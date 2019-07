Miami: 10 nuevas propuestas para recorrer la ciudad

Luli Ballestrin SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de julio de 2019 • 14:38

Hoy Miami es un mundo de infinitas posibilidades y experiencias. En esta nota te proponemos vivir tu propia aventura, vincularte con su gente, con su mix de culturas, su belleza y su naturaleza. Este Miami caluroso, soleado, joven y dinámico, cambiante y alegre, te da la bienvenida siempre. Te invitamos a redescubrir esta ciudad, fuera de los circuitos habituales de shoppings y grandes malls, y sumergirte en un recorrido inolvidable, lleno de color, naturaleza, arte y gastronomía miamense.

PLAYAS & CASETAS

Crédito: María Paula Langer.

Podés caminar toda la costa de Miami Beach desde South Point hasta el norte y disfrutar de las casetas de salvavidas de diseños y colores variados creadas por William Lane. También hay playas en Key Biscayne: mis preferidas son la del parque, que es angosta y con un faro para subir sus 109 escalones, o la de la entrada, que se llama Crandon Beach Park, que es súper ancha y con palmeras que te dan su sombra. Les recomiendo hacer más playa durante la semana, que hay mucha menos gente. Casi todos los servicios de playa tienen un área especial para los chicos.

BOOKS & BOOKS

Crédito: María Paula Langer.

Perderte en una librería por un buen rato es un planazo. Mi preferida es Books & Books, en Coral Gables o en Coconut Grove. Me gusta ir con los chicos o sola... porque cada uno se sumerge en sus favoritos un rato. booksandbooks.com.

EN DESIGN DISTRICT: SWAN + CAFÉ DIOR

Crédito: María Paula Langer.

Los grandes de la moda están presentes en Design District. Con negocios inmensos, algunos hasta de dos pisos, pura arquitectura moderna, juegos de luces que se activan cuando empieza a oscurecer, logos súper visibles con relieves en las fachadas que brillan con el sol y con detalles en el techo, como el caballo de Hermès y la estrella de Dior, que nos obligan a mirar al cielo y nos piden abrir bien los ojos y dejarnos sorprender. Esta regla vale para todo el recorrido por el Design District y para estos negocios en particular: una cosa es lo que se muestra y otra es cómo se muestra, y en este barrio, las dos tienen el mismo valor.

Café by Dior es un secreto a descubrir en la terraza de su local del Design District. La única manera de llegar a él es ingresando por el negocio y tomando el ascensor hasta el tercer piso. Esta selva tropical con los animales más increíbles del mundo en toile de jouy es un paraíso escondido y delicioso para todos los sentidos, ideal para una tarde glamorosa. Para la noche, Swan es la nueva estrella gourmet del barrio y sus creadores, el cantante Pharrell Williams y Dave Gutman, lo saben. Tiene varias mesas al aire libre entre los árboles, una terraza y un bar llamado Bevy -que parece traído de Oriente-, y la decoración de todo el restaurante luce como una obra de arte. swanbevy.com.

MANDOLIN & MRS. MANDOLIN

Crédito: María Paula Langer.

Todo queda en familia cuando hablamos de estos dos lugares. Mandolin, con un menú griego y turco, fue el primero en abrir y es la típica taberna mediterránea, con un patio cubierto de enredaderas, paredes con pintura a la cal y su característico color turquesa. Más tarde, llegó Mrs. Mandolin, un café y una boutique con productos de decoración y de moda curados por Anastasia Koutsioukis, su creadora. Los lugares están separados por una cuadra, pero la música y el Mandolin los unen. mandolinmiami.com.

THE BASS MUSEUM

Crédito: María Paula Langer.

Es el museo de arte contemporáneo de Miami Beach. Sus muestras no son únicamente de artes plásticas: hay de moda, de diseño y de arquitectura. Tienen una oferta de desayunos súper interesante, en los que se aprende de diferentes muestras y sus artistas. Una vez al año, The Bass Ball sorprende con su evento temático, súper creativo y exclusivo. En 2018 reabrió sus puertas luego de ampliar sus instalaciones porque el Bass es así, crece y crece. Al igual que crece el arte en toda Miami. No te pierdas la escultura token de piedras flúo de Ugo Rondinone, ubicada en el parque del Bass Museum, es fascinante e invita a bailar a su alrededor. En 2100 Collins Avenue. thebass.org.

PAMM MUSEUM & FROST MUSEUM

Crédito: María Paula Langer.

El Pérez Art Museum Miami es un museo de arte moderno y contemporáneo dedicado a coleccionar y exhibir arte internacional. Es una de las joyitas de arte y arquitectura de Miami. Su diseño es del estudio Herzog & de Meuron. En este museo, además de conocer sus muestras, podés comer sobre el agua en su restaurante Verde, comprar objetos y libros en el imperdible gift shop y hasta disfrutar de una vista fabulosa. Tiene entrada libre y gratuita el primer martes del mes.

