunda se llevó la medalla de oro por su cheescake de sabor y consistencia perfecta. A continuación te contamos cuáles fueron las variedades de la torta de queso que compitieron en MasterChef Celebrity para que hagan sus réplicas ganadoras con las recetas infalibles de LA NACIÓN RECETAS.

Receta de Cheesecake con crema de maracuyá

Cheesecake de maracuyá Archivo La Nación

Esta torta de queso ácida es una de las preferidas de los que aman el sabor de la fruta del maracuyá, una delicia tropical que desde hace varios años se consigue en Buenos Aires, en su forma original de fruta fresca o en siropes (el gusto es similar porque básicamente el maracuyá es una fruta que contiene en su interior una salsa natural en vez de pulpa o gajos). La forma de prepararla la encontrás cliqueando acá: Receta de Cheesecake con crema de maracuyá.

Receta de Cheesecake de dulce de leche

Cheese cake de dulce de leche (con nueces pecan) Shutterstock

Si la cheescake es una torta deliciosa por sí sola, la cheescake de dulce de leche es una bomba. El manjar preferido de los argentinos combina increíblemente bien con el queso, y no empalaga para nada. Por eso esta torta les gusta tanto a los fanáticos de las cheescake neoyorquina como a los amantes del DDL. Mirá cómo se prepara muy fácil haciendo clik acá: Receta de Cheesecake de dulce de leche.

Receta de Cheesecake clásico con lemon curd

Cheescake con crema (curd) de limón Archivo La Nación

A medio camino entre la torta de queso y el pastel de limón, más conocido como Lemon Pie, este cheesecake clásico con lemon curd tiene lo mejor de ambas tortas. Cítrico y con una textura de suave cremosidad, con toda la estabilidad del queso crema, esta torta es ideal para un té a la inglesa. Acá encontrás la receta: Receta de Cheesecake clásico con lemon curd

LA NACION