“Mi mente se tildó, no pude llorar”. Sufrió la separación a los 43, un emprendimiento la rescató, pero aún debía transitar un gran dolor

A los 15 años Claudia Dinelli se puso de novia con un compañero de la secundaria. Cuenta que le gustó mucho el hecho de que era fácil llamar su atención. Al parecer, él tenía puestos los ojos en otra chica y ella logró hacerlo cambiar de parecer.

“A mí siempre me costó desde niña luchar para que me quisieran y así lo hice. Èl me vio y lo amé como a nadie más, hasta el día de hoy”, recuerda Claudia, a la distancia.

Después de seis años de noviazgo se casaron en Mar del Plata, ciudad a la que él había viajado desde Florentino Ameghino con la promesa de encontrar un trabajo que le permitiera poder mantener a su futura mujer. “Èl alquiló su traje allá, yo viajé con mi madre a Capital, compramos un conjunto blanco sencillo y con una malla de oro de mi padre hice hacer nuestras alianzas. Llegó un día antes, nos casamos un lunes 28 de diciembre de 1987, por la mañana de civil e Iglesia. La reunión pequeña se hizo en casa de mis suegros y esa misma tarde estábamos regresando juntos y enamorados a Mar del Plata. Vivimos tres meses allí y luego regresamos al pueblo”.

El amor llega a su fin

Durante los primeros años de matrimonio Claudia supuso que el suyo sería para toda la vida. Sin embargo, el paso del tiempo fue testigo del desgaste que venía sufriendo la pareja que había tenido tres hijos: Juan Pedro, Catalina y Bautista.

Al principio, cuenta Claudia, los dos se echaban culpas mutuamente, pero ella dice que con los años y la terapia entendió que en todo caso la responsabilidad pasó un 50% por ella y el otro 50% por su marido. Más allá de esa conclusión, intentaron hacer terapia de pareja, a la par de que ella concurría a una psicóloga y a una psiquiatra.

“Una noche en una fiesta de mi hija me dijo que al día siguiente se iba a ir de casa y así lo hizo. Esa mañana vino con una camioneta, cargó cosas y yo quedé en la cama medio loca con mis hijos. No saber cómo mantenerlos fue como caer en un pozo demasiado oscuro, fue como un misil que me dio en el centro de la cabeza y todo se oscureció”.

Depresión e intentos de suicidio

Claudia estaba tan mal de ánimo que decidió cerrar el comercio que tenía con su marido porque sentía que no tenía las fuerzas necesarias para poder encargarse sola del negocio. Pero lo peor fue cuando intentó, en más de una oportunidad, quitarse la vida. “La imposibilidad de ver alguna salida me llevó a la más cobarde de todas: el suicidio. No se piensa en la muerte como tal, la vemos como el final del problema que no podemos resolver. Pensaba que mis hijos iban a estar mejor con él que ya tenía otro trabajo y una nueva pareja. Si yo desaparecía, ellos llorarían un poco, me pondrían en una foto, pero estarían mejor”, pensaba Claudia por aquellos días de profunda depresión.

El tratamiento psiquiátrico y la psicoterapia, de a poco, le fueron devolviendo las ganas de vivir y de disfrutar de sus hijos. Pero el panorama no era sencillo: no tenía ingresos propios ni un trabajo a la vista que le permitiese poder sostener los gastos de su familia.

Casi al año de la separación comenzó a gestar un emprendimiento de repostería ya que, cuenta, desde muy joven se había destacado en la elaboración de cosas dulces. De esa manera nació “Las tortas de Claudia” que contó con la colaboración de uno de sus hijos, Juan Pedro, que en ese momento estudiaba Diseño Gráfico, por lo que se ocupó de todo lo relacionado a la Publicidad y el Marketing.

“Mi casa era un caos, mi vida un poco menos que caos, pero cuando estaba en la cocina las cosas me salían perfectas, en eso sí podía concentrarme. No me alcanzó para poder vivir todos por lo que sumé trabajos por hora y los fines de semana era mesera en un restaurante familiar”, describe.

El momento más triste

Cuando Claudia comenzaba a pensar que lo peor ya había pasado y que de a poco estaba encontrando su propósito y las herramientas para llevarlo a cabo, el 25 de mayo de 2014 sucedió una inesperada tragedia. “Juan Pedro (que tenía 23 años) se había peleado con su novia y había salido en su moto viejita con casco. Traté de detenerlo, pero no pude. Sabía que regresaría pronto, ya lo había vivido. Se sentaba en algún cordón, fumaba, se le iba el enojo y regresaba, solo que no previó que esa noche se iba a topar con un acoplado estacionado en planta urbana a una cuadra de nuestra casa, sin ninguna baliza. Y él se había sacado su casco”, se lamenta.

Producto del choque, Juan Pedro tuvo un traumatismo de cráneo con pérdida de masa encefálica y pese a que su corazón latió durante algunas horas, falleció. “Y otra vez ese pozo, esa oscuridad, esa nada misma, ver y no ser protagonista, como si fuera la película de otro. Mi mente se tildó, se negó a entender. No pude llorar”.

Cómo resurgir

Tras la muerte de su hijo Claudia otra vez entró en una severa depresión y volvió a intentar quitarse la vida. La última vez fue cuando estaba por cumplir 50. A partir de ese momento, cuenta, volvió a estar internada en diferentes instituciones psiquiátricas que la ayudaron a entender que no tenía que hacerse cargo de sus hijos porque eso la hacía sentir muy culpable.

“Cuando fui mejorando pedí hacer tareas simples, además de los talleres que existían en esos lugares. Me autorizaron a ayudar a poner y a levantar los platos, a barrer e ir al cuarto de planchado. También pedí mi equipo de pesas, el ejercicio para mí era como volver a conectar”.

“Hoy puedo decir que nunca más intenté quitarme la vida”

Una vez que ya tuvo el alta de la internación, Claudia decidió viajar a dedo hasta Lincoln, una ciudad que queda a 91 kilómetros de Ameghino. Supo que tenía que cambiar de aire para intentar comenzar una vida nueva. En el trayecto tuvo tiempo para pensar qué podía hacer para poder dar un giro de 180 grados a su vida, especialmente en relación al tema laboral ya que desde la muerte de Juan Pedro nunca más volvió a hacer las tortas.

En su nuevo destino Claudia realizó cursos de masajes y de depilación y al poco tiempo comenzó a trabajar por su cuenta. “Hoy puedo decir que nunca más intenté quitarme la vida, ahora vivo de mi trabajo y puedo ayudar a mi hijo a pagar su pensión”.

Sus deseos de volver a enamorarse

Claudia está convencida que el mundo no se detiene ante la tragedia de nadie por lo que día a día decide subirse a esa rueda y seguir adelante por Catalina, por Bautista y por Juan Pedro, que pese a que no está en este plano fue, como ella misma dice, su gran maestro de la vida.

En relación a formar una nueva pareja tras lo que significó la separación del padre de sus hijos, Claudia, que actualmente tiene 56, dice que durante muchos años se encontraba demasiado ocupada tratando de poner orden a su mi vida. Sin embargo, le gustaría volver a enamorarse como lo hizo aquella primera y única vez a los 15.