Navidad hot. Ideas sexies para regalar (y regalarte) en el arbolito

El año se termina y estamos pensando en cómo llenar el árbol navideño. En estas épocas, vale la pena recordar que no todos los regalos tienen que ser objetos. Regalar experiencias es una de aquellas cosas que vuelve inolvidables a ciertas personas. Acá te proponemos algunas ideas para que cuelgues en el pinito. También para que les des a elegir a tus amantes, noviecitos, parejas o amigos especiales. O incluso para que te autorregales a vos misma. Si te sirve, son todas tuyos. Este es nuestro aporte para que tengas unas muy lindas fiestas.

Un video "fuego"

Un adelanto. Sé que te gusta mirarme desnuda (o casi) y que amarías espiar lo que hago entre cuatro paredes cuando estoy sola. O cuando pienso en algo que me enciende. Como vos, por ejemplo.

Bueno, mi regalo para esta Navidad es una buena noticia: vamos a hacerlo. Te prometo un video o unas fotos tan fuego que incendiarán la pantalla de tu celu. ¿Qué voy a mostrarte? Nueva lencería, nudes en una locación especial, posiciones que amarás y tal vez, quizás, un gran close up...

El mejor revival

Un adelanto. ¿Qué noche nunca pudimos olvidar? Luego de que acordemos cuál fue, vamos a recrearla. Seremos lo más fieles posibles a la realidad. Podemos revivir la noche entera: lo que hicimos antes y después, pero fundamentalmente, recrearemos esa sesión tan especial. Reproduciremos lo que teníamos puesto e intentaremos repetir las frases que nos dijimos y los gestos que nos volvieron locos.

Eso sí, ayudame con la pre-producción y los detalles: si por entonces tenías barba, volvé a dejártela; si esa noche llovía, chequeemos el clima y coordinemos. Revivamos uno de los mejores encuentros de nuestras vidas.

Algo que nunca te conté

Un adelanto. Tengo una fantasía, una confesión, un proyecto, un deseo. Puede que te enteres vía mail. O por un café en el que te daré cierta información, con lujo de detalle. Tal vez te lea un texto subido de tono durante una cenita con vino o te susurre algo que no esperabas al oído mientras nos tiramos bajo el sol en un parque.

Lo único seguro es que te sorprenderás y que no lo verás venir. Será una sorpresa sexy, divertida, tal vez un poco descarada. Prometo que te gustará.

Tu escena porno favorita

Un adelanto. Enviame tres links con escenas XXX que te gustaría recrear en la vida real y yo elegiré cuál haremos. Compartir links de porno no es para cualquiera, es para amantes con confianza. Saber qué te vuelve loco es un viaje de por sí, pero ¡intentemos traerlo a la realidad! Para esto, voy a necesitar que me cuentes: ¿te gusta cierto ángulo?, ¿hacerlo frente a espejos?, ¿ciertas características para un final feliz?, ¿tenés un fetiche?, ¿un lugar de fantasía? Quiero saberlo todo.

Eso sí, acordemos juntos antes si hay prácticas que no están includas en este regalo.

Un strip tease

Un adelanto. Sé que sos un melómano y que la música suele transportarte a diferentes mundos y estados. Así que te propongo que elijas la música que más te excite... y dejame el resto a mí. Voy a jugar a convertirme en una auténtica stripper. Te prometo que no voy a reírme mientras me desnude frente a vos y aprenderé (o luciré) mi técnica a la hora de sacarme la ropa de una manera ultrasexy.

El show durará lo que dure la canción, pero luego habrá un bonus track, una sesión de lapdance sobre tu regazo. Un aviso: es posible que no me reconozcas.

Un sextoy que tengas ganas de explorar

Un adelanto. Tal vez quieras formarte en una práctica sexual alternativa, como el bondage o el sado. Tal vez hace rato que te morís de ganas de jugar con algún sex toy que viste en algun lado o que te contó una amiga. Tal vez hace mucho que venís colgando con la idea de comprarte un chiche para usar en tu más profunda intimidad. Tomá este regalo como una excusa caprichosa para habilitártelo.

No pienses solo en lo local. Si lo que buscás no se consigue en tu ciudad, acordate de que existen las compras online y las amigas que viajan y pueden traerte encargos. La cuestión es: no lo pospongas más.