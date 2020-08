Crédito: Gentileza de Netflix / Jason Bell.

Del otro lado del teléfono, la voz de Millie Bobby Brown suena como la imaginaba: relajada, fresca y enérgica. La mayoría de nosotras la conocemos desde que se puso en la piel de Eleven, la misteriosa joven con poderes sobrenaturales que luchó contra el Demogorgon protagonizando las tres temporadas de Stranger Things. Y desde que su cabeza rapada, su girl power y su cara angelical coparon las pantallas del mundo, Millie no paró de crecer. Gracias a su talento y su actitud, se convirtió en la niña mimada de Hollywood, recibió numerosos premios -y estuvo nominada a tantos otros, entre ellos, un Emmy y un SAG Awards-, caminó por las red carpets del mundo, en 2018 fue nombrada por la revista Time en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo y Unicef la declaró como su embajadora más joven en la historia de la organización, una causa que abraza en paralelo a su carrera artística.

La inagotable energía de sus 16 años la llevó a aceptar un nuevo desafío y el próximo 23 de septiembre podremos ver por la pantalla de Netflix su última película, Enola Holmes, la adaptación cinematográfica de la saga de libros de Nancy Springer que cuenta la historia de la hermana menor de Sherlock, el famoso detective. Y acá está la novedad: no solo será su protagonista, sino que también la encontrará debutando en la producción. Palpitando el estreno, charlamos con ella sobre esta experiencia, su mirada del mundo y las luchas de las nuevas generaciones.

¿Cómo llegó a vos la historia de Enola Holmes? ¿Fue una propuesta que vino de afuera o vos misma leíste los libros y dijiste: "Hagamos la película"?

Yo trabajo mucho con mi hermana mayor, Paige. Ella es mi consejera y suele leer las propuestas y los guiones que me llegan antes que yo, para asegurarse de que vale la pena leerlos y de que los proyectos sean algo en lo que yo potencialmente podría trabajar. Entonces Paige leyó el libro y después lo leí yo. Y el personaje me impactó desde el principio; enseguida pensé: "¿Cómo no voy a hacerlo?". Nancy Springer le dio vida a la historia en su libro, y yo pensé: "No puedo dejarlo pasar...".

¿Cómo y por qué te involucraste en la producción de la película? Era algo nuevo para vos...

Quería contar la historia de la manera en que la había visualizado cuando leí el libro. Hasta ahora, yo siempre fui la protagonista de los proyectos, y siento que tengo muchas cosas más para decir. Por ejemplo, en Stranger Things, cuando filmábamos, yo opinaba mucho sobre mi personaje y las cosas que ella hacía. Y tuve la suerte de que me dejaran hacerlo, porque creo que, con la colaboración de los hermanos Duffer, logramos dar vida a Eleven. Entonces, yo quería hacer ese mismo proceso con Enola, quería ser capaz de colaborar con ideas, de darle vida al personaje con ideas mías, de Millie. No quería tomármelo en el sentido de solo llegar al set, hacer mi trabajo y listo. Quería hacer algo diferente, y creía que con la energía de una chica joven el personaje podía ser un poco mejor. Porque Enola es una chica joven, la película cuenta un relato de iniciación, y yo también soy una chica joven, y yo también estoy creciendo, tengo experiencias nuevas todos los días. Y sentía que para darle vida a la historia, yo debía ser parte de la producción. Después se involucró mi hermana mayor, y después se involucró mi compañía productora, y creo que todo ese ambiente de colaboración fue lo que le dio vida a una historia que transcurre en otro tiempo pero que se siente moderna. Y funcionó muy bien, fue un placer ser parte del proyecto como productora.

Se te ve muy vos en la película. ¿Te parece que Enola y Millie tienen cosas en común? ¿Y cuáles sentís que fueron esas ideas tuyas que llevaste a la historia de Enola?

