La duquesa de Sussex fue invitada a editar el número de septiembre de la versión británica de la revista, centrado en las mujeres que "rompen barreras".

En la portada se presentan 15 mujeres, incluidas Greta Thunberg, la activista adolescente contra el cambio climático, y la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern.

Markle, quien dio a luz a su primer hijo en mayo, dijo que había pasado los últimos siete meses trabajando en el proyecto "para implicarse en la publicación sobre moda más leída del año y dirigir su enfoque hacia los valores, las causas y las personas que tienen impacto en el mundo hoy".

"Espero que los lectores se sientan tan inspirados como yo por las fuerzas de cambio que encontrarán en estas páginas", dijo.

Markle optó por no ponerse en la portada, dijo el editor jefe de la revista, Edward Enninful, ya que sentía que sería algo "presuntuoso".

La edición, titulada Forces For Change (Fuerzas para el cambio), destaca a "las pioneras en la construcción de cambios, unidas por su valentía para romper barreras", dijo el Palacio de Buckingham.

Incluye una conversación entre la duquesa de Sussex y la ex primera dama estadounidense Michelle Obama.

En la portada hay figuras como las actrices Jane Fonda y Salma Hayek Pinault, la modelo Christy Turlington Burns y la boxeadora Ramla Ali.

La primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, la bailarina Francesca Hayward y la modelo Adwoa Aboah son algunas de las mujeres que aparecen en la portada de Vogue.

"Una maravillosa sorpresa"

Enninful, el editor jefe de la revista, dijo que Markle fue la primera persona invitada a editar el número de septiembre, tradicionalmente considerado el más importante del año.

"Tener al ejemplo más influyente de cambio del país como editora invitada de la Vogue británica en este momento ha sido un honor, un placer y una maravillosa sorpresa", apuntó.

"Como se ve en sus selecciones a lo largo de esta revista, está dispuesta a meterse en áreas más complejas y matizadas, ya se trate del empoderamiento femenino, la salud mental, la raza o el privilegio", agregó.

En 2016, la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, apareció en la portada de la edición del centenario de la revista.

¿Quiénes son las 15 mujeres seleccionadas para la portada?

Adwoa Aboah: la modelo británica de 27 años, de madre inglesa y padre ghanés, es una activista de la salud mental.

Adut Akech: de Sudán del Sur y 19 años, quien fuera una niña refugiada que emigró a Australia con su familia, se convirtió en la segunda modelo negra en cerrar el desfile de alta costura de Chanel en 2018. Trabaja con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Ramla Ali: boxeadora somalí que dice que no sabe exactamente cuántos años tiene, llegó a Reino Unido como refugiada. Entrena para representar a Somalia en los Juegos Olímpicos de 2020 y también enseña técnicas de defensa personal a un grupo de mujeres musulmanas.

Jacinda Ardern: la primera ministra de Nueva Zelanda, de 39 años, se convirtió en la segunda líder en la historia moderna en dar a luz estando en el cargo. Es la mujer líder más joven del mundo.

Sinead Burke: irlandesa de 29 años, académica y activista, nació con acondroplasia, un trastorno del crecimiento óseo. Editora colaboradora de Vogue, hace campaña para que la moda sea para todos.

Gemma Chan: actriz británica y graduada en leyes por Oxford, saltó a la fama gracias al éxito de taquilla Crazy Rich Asians. Chan, de 36 años, ha estado involucrada en la campaña Time's Up, un proyecto para ayudar a combatir el acoso sexual en la industria del cine.

Laverne Cox: la defensora de las personas transgénero tuvo un papel destacado en la exitosa serie de Netflix Orange Is The New Black. La estadounidense, de 47 años, se convirtió en la primera persona transgénero en ser nominada a un premio Emmy en 2014.

Jane Fonda: la estrella ganadora del Oscar de 81 años es una abierta partidaria del movimiento #MeToo contra el acoso sexual en Hollywood.

Salma Hayek Pinault: la actriz mexicana de 52 años hace campaña para crear conciencia sobre la violencia contra las mujeres y la discriminación contra los inmigrantes.

Jameela Jamil: la actriz británica de 33 años es una defensora de la positividad corporal a través de su campaña "I Weigh". También ha hablado en público sobre la vergüenza en torno al cuerpo y los retoques en los medios.

Chimamanda Ngozi Adichie: la premiada novelista nigeriana de 41 años es una de las principales voces sobre política, raza y feminismo.

Francesca Hayward: la bailarina británica nacida en Kenia, de 27 años, se encuentra entre el elenco de la nueva película Cats. Es la bailarina principal del Royal Ballet de Londres.

Yara Shahidi: la actriz estadounidense de 19 años fundó Eighteen x 18, una plataforma creativa para que su generación se comprometa a votar.

Greta Thunberg: la adolescente sueca es la estudiante detrás de las protestas globales contra el cambio climático. Con solo 16 años fue nominada al Premio Nobel de la Paz y se convirtió en un fenómeno global que se dirige a líderes mundiales.

Christy Turlington Burns: la modelo estadounidense de 50 años es la fundadora de Every Mother Counts, una organización benéfica dedicada a hacer que el parto sea más seguro para las mujeres de todo el mundo.