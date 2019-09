"¿Me prestás tu linterna?", se conocieron en la oscuridad, en una carrera de trail

Señorita Heart SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de septiembre de 2019 • 00:24

Estuvo a punto de abandonar. Lo pensó, le dio vueltas al asunto pero decidió que iba a correr de todas formas. La organización de la carrera exigía la linterna frontal como parte del equipo reglamentario. Pero con la inminente puesta del sol, Fernando (33) se dio cuenta exactamente en el minuto previo a la largada que algo andaba mal con la batería de su dispositivo. Y ya no había tiempo para ocuparse del asunto. ¡De alguna forma se iba a arreglar!

Había recorrido un largo camino para llegar hasta la provincia de Mendoza. Años atrás había cancelado su casamiento meses antes de la ceremonia y, desde entonces, se había propuesto vivir la vida con alegría. Había sido una decisión simple, pero compleja a la vez. "Un día salí de casa y mi cabeza no dejaba de darle vueltas al asunto. Ese día en particular tenía hora y media de manejo hasta una reunión laboral que tenía agendada. Y pensaba que realmente estaba equivocado en la relación que tenía, en los pocos o nulos proyectos que había en la pareja, en los disimiles gustos que teníamos y terminé de entender que ella no era la compañera de vida ideal para mi". Entonces volvió a su casa, suspendió todos sus compromisos y le dijo a su futura esposa que lo que tenían se había terminado.

Pasó un tiempo hasta que Fernando logró acomodarse. Dejó el departamento que había compartido con su ex por más de cuatro años y volvió a la casa de sus padres. En paralelo, supo que necesitaba moverse. Así fue que se propuso conectarse con la naturaleza y con sus deseos más íntimos y pronto se convirtió en un amateur del atletismo de montaña. Su pasado en natación competitiva le dio las herramientas para entrenarse solo y cumplir con metas y objetivos.

Cumpleaños más que feliz

Por eso, ese verano había decidido pasar su cumpleaños lejos de todos sus conocidos y el lugar elegido fue a más de 1.200 kilómetros de distancia, la carrera nocturna del k21 Series de Salomon bajo la luna llena del Parque Provincial Ischigualasto, en el Valle de la Luna, en la provincia de San Juan.

Eran 21k entre senderos de montaña, arroyos y formaciones geológicas con más de 200 millones de años los que Fernando tenía que cubrir. Un espectáculo para la vista de los corredores. En el puesto de hidratación del kilometro 10, Fernando se cruzó con una corredora que llamó su atención. Era Romina (33), que en el momento en que pasando por delante de él, lo dejaba sin aliento. "Ella era la indicada para mostrarme el camino. Con su linterna enganchada en la mochila, ya estaba probando la iluminación mientras desaparecían los últimos rayos de sol. Con mucha timidez, (no la conocía y estaba en una carrera nocturna sin linterna) la seguí sin hablar, aún en las dos ocasiones en la que ella se sacó los auriculares para ver si yo le hablaba o necesitaba algo. Claramente había notado que la estaba siguiendo".

"¿Cómo te llamás?", le preguntó ella de pronto en una curva del camino. "Fernando" fue toda la repuesta que obtuvo. Minutos después, la linterna de Romina se desprendió de la mochila y terminó toda desarmada en la oscuridad, hasta que lograron reunir todas las partes y pilas con la ayuda de otros corredores. "Para esa altura yo ya estaba completamente deslumbrado con esa corredora que desinteresadamente me brindaba su luz, por eso no dudé en tratar de ayudarla cuando comenzó a sentir molestias en sus piernas, ofreciéndole mi aerosol desinflamante o esperándola mientras admiraba esas piernas perfectas, transpiradas del esfuerzo que veníamos haciendo o cuando el fotógrafo, buscando el ángulo perfecto, le pidió que pasara por el mismo punto una y otra vez".

El broche de oro: terminaron la carrera juntos. En realidad Romina le sacó un segundo de ventaja. Pero a esa altura, nada importaba más que la felicidad de haber cumplido el desafío. Se abrazaron e intercambiaron sus números de celular para quedar en contacto. Al mediodía siguiente Romina le mandó un mensaje: "¿cómo siguen tus piernas", le preguntó. Nunca más dejaron de hablar y de conocerse, eran el uno para el otro.

Instinto de amor

Arreglaron para encontrarse y verse: todo feriado o carrera era buena excusa. Ella en San Luis, él en Buenos Aires, era necesario acortar las distancias y sentirse cerca. No pasó mucho tiempo hasta que Romina pudo cerrar sus asuntos personales en Mendoza (de donde es oriunda) y mudarse a Buenos Aires con Fernando. "Juntos nos dimos cuenta que éramos lo que el otro siempre había esperado y necesitado. Nos convertimos en compañeros de vida. Hacíamos todo juntos: desde viajar, andar en bicicleta y casarnos de un momento al otro, en una ceremonia por civil, acompañados únicamente por la familia que pudo llegar, muy íntimo y hermoso".

Fernando recuerda con ternura aquella carrera que los unió para siempre. "La interacción que tuvimos durante la carrera me llevó a sentir que era una persona distinta. Ahí se me volvió a encender la esperanza de que podía haber alguien como yo había soñado y me animé a seguir esa intuición. Realmente es única, familiera, guapa y siempre dispuesta para seguir creciendo en todos los aspectos y siento que yo logro lo mismo con ella". Ahora esperan ansiosos la llegada de Pier Giovanni, su primer hijo.

