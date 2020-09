Mirate diferente. Descubrí nuevas facetas para emprender tus proyectos

Fuente: OHLALÁ! - Crédito: Ramiro González, Producción Sofía Di Nunzio

Ya está en los kioscos nuestro Bookazine "El Método Makers", una guía para activar tu creatividad. Si todavía no lo tenés, te adelantamos esta nota, en donde con Cecilia Faraco, licenciada en comercialización, coach ontológica y consultora en DINKA, te proponemos que te mires desde otros puntos de vista para descubrir nuevas facetas. Acordate que el primer paso para encarar cualquier proyecto es conocerte.

Si tenés que responder la pregunta ¿quién sos?, ¿te cuesta o te resulta fácil? Sea cual sea tu situación, la idea es acompañarte para que puedas reconectarte con vos y también mirarte diferente, para encarar tus proyectos con más confianza.

Para poder mirarte desde otro lado, el primer paso que te proponemos es dejar atrás los rótulos, títulos, vínculos, y que menciones qué traés con vos. Y, para emprender este camino, un buen punto de partida es ser conscientes de esta enorme lista de identificaciones. Porque no siempre las cosas son como nos las contaron o como nosotras creímos. Pero vamos paso a paso.

El principio del observador

¿Cuántas veces tenés una idea fija y no parás hasta encontrar a aquel que tenga tu misma mirada sobre el tema? ¿Y cuántas, una vez logrado tu cometido, te das cuenta de que tampoco era tan así? ¡Cuánta energía desperdiciada! Aceptar que hay un otro que siente, ve y realmente cree que algo es diferente nos libera y obliga, a la vez, a la responsabilidad y al desafío de aprender a vivir juntos con y en nuestras diferencias.

El principio del observador es uno de los principios básicos del coaching ontológico; parte de establecer que no sabemos cómo son las cosas en realidad, sino que simplemente sabemos cómo las observamos o interpretamos. Vivimos en mundos interpretativos. ¿Qué es realidad, entonces?¿Es lo que podemos observar con nuestros sentidos o es algo diferente?

Nuestra percepción de la realidad está condicionada por muchos factores. Vamos siendo influidas y moldeadas por:

Distintas situaciones y circunstancias que nos rodean.

Nuestros juicios y opiniones.

Las experiencias vividas.

Nuestros aciertos y fracasos.

Las compañías.

Enseñanzas, normas propias de la cultura, de la época (lo que Carl G. Jung llamaba inconsciente colectivo).

Barajar y dar de nuevo

Entonces: ¿la realidad es algo objetivo, inalterable, estático? No. ¿Cuántas veces estás convencida de algo y la vida, de una cachetada, te cambia la perspectiva y, a partir de ahí, la forma de ver y de pensar? Sin ir más lejos, el aislamiento que vivimos con el coronavirus nos obligó a parar, nos mostró una nueva forma de vivir, de comunicar nos, puso otras prioridades. Quizá también haya aparecido el vacío, se haya hecho evidente nuestra necesidad de cambio: cambio de vida, de trabajo, de casa, de vínculos y, junto con eso, el miedo a cambiar. Mirándolo bien, resulta esperanzador considerar la oportunidad de cambiar, de transformarte. Mirar esa realidad como nunca antes lo habías hecho hasta ahora es la propuesta y el desafío. Entender quién sos en realidad, cómo llegaste a ser la persona que estás siendo ahora mismo, entender cuáles son tus lentes, tu graduación, tu marco, tu tinte. Este es el principio de una mirada propia, el comienzo del autoconocimiento y de la observación consciente. Esto te ayudará a saber qué te resuena y qué no tanto. Qué sentís verdadero y qué te gustaría cambiar.

Tu estructura de coherencia

Comenza´s el proceso de mirarte y pareciera que hay algo que se repite, una y otra vez, como un patro´n. Esto tiene que ver con lo que en coaching identificamos como la estructura de coherencia. Esta estructura esta´ formada por cuerpo, lenguaje y emocio´n. ¿Cua´ntas veces de tu boca salen respuestas poli´ticamente correctas? ¿Cua´ntas otras no te anima´s a decir "no"? Muchas veces sucede que, por ma´s que no lo digas, en realidad, algo te incomoda y tu cuerpo pasa factura mediante un dolor de esto´mago (cuerpo) o un llanto desmedido (emocio´n); o, por el contrario, responde´s esponta´neamente una barbaridad, o sea, habla´s sin filtro (lenguaje). Nuestra estructura no es independiente, no es auto´noma, y es muy importante tomar registro de nuestras reacciones y respuestas auto-ma´ticas, prestar atencio´n a lo que nos sucede en estos campos, si esperamos entender lo que nos pasa con aquello que nos preocupa. Probemos con un ejercicio. Imagina´ que te enfrenta´s de nuevo a esa charla, encuentro o situacio´n inco´moda: ¿te gustari´a que fuera diferente? Entonces, tomate un momento y, despue´s de vivenciarla, anota´:

¿Lo que dijiste realmente era lo que pensabas? ¿Tu cuerpo te mostro´ alguna sensacio´n particular? ¿Que´ emocio´n podri´as relacionar a ese momento que acaba´s de vivir?

Este sera´ el puntapie´ inicial para mirarte diferente. Ahora que ya sabe´s que tu idea de quie´n sos esta´ constituida por un sinfi´n de datos y creencias aprendidas y heredadas que quiza´ dicen poco de vos, vale la pena recordar que esto aplica para todos.

Reconectarte para crecer

Conectarte con vos misma siempre te va a ayudar a vivir a partir de una autorreferencia con más forma, te ayudara´ a entender que hay mucho que heredaste de otros que quizá quieras dejar atrás. Hay mil y una maneras de recorrer este camino sinuoso y, sinceramente, nunca acaba. Podemos decir que es un proceso para reconocernos, cuidarnos, desarrollarnos y sentirnos cómodas en nuestra propia piel. Aunque siempre hay algo para mejorar y descubrir, ¿no te parece?

Qué gracia tendría la vida si no fuese un camino de aprendizaje; sin embargo, cuántas veces quisiste cambiar algo, dejar de actuar o de sentir de cierta manera, y te desalienta ver que se te hace muy difícil. Tranquila, contrariamente a lo que nos han hecho creer, si nos lo proponemos, todas podemos cambiar. Para empezar, actuaremos de modo diferente y, por ende, el resultado mutará. Como decía Albert Einstein: "Si siempre hacés lo mismo, no esperes resultados diferentes" ¡Vamos, entonces, por los nuevos resultados!

