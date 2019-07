Maxi Maccarrone: "El helado artesanal va a seguir el camino del vino"

Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Spicavow/AFV

Todavía tiene frescos los veranos en Pinamar, donde pasaba horas en Los Primos, la heladería familiar, batiendo a mano el helado artesanal que, como mandaba su apellido, se hacía "al estilo italiano". Fueron en esos 12 años, hasta el 86, en los que Maximiliano Maccarrone formó su vocación de maestro heladero que hoy lo tiene al frente de Podio, su propia heladería, y también como capitán del equipo argentino que acaba de obtener el primer puesto en el Campeonato Latinoamericano del Helado. En enero, intentarán la gran hazaña de quedar entre los tres primeros en el Mundial del Helado, que cada dos años se realiza en Rimini, a 80 kilómetros de Roma.

"Mi vocación se formó en mi niñez. Iba con mi papá a la heladería. Para mi era una aventura: en esa época recién empezaba a parecer la tecnología en las heladerías y todavía el helado se hacía en una olla y se batía a mano. Tenías que estar al lado del quemador, mezclando y mezclando para que no se pegue. Hoy existen las pausterizadoras que hacen ese trabajo: baten y llevan la mezcla a la temperatura justa. Pero en ese momento hacíamos todo nosotros. La diferencia es similar a la de lavar ropa a mano o en lavaropas", compara Maximiliano, como para dejar en claro que la tarea era ardua, aunque él la disfrutaba.

Después, de más grande, estudiaba en el industrial y cuando terminaba el colegio se iba a trabajar a la heladería familiar. "Quería estar, elaborar, despachar. Antes, en las familias italianas era muy normal conjugar el trabajo con la familia. Muchas veces comíamos en la heladería hasta que llegaba el horario de cierre. Estar ahí era como estar en casa. Me gustaba sentir los olores, las texturas", recuerda .

-¿Pensás que tus hijas seguirán con la tradición?

-Puede ser. Ellas hoy son las catadoras oficiales. Cuando saco un sabor nuevo son las primeras en probarlo. Kiara, de 9 años, ya tiene formado bastante el paladar. Los chicos son los grandes filtros. Y te tiran ideas. Hace más de un año la mayor me dice 'papá, hacé helado de unicornio'. Este año, en la feria más importante del mundo, todo era helado con temática de unicornio. El problema era que los colores estridentes no van con el helado artesanal. Por ejemplo, los maestros heladeros le escapamos al celeste de la crema del cielo porque es muy artificial. En los helados artesanales el color es clave. Cuando ves esos rosas furiosos o esos amarillos estridentes es porque el helado tiene colorante. Y entonces yo me resistía al helado de unicornio. Pero a nivel comercial hubiera sido un éxito.

-¿Para enganchar a los más chicos hoy hay que recurrir a otras cosas?

-Estamos en una era donde todo tiene que ser vistoso, instagrameable. No hay duda de que para las nuevas generaciones el helado entra por los ojos. Pero también valoran mucho todo el proceso productivo, la materia prima que usamos... a diferencia de mi generación tienen mucha más información.

-¿Las paletas fueron la última gran revolución en el helado?

-Fue un boom que significó en su momento un nuevo impulso para las heladerías pero ahora está pasando un poco la moda. En el momento fue algo innovador y tan artesanal como el helado que elaboramos porque se hace una por una, tiene un trabajo importante. Y es muy vistosa también. Pero el culto al cucurucho, que es muy argentino, no pasa de moda. La forma de servirlo, de degustarlo no se ve en otras partes. En Italia pasa lo mismo con el cono, pero el cucurucho es mucho más rico. Es un formato que nació acá, no existe ni en Italia ni en ningún lugar de Europa.

-Somos un referente en latinoamerica, ¿y a nivel mundial?

-Argentina tiene mucha supremacía en la región, sobre todo este último año le sacamos 1000 puntos al segundo que fue Colombia. No es normal, en general en los primeros tres puestos la diferencia es mucho más ajustada. A nivel mundial estamos entre los 3 o 4 mejores, hay una tradición que se mantiene. Italia, Alemania y Francia son potencias.

-¿Salir primeros es una utopía?

-Sí, es difícil. En ocho ediciones que hubo, cuatro las ganó Italia y las otras cuatro, Francia. En 2006 quedamos terceros y en 2016 quedamos ahí del tercer puesto. El tercer puesto sería un logro porque además hay un tema de logística importante: hay que trasladar muchas cosas y eso nos juega en contra.

-¿Cómo se integra el equipo?

-Hay maestros heladeros, pasteleros y artistas porque hay una parte importante del certamen que son esculturas en hielo y caramelo. Prepararnos para un mundial lleva un año de trabajo, de entrenamiento. Todas las semanas nos juntamos en la escuela de pasteleros, Lo primero que hacemos es definir un tema. Para el campeonato latinoamericano se eligió 20.000 Leguas de Viaje Submarino, de Julio Verne.

-¿Sos fanático de su literatura?

-No, lo que pasa es que la parte visual era muy fuerte: además de las esculturas hay que hacer una torta helada, una copa helada y el tema era muy visual, aunque con los gustos se complicaba un poco... Pero la composición quedó increíble. El campeonato es como un desfile de moda: ves esos vestidos y decís ¿'y eso quién se lo pone'? En el campeonato del helado pasa algo parecido: hay gustos muy distintos, cosas que no son muy comerciales pero que de alguna manera van marcando tendencia: por ejemplo hicimos un dulce de leche con mandarina y pimienta rosa que estaba increíble, aunque si lo pongo en mi heladería no sé si se vendería mucho.

-¿Hay una búsqueda obsesiva por tener el sabor mas raro? ¿Cuánto le suma teniendo en cuenta que los argentinos somos bastante tradicionales en cuanto a los gustos?

-El argentino es muy tradicional. Pero las nuevas generaciones están la búsqueda de algo nuevo, distinto. Si hacés memoria, de chica, cuando ibas a la heladería del barrio el heladero te daba a probar algo nuevo, distinto. Y tal vez no lo pedías esa vez, ni la otra, pero sí te animabas a la tercera. Yo creo que la gran transformación que va a haber en las heladerías va a ir de la mano del maestro heladero. Hoy muchos chefs son referentes y captan un público que va a comer a su restaurant. Creo que en la heladería va a pasar lo mismo. La gente va a ir por la propuesta, porque ahí está tal tipo que es el mejor en lo que hace y querés ir a probar su helado. En Europa pasa mucho. Los referentes marcan tendencia y llegan de todas partes del mundo a probar su helado. En La Toscana hay una pequeña heladería, Gelatería di Piazza, que tiene todos los días 150 metros de cola. El helado va a seguir el camino del vino: hoy todo el mundo sabe diferenciar un Malbec de un Cabernet y eso es por el trabajo que los chefs y sommeliers fueron haciendo desde hace años. Un consumidor informado es lo mejor que te puede pasar.

-La última: al tener una heladería imagino que tus amigos se instalaban después de clases...

-Sí, eso pasa siempre. Y hasta el día de hoy hay un asado y yo sé que tengo que llevar el helado. Es una fija.