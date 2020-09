Neocultura. 25 propuestas para disfrutar de una agenda artística desde casa

Crédito: Ilustraciones de Lucía González Venzano.

El sector cultural fue de los primeros en frenar su actividad: los cines, teatros, centros culturales y museos debieron bajar sus persianas allá por mediados de marzo. Pero, lejos de frenarse, también fueron de los pioneros en buscar todo tipo de alternativas para seguir en movimiento y, sobre todo, prepararse para los nuevos desafíos que plantea esta realidad. Así fue como pasamos de emocionarnos en la oscuridad de una sala de teatro a hacerlo frente a la computadora o el celular; los ciclos de lectura y las propuestas artísticas "a la gorra" se volvieron virtuales. Los recitales se transformaron en acústicos y nos permitieron conocer el living de infinidad de artistas. Surgieron las obras por Zoom y hasta experiencias por mensajes de WhatsApp...

En este cambio obligado y repentino, también nacieron nuevas preguntas, que tal vez nunca se hubiesen imaginado hacerse: ¿cómo es el desafío de repensar y encontrar esos nuevos caminos para las distintas disciplinas culturales? ¿Qué nuevas formas surgen y cuáles pueden seguir aún pospandemia? Y a todo esto, también había que conocer al "neoespectador", ese al que hay que seducir para que los acompañe en este proceso de cambio.

POSPANDEMIA: ¿qué se viene?

Los grandes festivales migraron sus ediciones 2020 al formato online, también lo hicieron la Feria del Libro Infantil y Juvenil -que celebró su 30a edición de manera 100% virtual- y la Fiesta de la Lectura de Invierno gratuita que diseñó el Malba. Los museos apuestan a colecciones digitales o recorridos virtuales de sus instalaciones, un paliativo que, si bien no podrá sustituir la experiencia vivencial, nos mantiene más cerquita.

Tanto en los grandes espacios culturales como entre los independientes o autogestionados, ven en la virtualidad una herramienta que va a trascender en el tiempo, sin importar la rentabilidad de los proyectos. Uno de los motivos más importantes es que les permitió acercarse a otros públicos a los que, por cuestiones económicas o territoriales, no hubieran llegado. Aunque cueste verlo, esto puede ser una oportunidad que abre muchas puertas, sobre todo para acceder a la cultura generada en otros puntos del país más allá de las grandes ciudades.

Esta situación mundial no durará para siempre, y el próximo paso será con el camino inverso: cómo convertir a este público "virtual" que acompañó durante la pandemia en un público físico y real. El aislamiento será cosa del pasado, tanto en Argentina como en el resto del mundo, y esta nueva etapa no solo nos tiene como espectadores, sino también como protagonistas de un nuevo presente en construcción: estamos en la pista de despegue de una neocultura marcada, sobre todo, por las propuestas virtuales. ¿Despegamos o solo es una realidad paralela durante los tiempos del covid? De todos depende saber qué nos enseñó y cómo creceremos culturalmente.

En números

El lago de los cisnes, a cargo del Ballet Estable del Teatro Colón, tuvo más de 400.000 visualizaciones.

visualizaciones. Los contenidos de la plataforma Cultura en Casa tuvieron más de 8 millones de visualizaciones, desde marzo hasta julio.

de visualizaciones, desde marzo hasta julio. 1 de cada 3 proyectos artísticos en la Argentina manifiesta no poder migrar a lo digital.

proyectos artísticos en la Argentina manifiesta no poder migrar a lo digital. Las industrias culturales representan 29,5 millones de puestos de trabajo.

de puestos de trabajo. Antes del aislamiento, el 72% solía ir a ver teatro independiente con amigos, el 58% con pareja, el 25% con familiares y el 20% solo (de un total de 3800 casos encuestados).

solía ir a ver teatro independiente con amigos, el con pareja, el con familiares y el solo (de un total de 3800 casos encuestados). El 95% de los 95.000 museos estimados en todo el mundo cerraron sus puertas en mayo de este año por la pandemia. Otro dato triste: el 13% de los museos puede que nunca vuelvan a abrir.

