5 de agosto de 2020 • 14:29

Este miércoles el juez Mark Warby del Tribunal Superior de Londres dictaminó que los nombres de las cinco amigas de Meghan Markle involucradas en el juicio que la duquesa le está haciendo a la editorial Associated Newspaperspueden permanecer en el anonimato.

"He concluido que, por el momento, el tribunal debe otorgarle a la demandante el pedido de protección a las identidades de sus amigas", se puede leer en el documento que confirma la solicitud de la exactriz respecto de quienes la defendieron en una nota publicada por la revista People.

El dictamen judicial forma parte de la demanda que Markle le está haciendo a Associated Newspapers, la editorial del Mail on Sunday y del sitio web MailOnline, por cinco artículos que dieron a conocer fragmentos de una carta escrita a mano dirigida a su padre después de su boda con el príncipe Harry en 2018. Las acusaciones de la duquesa, que acaba de cumplir 39 años, se deben a los daños y perjuicios por mal uso de información privada y a la violación de los derechos de autor y de protección de datos.

Frente al pedido de la Associated Newspapers de convocar a las cinco amigas que hablaron con la revista People como testigos en el caso, Meghan le pidió al juez que no lo haga debido a que ellas no eran parte del caso y a que se les debía respetar el derecho a la privacidad.

De acuerdo con la editorial, fueron las mismas amigas de Meghan quienes hablaron de la carta primero al mencionarla en el artículo de People. De acuerdo con la revista Newsweek, una de ellas dijo que la duquesa escribió: "Papá, tengo el corazón roto. Te quiero. Tengo un padre. Por favor, te pido que dejes de victimizarte a través de los medios para que podamos recuperar nuestra relación".

El abogado de Meghan, Justin Rusbrooke, argumentó durante la audiencia sobre el tema que se realizó la semana pasada que Markle no sabía que sus amigas habían hablado con People: "Las entrevistas anónimas fueron organizadas por ellas porque estaban preocupadas por las críticas continuas que recibía la duquesa que, en ese momento, estaba embarazada de su primer hijo", dijo Rusbrooke y agregó que el tribunal tenía el deber de "proteger la identidad de las fuentes periodísticas confidenciales".