Los moodboards son herramientas visuales muy valiosas y que sirven para inspirarte, para plasmar en imágenes lo que querés -en un proyecto concreto, en un área de tu vida o simplemente para sacudir tu yo creativo-. ¿Cuántas veces te pasó que tenés muchas cosas en la cabeza y necesitás expresarlas, ordenarlas o terminar de darles un sentido? Los tableros sirven para esto; después podés tenerlos a la vista en algún espacio y funcionan como una especie de recordatorio de tus sueños, objetivos o intenciones a corto, mediano o largo plazo. Y quizá lo más importante: para visualizarte haciendo y logrando eso que querés. Convocamos a tres expertas de diferentes mundos para que nos compartieran sus esquemas preferidos de moodboards y nos dieran sus consejos para que vos puedas crear el tuyo.

Muro creativo

En mi trabajo, armo un moodboard cada vez que tengo que visualizar un proyecto. ¡Me inspira y me pone en acción! Te comparto algunas de mis claves:

Elección del "capricho" : en una producción, el armado de un rincón de mi casa o un cuadro que quiera pintar, siempre el primer paso es la elección de lo que yo llamo "el capricho".¿Qué es esto? Es ESE objeto que queremos que esté presente. Este va ser nuestra guía en todo el proceso. A partir de ese objeto de deseo, vamos a poder definir nuestra paleta de colores.

: en una producción, el armado de un rincón de mi casa o un cuadro que quiera pintar, siempre el primer paso es la elección de lo que yo llamo "el capricho".¿Qué es esto? Es ESE objeto que queremos que esté presente. Este va ser nuestra guía en todo el proceso. A partir de ese objeto de deseo, vamos a poder definir nuestra paleta de colores. Creatividad y diversión : con nuestro objeto y paleta de colores definidos, ¡empieza la diversión! Es el momento de sumar al tablero todo aquello que nos haga felices. Lo ideal es no juzgar, solo juntar aquellas cosas que nos resultan inspiradoras, que nos dicen algo, que hablan de quienes somos (o de nuestra marca, por ejemplo). ¡Cuanto más, mejor! Lo ideal para un resultado interesante es sumar texturas, diferentes materiales, tamaños diversos (cuidando de que ninguno quede fuera de escala), frases, tipografías, fotos e imágenes que te inspiren, ilustraciones, humor, etc. Si es posible, guardar todo lo que vas juntando en una caja.

: con nuestro objeto y paleta de colores definidos, ¡empieza la diversión! Es el momento de sumar al tablero todo aquello que nos haga felices. Lo ideal es no juzgar, solo juntar aquellas cosas que nos resultan inspiradoras, que nos dicen algo, que hablan de quienes somos (o de nuestra marca, por ejemplo). ¡Cuanto más, mejor! Lo ideal para un resultado interesante es sumar texturas, diferentes materiales, tamaños diversos (cuidando de que ninguno quede fuera de escala), frases, tipografías, fotos e imágenes que te inspiren, ilustraciones, humor, etc. Si es posible, guardar todo lo que vas juntando en una caja. Edición y armado. Ver todo junto nos ayuda a entender cuál es el estilo dominante y, por lo tanto, ¡definirlo! Este es el momento de descartar lo que no va. Es el paso final, en el que juntamos las piezas como si fuera un rompecabezas para armar nuestra composición y sacar conclusiones.

Minibio. Pepita. "Si bien estudié medicina, siempre alimenté mi lado creativo con varios cursos y talleres. Hace varios años, abrí un blog para compartir lo que me gustaba y empecé a trabajar como estilista y productora para OHLALÁ! y otras marcas". @mrspepita.

Mapping profesional

Vaciá tu cerebro en papelitos para visualizar toooodo lo que tenés para ofrecer al mundo. Andá volcando en esta especie de mapa mental todo lo referido a tu mundo profesional: los recursos que fuiste sumando, lo que te inspira, lo que te da fuerzas, lo que te apasiona.¡y todo lo que se te ocurra!

Minibio. "Me encanta ordenar, organizar, sintetizar y sistematizar, usando dibujos, papelitos y mapas mentales. Capacito equipos en empresas para que puedan gestionarse mejor y comunicar con claridad. Y uso técnicas visuales ¡para todo!". Ana da cursos de visual thinking: "No tengo tiempo", para planificar y gestionar pendientes; "Dibujos en el aula", para docentes; "No todo es Powerpoint", para crear presentaciones. anadorado.com / @_anadorado_

Vision planner

Este es un board para diseñar tu vida en el corto o mediano plazo, preguntarte: "¿Qué quiero?, ¿dónde me veo?". Para hacerlo, te sugiero algunas consignas:

Elegí un año (¡o hacé dos boards!). Por ejemplo, para el mediano plazo, 2022,y para el largo plazo, 2030.

Lo más valioso es que te des permisos sin miradas ajenas.

No hace falta que el board tenga lógica o sea razonable. Lo que importa es que represente tu visión hoy.

Vamos al hueso primero y después complementamos: vamos desde lo que más guía decisiones hasta lo que después da forma.

Ponelo en algún lugar donde puedas verlo seguido. Y si en el proceso o con el tiempo querés ajustar algo: ¡también vale!

Paso a paso

Pegá una foto tuya y escribí o armá con recortes tres palabras de cómo querés ser: AMOROSA / LIBRE / EXPLORADORA, etc. Sumá tres valores que rigen tu vida; escribilos o armá un collage con esas palabras. Por ejemplo: COMUNIDAD, RESPETO, COMPASIÓN, etc. Enumerá tus rutinas cotidianas sin tanta precisión. Son las que construyen una vida equilibrada. Completá los globos con todo eso que sentís que "te eleva". Pueden ser imágenes, palabras, fotos, etc. Sumá cerca de la casa detalles, imágenes y palabras de lo que querés cultivar. Cuando termines el board, escribí tu compromiso. Ponerlo en palabras refuerza la intención.

Minibio. "Soy coach ontológica y exploradora. También soy autora de la bitácora Vuelta al Sol, donde comparto un ritual de cierre de etapas, ideal para cualquier momento del año". @maygroppo.

