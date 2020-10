Matías Alé. "El brote psicótico que tuve me salvó. Podría haber terminado peor"

A cinco años de su momento más difícil, el actor cuenta que hoy disfruta de un excelente momento personal y profesional. Fuente: HOLA - Crédito: Tadeo Jones

Sebastián Fernández Zini Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de octubre de 2020 • 17:05

El lunes 12 no fue feriado para él. Primero tuvo ensayo del unipersonal que va a estrenar en noviembre (vía streaming) y después, como todas las noches de 22 a 23 horas, hizo su programa en radio Colonia junto con Fabián Gianola. "El unipersonal es un proyecto que ya tenía ensayado en 2015, pero ahora lo refloté. En aquel momento quedó en la nada porque me enfermé y me tuvieron que internar", cuenta Matías Alé (43). El actor se refiere al brote psicótico que tuvo en noviembre de ese año y que lo llevó a estar internado dos veces (primero fueron cuarenta y cinco días y después casi un mes en junio de 2019) en la clínica Avril.

-Hubo muchos cambios en tu vida que imagino estarán en la obra.

-Obviamente. Se llama Matías Alé, un loquito lindo. Ya desde el título te das cuenta de que está incluido en la obra lo que me pasó. Todo lo que tiene que ver con mi enfermedad está tocado con sutilezas, con altura y con gracia, pero era imposible no meterlo.

-¿Cómo te llevás con la ansiedad y la incertidumbre que genera la cuarentena?

-La cuarentena ha sido muy generosa conmigo. Yo terminé la temporada de Mar del Plata a mediados de marzo y se suponía que me iba de vacaciones con dos amigos y después salíamos de gira con la obra del verano. Todo quedó suspendido. En junio, me surgió la posibilidad de hacer radio y ahí preferí mudarme a mi casa porque iba a empezar a circular y quería cuidar a mi mamá.

Hace más de dos años que estoy solo, sé que todavía me merezco vivir un gran amor. Me gustaría volver a casarme

-¿Al principio estabas en casa de tu madre?

-En realidad, yo viví con ella los últimos cuatro años. Tenemos una convivencia divina, pero era mejor que yo volviera a mi departamento. Además de la radio, puse una heladería -"Frapole"- sobre avenida Corrientes, soy la imagen de una compañía muy grosa de delivery y bajé diez kilos. Mi familia y mis amigos están bien. ¿Ves lo que digo? La cuarentena no me hizo mella.

En una tarde soleada de primavera, Matías pasea por la bahía del río Luján, dentro de Nordelta, donde tiene su departamento. "Yo viví con mi mamá los últimos cuatro años, pero como empecé a salir para trabajar, en junio me volví a mi casa para cuidarla, me daba miedo contagiarla", asegura el actor. Fuente: HOLA - Crédito: Tadeo Jones

Junto a su mamá Elena, en noviembre del año pasado en Ezeiza, minutos antes de empezar unas vacaciones compartidas a puro amor. Fuente: HOLA

-¿Tu mamá es como tu ángel guardián?

-Sin mi vieja yo no hubiera salido, ¡olvidate! Sin su amor incondicional y su compañía se me habría hecho más cuesta arriba. Mi mamá se ha quedado hasta altas horas de la madrugada escuchándome, aconsejándome. Cuando yo lloraba a la noche o no me podía dormir, se acercaba y me acariciaba la cabeza para que yo me calmara.

-¿Qué cambió en vos después del brote?

-Me descubrí como una persona con una enorme capacidad de resiliencia. Además, cambiaron mis prioridades. Antes vivía para laburar, me era muy difícil decir que no y descuidé algunas cosas de mi vida y de mi círculo íntimo. Hoy lo más importante para mí son mi familia y mis amigos. Mi enfermedad, el tratamiento y la edad me trajeron calma, tengo los pies más sobre la tierra. Sé que si no hubiera atravesado lo que me tocó vivir -que fue como un freno obligatorio-, habría terminado peor. Puede sonar extraño, pero el brote psicótico que tuve, de alguna manera, me salvó.

Me siento lejos de ese precipicio que es el brote. Estoy muy bien. De hecho, antes veía a mi psiquiatra dos veces por semana y ahora, cada cuarenta días

-¿Llevabas una vida no muy sana?