Dos instalaciones del PAMM te esperan afuera para interactuar con vos: Netscape, una red de hamacas interconectadas de Konstantin Grcic, la misma que está en el Design District, y la obra "Penetrable BBL Blue", de Jesús Rafael Soto, una lluvia de cintas azules que te invitan a caminar entre ellas. Los chicos son felices en ambas instalaciones ¡y los grandes que se animan a dejarse llevar también!

Un museo imperdible y súper original si viajás con chicos es el Frost Museum of Science. Tiene un acuario impactante, un cine 3D para vivir aventuras en el espacio y exposiciones que te invitan a tocar, ver e interactuar: todo lo que los chicos aman hacer mientras aprenden sobre ciencia. Y, como todo museo, tiene su propio shop de objetos relacionados con la naturaleza. www.pamm.org / www.frostscience.org.

VIBE Consigment & Edition

Crédito: Gentileza prensa Vibe Consigment

Es un proyecto de la argentina Angie Ferrer Domeneq, en el que vas a encontrar tesoros de marcas increíbles al mejor precio. El galpón funciona con cita previa y el negocio más selecto está en Buena Vista, en Design District. vibeedition.com.

UPPER BUENA VISTA

Crédito: María Paula Langer.

A unas cuadras al norte de Mandolin y del Design District, vas a sentir que viajaste a Bali, Tailandia o Indonesia. Solo tenés que entrar en Upper Buena Vista, una galería de negocios con diferentes ofertas gastronómicas. Sus árboles frondosos y centenarios son el corazón de este lugar, donde predomina la madera como material de construcción y muy buena vibra de todos los que abren sus puertas ofreciendo smoothies, tattoos, ropa vintage, accesorios, manicuría, cortes de pelo y mucho más. Es como un refugio, imperdible.

Algunas de las ofertas de moda que se pueden encontrar en este santuario de retail (como se consideran ellos) son The House of Findings, Pure Soul, True Joy, Wapas, Gabrielle Nest of Wonders, Hibiscus y Wynwood Shades. En cuanto a propuestas gastronómicas, están el restaurante Vista, el Café Creme, los smoothies y las obleas de Amazonica y el sushi de Kraken Lab. Si buscás servicios, podés ir a Epoch a hacerte las manos, a la peluquería Contesta Rock Hair o hacer yoga y meditación en Green Go House. Incluso, tatuarte en Oriana. La oferta es variada y la energía es mágica. @upperbuenavista.

STANDARD HOTEL + LIDO

Crédito: María Paula Langer.

The Standard Hotel se jacta de ser más un spa con habitaciones que un hotel. Y la verdad es que tiene un aura de paz muy codiciable que consigue con enormes pasillos vegetales, muchos espejos de agua y una ubicación inigualable sobre el agua. Tanto su restaurante, Lido, como su pileta están rodeados del mar cristalino de Biscayne Bay. Está ubicado en Belle Isle, una isla muy chiquita en el puente conocido como Venetian Way. Otro dato: ahí, los atardeceres son mágicos por su orientación oeste (a diferencia de la orientación de los demás hoteles que suelen dar a la playa). Al Lido podés llegar en lancha, ya que hay un muelle esperándote donde podés amarrarla. De noche es súper romántico porque encienden lucecitas de colores y tiene un ambiente muy chill out. Todo es saludable y orgánico y puede ser la mejor alternativa para coronar un día de spa ahí mismo. Recomiendo ir cuando no llueve (porque si no, te trasladan a la parte interna del restaurante, que queda en el lobby del hotel) y, en lo posible, visitalo durante una noche de luna llena. Queda en 40 Island Avenue. standardhotels.com.

SOHO HOUSE CLUB + CECCONI'S

Crédito: Gentileza prensa Cecconi´s.

El Soho es uno de los hoteles más exclusivos y con más onda de Miami. Para disfrutar de sus servicios, hay que alojarse o ser socio. Pero lo que siempre está abierto al público en general es su restaurante italiano del primer piso, Cecconi's, con un ambiente único. Abre todos los días y ahí podés disfrutar de un brunch, almorzar, probar un cicchetti (un aperitivo servido en platos chicos) y comer. Su pileta, su servicio de playa, su cine, la pileta del rooftop con bar (solo para adultos) y su restaurante prácticamente sobre la playa hacen que elegirlo valga la pena. sohohouse.com / cecconismiamibeach.com.

Nuestro libro

El libro que editamos junto con Sudamericana te invita a una nueva aventura. Luli Ballestrin, que vive allá desde hace más de 9 años, diseñó una experiencia única para derribar el mito de que Miami es una ciudad "solo para hacer shopping". Si tenés la hoja de ruta correcta, te encontrás con arte contemporáneo, arquitectura futurista, moda de autor, gastronomía cosmopolita, vida al aire libre y, sí, también playa, palmeras y un verano on demand. Está curado por un equipo 100% miamense -María Paula Langer en las fotos y Vero Pasman en el diseño-, al que le llevó más de dos años diseñar este tour a medida. Lo encontrás en todas las librerías por $1249.