Guía para un buen espectador 2.0

Si es a la gorra virtual, ¿cuánto corresponde dejar?

Un buen ejercicio es pensar cuánto salía una entrada antes de la pandemia (por ejemplo, el teatro under tenía un ticket promedio de $500-600) y a partir de esa referencia, pensá cuánto podés aportar para apoyar a ese artista. No nos tenemos que olvidar que realizarla lleva varios meses de ensayo y producción con costos que, muchas veces, solo se pueden costear con el aporte del público. Un like en redes, compartir una story, pasar la voz, también son formas de ayudar.

¿Cómo podemos disfrutar al 100% de una experiencia artística en casa?

Antes de la experiencia, asegurá tu conexión a Internet. Después, empezá por tener a mano todo lo que necesites para no moverte del sillón: caramelos, la bebida, la comida lista, una almohada... Todo lo que te permita no distraerte. Otros puntos importantes: bajá las luces de la habitación, subí el volumen y no te olvides de silenciar las notificaciones del celu.

¿Cómo logramos que el artista se sienta cómodo?

El silencio es fundamental, y también deberías respetar el ver la experiencia hasta el final. Así como no nos levantamos a la mitad de la obra, verla en su totalidad sería lo indicado. Dejate llevar por la historia, abrí los sentidos y permitite disfrutar de estas nuevas formas culturales.

Teatro

Amor de cuarentena. Durante dos semanas vas a recibir audios de WhatsApp, fotos y canciones de un ex amor que vuelve a comunicarse durante el encierro. Dolores Fonzi, Cecilia Roth y Leonardo Sbaraglia son algunos de los actores que le ponen la voz a esta experiencia sonora visual de Santiago Loza, dirigida por Guillermo Cacace. Entradas: $600, a través de Alternativa Teatral| @amordecuarentena.arg

En casa-miento. Cada obra se desarrolla sin edición y en el espacio real de cada elenco para así acercarnos al vértigo del teatro en vivo. Todos los meses, una obra distinta, con elenco rotativo. Un dato: para sumarte a esta experiencia por streaming no hace falta haber visto los capítulos anteriores. Entradas: $350, a través de Alternativa Teatral| @nunteatrobar

Consorcio. Esta comedia transcurre en una reunión de vecinos por Zoom, pero con un caso misterioso en el edificio y la posibilidad de que cualquiera sea el responsable. ¿Lo mejor? Cada espectador elige al "culpable". Domingos, a las 21. Entradas: $300, a través de Alternativa Teatral| @spi.salaspaninmersivas

Más experiencias

Cuarenteatro: un espacio para difundir el teatro independiente. No te pierdas la serie de micromonólogos #AntiPandemia, de temática libre en su IGTV. @cuarenteatro.

"Vuelve" Ciclo de Radioteatro: cada sábado, a las 23, una historia y temática diferente. Dura 50 minutos y lo escuchás en AM 750. www.750.am

Cervantes online: en YouTube suben espectáculos teatrales ya estrenados, charlas con artistas y contenidos gratuitos. teatrocervantes.gob.ar

Series, cine y TV

Homemade. Son historias personales de cineastas de renombre de todo el mundo filmadas durante la cuarentena. Como dato extra: las actrices Kristen Stewart y Maggie Gyllenhaal dirigieron sus propios cortos. Disponible en Netflix.

Pan y circo. Una miniserie de siete capítulos que apuesta al ritual de compartir una comida para unir diferentes puntos de vista. Las conversaciones son moderadas por Diego Luna. En Amazon Prime Video.

Pandemos. Un proyecto colaborativo con episodios que buscan representar el mundo interior de diferentes personas conectadas por lo mismo: las consecuencias del distanciamiento social. pandemosproject.com

Mulán. La versión "live action" de Mulán pasará a estar disponible como un producto premium de su servicio de streaming Disney Plus. Se estrena el 4 de septiembre.