¿Sabés qué? Estoy muy acostumbrada a decir que no tengo nada que ver con mis personajes, pero en este caso tengo un montón en común con Enola. Diría que somos muy parecidas en muchos aspectos. Ella es muy ingeniosa, y yo creo que mi sentido del humor es el mismo que el de ella; muy directa, muy honesta, a veces brutalmente honesta. Y yo soy exactamente igual. Y también creo que nos une la curiosidad, que es un montón, ¡ella es intensa! Y yo soy igual, siempre quiero saber más, quiero investigar cosas. Así que, para mí, tengo muchas similitudes con ella. Y sinceramente, ojalá la gente me vea igual. Yo creo genuinamente que compartimos el interés de tratar de ayudar a la gente. Toda la historia de Enola pasa por tratar de ayudar a la gente, mientras trata de encontrar a su madre desaparecida. Excepto que mi madre está acá conmigo, en casa.

Y también te pusiste en la piel de un personaje muy poderoso, con mucho girl power. ¿En qué momentos te sentís tan poderosa como ella?

En general, me siento empoderada por la gente del set, sobre todo por las mujeres del set. Por ejemplo, me pasó con Helena Bonham Carter, que hace el personaje de mi mamá... Yo me sentía muy empoderada cuando ella estaba en el set, porque ella aparecía y tiene esta aura a su alrededor, como si dijera: "Acá estoy", y yo pensaba: "Wow, qué inspiradora". Así que diría que me siento empoderada cuando estoy rodeada de mujeres inspiradoras, que, por suerte, son muchas.

Y a nivel personal, ¿cuál fue el aprendizaje más importante que tuviste haciendo esta película?

¡Jamás permitas que los hombres te distraigan de tu misión! ¡No, es una broma! (Risas). Mientras filmaba, o en la película en general, hay muchas cosas o ideas que me encantaron y con las que me siento identificada. Me encanta que la película transmita el mensaje de que si tenés pasión y te enfocás, podés llegar a donde querés. Y cuando llegues, es probable que todo lo que te llevó ahí vuelva. Al final de la película, Enola es muy compleja, y eso es algo que me gusta, que está bien no ser completamente perfecta, y ella lo acepta, y eso es algo que yo acepté también en mi propia vida.

Ahora que ya produjiste, ¿pensaste también en dirigir? Hay toda una camada de directoras muy talentosas...

Cien por ciento. Siempre se lo digo a todo el mundo. No es que quiero meter las manos en todos lados, pero ese siempre fue mi plan, porque siento que hay tantas directoras maravillosas ahora... Como una mujer joven que lleva un par de años en esta industria, me gustaría compartir mis historias, darles nuestro punto de vista. Además, siento que por ser actriz puedo aportar algo diferente. Me encantaría. Definitivamente lo voy a hacer.

¿Cómo tomás las decisiones de tu carrera? ¿Tenés tu propia estrategia o te movés más intuitivamente, como si dijeras: "Esto me gusta, lo hago"?

Bueno, definitivamente soy bastante selectiva a la hora de elegir proyectos. Tengo un equipo fantástico, que es básicamente mi familia. En general consulto estas decisiones con ellos: "¿Les parece una buena idea? ¿Piensan que debería hacer esto?". Como ya te conté, en general mi hermana lee el material antes que yo para asegurarse de que es algo que ella cree que yo puedo hacer bien. Pero las decisiones de mi carrera, en general, las tomo simplemente aceptando algo si siento que va a ser bueno para mí. Obviamente no haría nada que no me pareciera orgánico o auténtico para mí. Apenas leí el guión de Enola, supe que era para mí. Y lo mismo me pasó con todos los proyectos que hice en mi carrrera.

Tenés tan solo 16 años y sos un referente para generaciones jóvenes de todo el mundo. ¿Lo sentís como una presión o una responsabilidad muy grande?

