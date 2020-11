Maximiliano Guerra le pidió al Presidente que no ilusione a la población con la vacuna, ya que es un ensayo. Crédito: Captura Youtube

Durante una entrevista televisiva, Maximiliano Guerra se mostró una vez más crítico con el gobierno de Alberto Fernández y, entre otros temas, cuestionó al presidente por ilusionar a la población con la vacuna, cuando según el bailarín "es un ensayo".

"Es indignante lo de vacuna, es un ensayo por ahora, no es que tenemos la vacuna. Ojalá la tengamos, pero con responsabilidad, no podemos ilusionar a la gente con mentiras: el presidente no puede decir que la tiene, cuando es un ensayo", dijo Guerra en una entrevista con Alfredo Leuco.

"Además, para vacunar a la población general, tiene que tener un tiempo de ver su eficacia y las secuelas que puede dejar", prosiguió el coreógrafo en "Palabra de Leuco" (TN) y agregó: "los argentinos siempre nos dimos todas las vacunas, pero tengamos la seguridad que sea efectiva"