Autocine. Ya hay en Catamarca, Santa Fe, San Juan y La Pampa. En Buenos Aires, el primero está ubicado en San Isidro (sale $1200 por vehículo y las entradas se consiguen en la página Autocine Al Río). @autocinealrio

Danzas

Teatro Colón. Diseñaron un programa especial para que, desde su web, puedas revivir las funciones de ballet, ópera y conciertos de las últimas temporadas y producciones internacionales. Los domingos, a las 20. teatrocolon.org.ar

Boquitas pintadas. Con dirección de Renata Schussheim y Oscar Araiz, el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín terminó de montar por Zoom este espectáculo. A través de YouTube, podés "espiar" un anticipo y explorar este nuevo formato de producción. complejoteatral.gob.ar

Música

Antídoto. Durante tres días, este festival online de Argentina nos permitió escuchar a numerosos artistas como Palo Pandolfo, Nicolás Pauls, Miss Bolivia o Coti. Cada uno desde su casa. Podés revivirlos en el canal de YouTube de Gonna Go o en su lista de Spotify. @antidotocultural

Qello. Algo así como "el Netflix de los recitales", esta plataforma transmite conciertos y documentales musicales en HD con un catálogo tan amplio que incluye desde Enrique Iglesias hasta Led Zeppelin, Jimi Hendrix o Coldplay. Podés probarla gratis por 7 días. qello.com

Ticket Hoy. Ya hubo recitales íntimos de artistas como Iván Noble, con su "Hogar dulce hogar", o Kevin Johansen, que se presentó en vivo con cuatro shows de temáticas diferentes. Desde $500. bue.tickethoy.com

Literatura

Feria del Libro en Buenos Aires. Ante la suspensión sin nuevo aviso de la edición de este año, la Fundación El Libro puso a disposición del público casi 650 videos sobre las últimas ediciones en su canal de YouTube. Podés ver desde lecturas de Eduardo Galeano en 2012 hasta la entrevista a Quino con la que se inauguró la Feria en 2014. En YouTube: Feria del Libro.

Escritura libre por chat. Muma Casares diseñó este original taller virtual y grupal. Son 4 encuentros, una vez a la semana, que se dan únicamente por grupo de WhatsApp (sin videollamadas). Están especialmente pensados para cualquier persona interesada en practicar la escritura, con o sin experiencia previa. Salen $1700. @mumamundo.

Poesía en tu Sofá. Un ciclo virtual de lectura y recitado de poesía con artistas de Uruguay, Argentina, Colombia y México. @poesiaentusofaarg

Cuentos Feroces. Cada 15 días, un audiocuento infantil sin princesas rescatadas o lobos acosadores. Gratis, a través de YouTube o Spotify. @cuentosferocesok

Artes visuales

MalbaTakeOver. Sin dudas, una de las experiencias más originales que surgieron en pandemia. ¿De qué va? Durante todo un día, un artista se apodera del Instagram de Malba y hace un repaso de su obra. Ya participaron Marta Minujín, Guillermo Kuitca y Liliana Porter. Podés verlos en las stories destacadas de @museomalba

Google Arts & Culture. Si bien nació en 2011, en plena pandemia se volvió aún más popular porque nos permite dar una vuelta al mundo de los museos desde casa. Cuenta con un archivo de más de mil museos, como el Tate Britain de Londres, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y el Getty de Los Ángeles. artsandculture.google.com

Museo Nacional de Bellas Artes. A través de su web, podés explorar la colección digital del museo, con más de 2500 obras. Imágenes en alta definición, textos, audios y recorridos sugeridos, como "Mujeres artistas" o "Grandes obras del Impresionismo". www.bellasartes.gob.ar

Calvaresi Contemporáneo . Ubicada en San Telmo, esta galería que difunde artistas argentinos fue una de las primeras en reabrir. Las visitas son individuales, con turnos de media hora y teniendo en cuenta la diferenciación por DNI. Tené en cuenta que solo podés acceder con citas coordinadas a través de info@calvaresicontemporaneo.com

Expertos consultados: Enrique Avogadro. Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Federico Escribal. Gestor cultural y docente. Fabio Golpe. Autor, director de teatro y gestor cultural. María Fernanda Iglesias. Actriz. Hebe Sosa. Mánager y productora de shows