"Me volví imprudente, volvía a casa contenta y mi matrimonio era un desastre"

12 de julio de 2019 • 00:25

Se habían conocido a los 16 años y, aunque todo indicaba que lo que había entre ellos iba a superar las barreras del tiempo y la distancia, la rutina los separó. Malena y Joaquín habían compartido salidas en su adolescencia y juventud. Pasaron los años, él se casó, "pero siempre supimos que estábamos: él para mí y yo para él. Teníamos mucha piel y nos gustaba probar cosas nuevas en la cama. Siempre me decía que le encantaba mi cuerpo y a mi eso me volvía loca".

Pero cuando a sus 23, ella conoció a quien luego se convertiría en su esposo, todo cambió. Fue tan fuerte el amor que sintió en los primeros años, que decidió poner fin a lo que había tenido alguna vez con su amor de la juventud y así dio por concluida una etapa de su vida. Malena quedó embarazada y la ilusión de un hijo en su vida la llenó de esperanzas y confianza en el vínculo que había construido con su esposo. "Cuando nació mi hija, mi marido no quería hacer el amor porque tenía miedo. Así fue por siete meses. Traté de ser respetuosa de sus miedos hasta que un día recibí un llamado de Joaquín. Quería saber de mí, cómo estaba, en qué andaba. Y claro. Me empezó a endulzar el oído y yo, que tenía tanta necesidad de afecto, accedí a encontrarme con él".

Crédito: Pixabay

La química nuevamente fue inmediata. Y el sexo se volvió el refugio donde Malena sentía que estaba viva nuevamente. Así pasaron los años y aunque los dos estaban casados, mantenían una relación a escondidas. Luego de cinco años, Malena volvió a quedar embarazada y decidió apostar una vez más a su pareja formal. Con tristeza le dijo a Joaquín que lo de ellos ya era cuestión del pasado y cortó el vínculo con su amante.

"Pero mi marido dejó de hacerme el amor otra vez y yo vivía con ganas de hacerlo todo el tiempo. Entonces llamé a Joaquín y retomamos lo que teníamos". Así siguieron por diez años mientras nadie sospechaba nada. "Reconozco que me volví imprudente, no borraba los mensajes de WhatsApp. Volvía a casa contenta y mi matrimonio era un desastre. Encontraba consuelo en los brazos de Joaquín cada vez que nos veíamos".

¿Quién es él? ¿Hace cuánto que lo conocés? ¿Es tu amante?, le dijo un buen día su marido. Es él o yo, y lo tenés que decidir ahora. Así las cosas no van más. Malena estaba entre la espada y la pared. Ese año la hija mayor del matrimonio cumplía sus 15 y Malena, que no trabajaba y dependía económicamente del ingreso de su marido, no quiso arruinarle la fiesta. Entonces prometió que iba a cortar su amorío y le pidió a su esposo que las cosas entre ellos cambiaran, especialmente la parte del sexo. Era algo que no estaba dispuesta a negociar.

"Al día siguiente lo llamé a Joaquín, le conté lo que había pasado y le dije que no nos íbamos a ver nunca más. Él se enojó, sabía que las cosas con mi marido no iban a cambiar. Pero me mantuve firme. Yo siempre lo amé y creo que él me quiere mucho pero no estaba dispuesto a dejar a su mujer. Fuimos muy confidentes siempre, yo supe siempre de otras relaciones pero él siempre me daba prioridad. Siempre bromeábamos y decíamos que cuando fuéramos viejos le íbamos a contar a nuestras parejas que toda la vida habíamos tenido un amante".

El vínculo con su marido había mejorado. Y ahora el sexo entre ellos se había vuelto casi una obsesión. Todos los días, tenían apasionados encuentros a cualquier hora del día. "Creo que mi marido quería demostrarme que él podía cambiar. Pero yo sabía que las comparaciones eran inevitables y seguramente él pensaba si era tan bueno en la cama como Joaquín".

Malena sabe con certeza que nunca va a tener una relación formal con Joaquín. "Él es muy curioso sexualmente e infiel por naturaleza. Mientras, yo sueño con separarme y volver con él, aunque sea solo por los buenos tiempos, la buena cama y porque en el fondo sé que fue el amor de mi vida".