-No me cuidaba, comía mal, dormía poco. Era como una pelotita de ping-pong rebotando sin parar. Es muy difícil poner en palabras lo que uno siente cuando tenés un brote psicótico. ¿Te acordás los videocasettes que se podían ver en PAL o NTSC? Yo siempre digo que venía en PAL y de repente la cabeza se me cambiaba a NTSC. Ahí empezaba a vivir una realidad paralela. Yo sentía que era un enviado de Dios.

-¿Nadie te hacía ver que no estabas bien?

-Me acuerdo que cuando tuve el segundo brote por haber dejado la medicación en 2016, estaba grabando con Flor Peña, Marley y Jey Mammon y en un momento me puse a llorar porque no me salía el texto. Yo estaba muy perseguido y hablaba de Dios en vez de decir la letra. Flor me llevó detrás de cámara, me tranquilizó, me dio un vaso de agua y me hizo ver que algo no estaba bien. Esa noche, fui a comer a lo de mi hermano, él me vio muy acelerado y al día siguiente me internaron otra vez.

En un rincón de su departamento de Bahía Grande, en Nordelta. Fuente: HOLA - Crédito: Tadeo Jones

-¿Te discriminaron alguna vez por lo que te pasó?

-¡Nunca! Ni el medio en el que trabajo, ni mi familia, ni mis amigos y tampoco el público me dieron la espalda. Los periodistas siempre me trataron con respeto, no me patearon estando en el piso. Todos me dieron una segunda oportunidad y tengo que aprovecharla al ciento por ciento. El brote psicótico no es una mala palabra, pero sigue siendo un tema tabú para muchos o está estigmatizado. Tiene mala prensa y suelen reducirlo a "este está loco". La locura no es para cualquiera, pero yo la transité y pude volver. Me dejó enseñanzas muy fuertes y valiosas.

-¿Qué te dice la gente en la calle?

-¡La gente me da tanto cariño! Cuando te pasa algo tan límite como un brote, dejás de ser "el chico de la tele" y el público empatiza más con vos. Soy una especie de Gilda. [Se ríe]. Me regalan estampitas, agua bendita, rosarios, me escriben cartas. Muchos me dicen que les doy fuerza o esperanza porque tienen alguien cercano que está viviendo lo mismo que me pasó a mí. Ojalá que la manera en que yo lo cuento y cómo me veo hoy pueda ayudar a alguien.

NUEVOS TIEMPOS

-¿Estás en pareja?

-No, hace más de dos años que estoy solo. Hoy la soledad es una elección y me llevo muy bien con ella. Sé que todavía me merezco vivir un gran amor. Tuve grandes amores en mi vida, pero te hablo de esa historia que ojalá llegue en algún momento para colmar mi vida. Por eso no quiero estar metido en cualquier relación y que ese gran amor se me pase de largo.

-¿Te volverías a casar? [En octubre de 2015 se casó con María del Mar Cuello Molar].

-Sí, sin dudas. Además, tengo la posibilidad de casarme por Iglesia porque la primera vez fue sólo por Civil.

-Hace un rato contaste que habías bajado de peso.

-Sí, todavía me faltan diez kilos, pero vamos bien. Cuando empezó la cuarentena arranqué a entrenar con una amiga vía Instagram y ahora salgo a caminar o a trotar por la bahía. Mi viejo, que era muy deportista, se murió a los 44 de un ataque cardíaco jugando un partido de fútbol. Yo tengo 43 y estar tan cerca de esa edad hace que me ocupe más por mi salud. Voy al mejor cardiólogo, me hago análisis y estudios.

Cambiaron mis prioridades. Antes vivía para laburar, me era muy difícil decir que no y descuidé algunas cosas de mi vida y de mi círculo íntimo

-¿Tenés miedo de que vuelva a pasarte lo que te ocurrió hace cinco años?

-No. Me siento lejos de ese precipicio que es el brote. Durante algún tiempo, ni bien salí de mi segunda internación, tenía miedo a una recaída, pero estoy muy bien. De hecho, antes veía a mi psiquiatra dos veces por semana y ahora, cada cuarenta días.

-¿Te arrepentís de algo?

-De muchas cosas, pero con el diario del lunes es mucho más fácil hablar, ¿no? No soy una persona culposa ni me quedo enganchado en el pasado. Prefiero capitalizar y aprender de los errores y si hay situaciones que se me vuelven a presentar, intento vivirlas de otra manera, sobre todo respetándome mucho.

Conforme a los criterios de Más información