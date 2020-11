El misterio del barco espía: apareció en una isla remota y nadie lo reclama

La embarcación fue descubierta sobre las costas de una isla escocesa: tiene el tamaño de una tabla de surf y está cubierta de paneles de energía solar y de antenas. Comúnmente utilizada para misiones de inteligencia, se sospecha que podría ser una nave enviada por Rusia Crédito: Facebook

El pasado 28 de septiembre fue descubierta una embarcación diseñada para hacer inteligencia que supuestamente quedó varada en las costas del Reino Unido, sobre la remota isla escocesa de Tiree, ubicada a 160 kilómetros de la base de operaciones de submarinos nucleares británicos. El asunto resulta un misterio debido a que ningún país ni institución del mundo ha reclamado su propiedad.

Se trata del barco Wave Glider, un vehículo fabricado en Estados Unidos por la compañía Boeing que cuesta más de 200 mil dólares y que, en principio, solo es utilizado por la marina norteamericana y la británica. Sin embargo, los dos países declararon que el buque encontrado no les pertenece.

De acuerdo con The Mirror, las fuentes navales inglesas creen que el barco espía podría pertenecer a los rusos, que fabricaron un clon llamado Fugu y que fue utilizado para monitorear el movimiento de los submarinos nucleares ingleses.

El Wave Glider es una embarcación robot que parece una tabla de surf de tres metros cubierta de paneles solares y antenas. El color gris oscuro y la ausencia de luces de navegación podrían sugerir, según la revista Forbes, que el barco estaba en una misión de recopilación de información.

Si bien el vehículo solo puede navegar a velocidades muy lentas, entre dos y tres nudos, es capaz de luchar contra fuertes corrientes marinas. Cuenta con un dispositivo de comunicación satelital que le permite mantener contacto permanente con un operador en tierra. De ahí surge el misterio: si alguien puede rastrear el barco de cerca, por qué todavía no se presentó a reclamarlo.

Según una fuente de la Royal Navy citada por The Mirror resulta un panorama sospechoso: "No todos los días se encuentra un barco espía no tripulado en la orilla de una pequeña isla. Es muy probable que pertenezca a Estados Unidos, pero eso plantea la pregunta de por qué no se ha reclamado. Existe la posibilidad de que pertenezca a Rusia, pero incluso si lo fuera, nunca lo admitirán. Tienen varias naves furtivas similares al Wave Glider, por lo que no está más allá de los límites de la posibilidad de que sea ruso".

Entre sus logros más destacados, la nave cruzó el océano Pacífico en un año y recolectó datos sobre la temperatura del agua, la actividad de los peces y el movimiento de otras embarcaciones. Consultado por la revista Forbes, el guardacostas local que descubrió el buque confirmó que todavía sigue en la isla.