Según Mia Astral. Cómo se explica el brote de Coronavirus desde la astrología

"El 2020 viene fuerte", avisó Mía Astral en diciembre del año pasado. Hace unas horas, la Organización Mundial de la Salud calificó al Coronavirus como pandemia y terminó de encender las alarmas mundiales. En medio de la preocupación por la aparición de este virus, entrevistamos a Mia Astral para una nota en la revista OHLALÁ! de abril y acá adelantamos lo que dijo acerca del coronavirus.

Mia analizó la actualidad y aseguró que la posición de los planetas tiene mucho que ver con los movimientos que se están registrando en todo el mundo: "Cuando se unen Saturno y Plutón, que es cada 35 o 36 años, siempre hay un virus: en el 82 salió el SIDA y en ese momento no sabían qué era exactamente, solo sabían que era una enfermedad y de transmisión sexual. La gente no estaba informada, había ese pánico de si me acerco, si beso; en el 46, que fue el anterior, hubo un brote de polio muy fuerte y la gente se asustó. Siempre que se unen Saturno y Plutón está eso".

Además, remarcó algo muy interesante relacionado al eclipse del 10 de enero: "Siempre la visibilidad del eclipse marca algo, donde se ve el eclipse es más fuerte que donde no se ve, y donde se mostraron los brotes del Coronavirus es exactamente el paso de la visibilidad del eclipse de la luna llena del 10 de enero".

También es el clímax Capricornio, que es lo que tenemos en el 2020: una acumulación de planetas en Capricornio, es una tendencia que no está encendida todo el tiempo, se prende y se apaga. Mía sacó un calendario que marca que en enero está activa, en febrero baja, a partir del 19 de marzo se dispara y encierra todo abril, en mayo vuelve a bajar y en junio se dispara de nuevo. "Enero fue súper movido con los fuegos de Australia, con el Coronavirus, con lo de Meghan y Harry. febrero fue relativamente bajo, marzo va a ser así también, en mayo baja otra vez",

Alerta: lo que se viene

Aparentemente surge mucho con el clímax Capricornio, enero, otra vez hacia marzo. "Me parece que Saturno entrando en Acuario representa el inicio de encontrar la cura, pero hay otra cosa que significa Saturno en Acuario que es encierro. Saturno son límites, es el planeta de los anillos, y Acuario es el signo de las personas que piensan de manera atípica y tienen tiempos atípicos. Creo que Saturno en Acuario puede hablar mucho de encierro mientras se encuentra la solución", analizó Mía y sumó un dato que también llama mucho la atención: "El 6 de mayo el nodo sur entra en Sagitario. El nodo sur representa todo aquello que tiene que ir cayendo y la energía de ese signo recibe mucha limpieza en esos 19 meses. El nodo sur ha estado en Capricornio, que es el signo de las autoridades o figuras políticas y ha visto la exposición de muchos abusadores sexuales y la molestia de varias personas contra abusos de poder. Sagitario, en cambio, representa asuntos legales, proyección internacional, viajes, relaciones internacionales entre países... ¿Será que el nodo sur en Sagitario, respondiendo a Júpiter en Capricornio, que Capricornio es signo de Saturno (límites), es una limitación a viajar? ¡Tiene sentido!"

¿Qué nos viene a enseñar el Universo con estos movimientos?

"El Coronavirus nos restringe el movimiento, el contacto, ¿no era eso lo que la gente estaba buscando viviendo todo desde su celular? Es una muy buena enseñanza de que cuando tienes la oportunidad, tienes que conectar", dice Mía y agrega que ya que el Coronavirus nos afecta a todos, sin importar de qué país seas, la gente debería dejar de pensar siempre en lo personal y pensar más en lo colectivo, en cómo nuestras acciones afectan a todos. "Con esto podemos llegar a un alto nivel de paranoia, muy fácil. Todo esto nos enseña a ver las cosas desde otro punto de vista, entender que el miedo es muy efectivo. La visión tiene que ser más global. El Coronavirus también trae la paranoia, es una cuestión de soltar el control, entender tu nivel de paranoia y estar mucho más presente.", cierra.