Siento que hay ojos observándome las 24 horas, los siete días de la semana, los 365 días del año. Y para ser sincera con vos, hace un par de años era difícil de aceptar esa idea, y era un poco aterrador, pero llegué a la conclusión, a medida que fui creciendo, de que estoy entendiendo la responsabilidad de este trabajo y que la debo aceptar. Es algo que me sale de manera natural. Siento que este es el trabajo que yo quiero hacer. Esto es algo que yo deseo desde los cinco años: lloraba mirándome al espejo, actuaba sola, actuaba todo el tiempo, anotaba frases y trataba de memorizármelas, porque sabía que esto era para mí. Y por momentos no tengo duda de que puede ser un poco difícil. Pero es algo que tengo que atravesar, porque al final del día, si esto es lo que me permite ir al set a hacer lo que más me gusta en el mundo, entonces mejor hacerlo.

¿Por qué pensás que las voces de las generaciones jóvenes deberían ser el corazón de las agendas de todos los países? ¿Qué cosas sentís que están gritando hoy los jóvenes y todo el mundo debería escuchar?

Ahora, especialmente en este clima, creo que es bueno que se escuchen las voces de los jóvenes. Y creo que todos los niños tienen el derecho de decir lo que creen y yo personalmente siempre voy a estar de su lado. Creo que a los jóvenes, por muchos años, no se nos dio un lugar en la mesa, y es algo que solo ahora está floreciendo, que los jóvenes estamos hablando de las cosas que son importantes para nosotros. Y nosotros, como generación, vamos a tener que arreglar todo lo que la generación anterior no arregló. Así que tenemos derecho de decir: "Ey, no estamos cómodos con esto. Queremos que esto cambie. Hagamos algo". Porque hay un solo mundo, y es de todos. Y esta generación en particular quiere que la escuchen, porque es evidente que tenemos cosas para decir. Y no creo que la edad tenga que restringir nada de lo que tenemos para decir, de lo que pensamos o soñamos.

Y vos, personalmente, ¿en qué cosas sentís que tenés la voz como para decir algo hoy? ¿Qué luchas globales tomás como propias? La ecología, el racismo, el feminismo...

Yo apoyo muchas de las luchas que se están dando ahora. Creo que, por ejemplo, el cyberbullying es una de las cosas más terribles, incluyendo el racismo, el acoso en Internet, el acoso en la escuela, en el trabajo. Desde fines de 2018, trabajo muy cerca de UNICEF y trato de hacer cosas que se sientan bien para mí, que siento que es mi lugar para decir algo hoy. Toda persona joven tiene derecho a la educación. Y esas son las cosas de las que yo siento genuinamente que tengo que hablar. Y no soy solo yo, yo no estoy "liderando" una generación, somos todos, colectivamente, todos tenemos algo para decir, y entre todos tenemos que apoyarnos.

También sos emprendedora: tenés tu marca de maquillajes. En este tiempo en el que las mujeres estamos redefiniendo la belleza... ¿Cómo pensás vos hoy este concepto?

No quiero decir un cliché, pero lo pienso verdaderamente: la belleza es ser una misma. Querer ser otra persona no te va a llevar a ninguna parte. Recibimos un cuerpo y un nombre y lo que debemos hacer es aceptarlo, y aceptar lo que una es, lo que una va a ser y lo que una ha sido. Mi perspectiva es clara. Yo soy la que soy: aceptame o no me aceptes; de cualquier modo, yo voy a seguir siendo la que soy. Así es como yo veo la vida. Y para mí la belleza es ser vos misma a tu manera única, porque todos somos muy diferentes. No tiene sentido querer cambiarnos cuando es mejor aceptar lo que tenemos. Todas las mujeres somos muy hermosas de nuestra propia y única manera.

¿Tenés algún sueño por cumplir hoy?

¡Ahora mismo mi sueño es comer un sándwich de pollo! (Risas). Mi otro sueño es ser directora, y lograr todo lo que quiero en la vida; no quiero que me encasillen ni hacer nada que no ame verdaderamente. Todos los proyectos que tengo para los próximos años son cosas que me ponen muy contenta, y mi sueño es poder volver a trabajar pronto, cuando el mundo vuelva a ser un lugar seguro..