Cómo es el foro que causa furor por las imitaciones de carteras y cuyas clientas son mujeres muy ricas

Son principalmente mujeres estadounidenses y la mitad visita el foro a diario. La mayoría de ellas son blancas (el 50%), seguidas por las asiáticas (un 36%). Suelen tener más de 35 años y unos ingresos anuales de entre 100.000 y 200.000 dólares. Muchas de ellas poseen bolsos auténticos, pero aman de igual manera las imitaciones y no se avergüenzan de poseerlas. Al contrario, sienten una punzada de orgullo sabiendo que han comprado a precio de ganga un artículo que apenas se distingue de un original que cuesta varios miles de dólares. Sus marcas preferidas son Chanel, Louis Vuitton y Hermès.

Estos son los datos arrojados por una encuesta interna elaborada por la administradora del subforo de Reddit RepLadies, un espacio digital con más de 200.000 usuarias creado en 2016 que es, a día de hoy, el mayor foro de amantes de las falsificaciones que puede encontrarse en Internet.

Dentro del foro, las mujeres comparan buenas imitaciones con los productos auténticos, realizan reseñas de sus recientes compras, cuelgan links a productos interesantes que han encontrado navegando en Internet, se dan consejos de compra para no caer en timos o incluso se ayudan entre ellas para poder comunicarse con vendedores chinos que no hablan inglés.

Las reviews son el subgénero más particular dentro de este foro, puesto que han adquirido un lenguaje propio y están escritos siguiendo unas meticulosas normas de publicación: incluyen información sobre el vendedor (nombre, número de teléfono o método de contacto y lugar en el que se encuentra), método de pago disponible y línea cronológica del pedido (desde que una de las compradoras se pone en contacto con el vendedor hasta que recibe su compra). La reseña incluye también fotografías del bolso de imitación y del original. Y, finalmente, un breve análisis sobre la calidad del bolso, la precisión en la imitación y la satisfacción con la compra.

RepLadies es tan popular que algunos vendedores les hacen descuento: “Me presenté, mencioné RepLadies y recibí un 10 % de descuento”, comentaba una usuaria en una reseña sobre una falsificación de Chanel. RepLadies también tiene su propio glosario y guía de acrónimos, donde AE quiere decir AliExpress, ISO significa In Search Of (‘En búsqueda de’) o MIF quiere decir Made In France y, por supuesto, Rep quiere decir Réplica.

Sin embargo, las mujeres de las réplicas no solo utilizan el foro de manera práctica, sino que también comparten anécdotas y confesiones. “¿Qué es lo que siempre (y nunca) compraríais auténtico?”, preguntaba una usuaria en un hilo: “Prefiero los bolsos de Celine auténticos, porque creo que la calidad del cuero es superlujosa en comparación con las imitaciones y me gusta darme un capricho de vez en cuando”, explicaba la usuaria. El bolso más barato de Celine cuesta en torno a 2.000 euros mientras que el más caro, un bolso de piel de cocodrilo con cadena dorada, cuesta 18.000 euros.

“Pero creo que voy a comprar más zapatos de imitación en el futuro, ya que me han impresionado mucho los que compré recientemente”, continúa la misma usuaria, “suelo desgastar los zapatos muy rápido, no me merece la pena gastar dinero en unos auténticos”. Otra usuaria responde que ella jamás compraría imitaciones de “maquillaje, cosmética o productos electrónicos”. Muchas usuarias coinciden en el tema de los zapatos: “No puedo mantener mis zapatos en condiciones prístinas, no pienso gastarme 700 dólares en unos zapatos”.

Quizás la parte más íntima de este subforo se encuentra en RL Confessional, el espacio donde las mujeres de las réplicas cuentan su recorrido vital y las experiencias que las llevaron hasta el foro. Curiosamente, las revelaciones más profundas también están sujetas a las meticulosas normas de publicación del foro, por lo que en cada post confesional se encuentran también numerosos detalles demográficos de las usuarias.

Una joven de 25 años de Nueva York, trabajadora del sector de la tecnología y con un salario anual de 135.000 dólares, confiesa que para ella los bolsos son como logros personales: “Reconozco que los bolsos son símbolos de estatus y riqueza, y nada de esto son metas sanas que perseguir. Pero me gustaría pensar que mis bolsos son algo más que eso: representan un viaje profundamente personal que marca eventos de mi propia vida”.

La usuaria, que compró un bolso de Yves Saint Laurent auténtico para celebrar un reciente aumento de sueldo, ahora tiene una colección que combina bolsos reales con otros de imitación y reconoce que desde que lleva esos bolsos de marca la gente a su alrededor la trata muchísimo mejor. “Compro bolsos falsos antes que cenas porque me llenan más”, asegura una mujer de 44 años de Illinois que gana 70.000 dólares al año, en una casa donde juntan un salario total de 250.000 dólares. La mujer acumula más de cien bolsos de imitación, también tiene algunas piezas auténticas. Reconoce haberse gastado más de 15.000 dólares en bolsos falsos. “Colecciono bolsos y maridos”, comenta una mujer desempleada de 30 años cuyo esposo gana alrededor de 300.000 dólares al año. Gasta unos 6.000 dólares al año en falsificaciones y tiene más de 20 en casa.

No necesita tener bolsos auténticos, sencillamente adora gastar dinero en sus falsificaciones que ha podido comprar gracias a un satisfactorio divorcio. Una mujer de alrededor de 30 años de Nueva York, ingeniera, que gana 200.000 dólares al año se presenta como “bien vestida y deprimida”. Cuenta que, desde que era pequeña, nunca prestó demasiada atención a los productos originales: “Creo que mis primeras réplicas fueron versiones pirata de Digimon”. Ahora tiene más de 47 bolsos, ni sabe ni quiere saber cuáles de ellos son verdaderos o son falsos.

La mayoría de las mujeres del foro RepLadies compran bolsos de imitación aun pudiendo comprar bolsos auténticos. Hay muy pocas confesiones de mujeres que no puedan permitirse bolsos originales. Simplemente les gustan sus imitaciones y la mayoría de ellas considera excesivo el precio que puede llegar a costar un bolso original. En un reciente artículo publicado en el medio estadounidense The Cut, charlaron con algunas de estas mujeres sobre su motivación para comprar bolsos de imitación.

Las respuestas podían dividirse en distintos tipos: excitación (”Se trata de la emoción atávica de la caza: la sensación de obtener una ganga”, comentaba una ex agente inmobiliaria que había conseguido jubilarse a los 30 años, “no solo quiero una cosa, quiero sentir que lo he conseguido de oferta”), economía “«Las amigas que tengo que gastan una fortuna en bolsos auténticos o bien no han trabajado en toda su vida o bien están casadas con hombres ricos, pero si trabajas duro para conseguir tu propio dinero no quieres gastarlo en tonterías”, confiesa otra), incluso practicidad (”Imagina que gastásemos todo nuestro dinero en bolsos auténticos, no podríamos ser ricas de la misma forma, ¿verdad?”, apunta una tercera).

RepLadies es una de esas rarezas de Internet que no puedes dejar de mirar: un foro de mujeres privilegiadas que, en el fondo, están saltándose las estrictas normas de su propia clase social y lo hacen con cierto orgullo. Un lugar en el que, a través de las compras, las mujeres crean una red segura donde intiman, confiesan y se apoyan. Un espacio desde el que observar con claridad que todo el mundo miente por las apariencias, aunque no todo el mundo lo haga por las mismas razones.