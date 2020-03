Mujeres empresarias: la sororidad en los negocios

Julieta Cardinali, Verónica Lozano, Mónica Gutiérrez y Debora Plager estuvieron en la primera fila del plenario escuchando atentamente los conceptos e ideas sobre liderazgo femenino

El programa Mujeres al Mundo , de HSBC , celebró el mes de la mujer promoviendo el desarrollo económico de sus clientas con un plenario y charlas inspiradoras

Fue una mañana cargada de información, experiencia y empuje. En el mes de la mujer y con el objetivo de desafiar el estereotipo del consumo femenino, HSBC convocó a más de doscientas mujeres emprendedoras, ejecutivas y directoras de empresas a vivir una experiencia empoderadora única. El objetivo: resignificar su rol en los negocios y conectarlas con mercados y oportunidades locales e internacionales.

"Desde Mujeres al Mundo queríamos hacer algo disruptivo. El estereotipo es ver a la mujer como compradora. Por eso, en vez de ofrecer descuentos en el shopping, lo que hicimos fue invitarlas a Galerías Pacífico a una serie de charlas con las dueñas o representantes de nueve marcas que tienen una trayectoria importantísima en Argentina. Firmas que han atravesado contextos diferentes en el país y, aún con dificultades, se han expandido y siempre siguieron para adelante", cuenta Patricia Bindi, Directora de Banca Empresas de HSBC.

Charlas íntimas de negocios

Después de un rico desayuno de networking, las invitadas participaron de las charlas motivacionales que sucedieron simultáneamente en varias tiendas: VZ, Lázaro, Nucha, Mimo, María Rivolta, Simones, Las Oreiro, Prüne y Adriana Costantini. Allí, cada expositora contó su experiencia, las dificultades que debieron sortear y los riesgos que asumieron hasta que el proyecto que soñaron pudiera despegar y consolidarse.

"En mi camino como empresaria, la confianza la gané en el hacer. Jugándome la piel, como dice un libro que estoy leyendo. Siempre me cuestioné todo lo que se me presentaba como un hecho. Fue importante no aceptar lo que está establecido. Y obviamente, una clave es la pertenencia a un entramado de mujeres con las cuales compartimos sueños, nos identificamos y nos potenciamos", contó María Eugenia Farrell, Directora Creativa de Prüne, durante su charla.

El final perfecto

El cierre fue un plenario en el que participaron grandes referentes de la industria. Liliana Parodi, Gerente de Producción de América; Susana Von Der Heide, Presidente y Thinking Partner de Von Der Heide; Tamara Vinitzky, socia de KPMG; y la misma Patricia Bindi en representación del banco respondieron a las preguntas de Cecilia Luchia-Puig, periodista y moderadora de la charla.

Susana Von Der Heide, Tamara Vinitzky, Liliana Parodi, Patricia Bindi y Cecilia Luchia Puig

Desde una perspectiva de género, conversaron acerca de la responsabilidad que cada una de ellas tiene en la transformación de los sectores de los que son parte. Mientras, el auditorio repleto tomaba nota de los consejos de estas mujeres de éxito.

El local de Las Oreiro intervenido por HSBC y Adriana Oreiro, hermana de Natalia, compartiendo su experiencia con la audiencia femenina.

"A la generación más senior, les digo que seamos colaborativas, y que sigamos allanando el camino para las que vienen. A las mas jóvenes, les digo que tomen riesgos. Yo no estoy sentada acá por quedarme en lo seguro. No hay que detenerse. Hay que ponerse un objetivo e ir tras él. Mi consejo: tenacidad, festejen los logros y capitalicen los errores. Y no sean tan perfeccionistas. Hay que tirarse a la pileta para que las cosas pasen", resumió Bindi. Una jornada para salir cargada de energía e ideas.