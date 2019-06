Este deporte es un cable a tierra, libera tensiones, oxigena el cerebro y genera felicidad en quienes lo practican. Descubrí la historia de un joven que es amante de este deporte y cómo lo convirtió en un estilo de vida

La paternidad nos presenta desafíos a diario. La organización es la clave de todo y contar con un sistema de ayuda también. Para los papás que trabajan y que articulan su tiempo de calidad con la familia y una actividad física, se convierte en un estilo de vida placentero e inspiran a los demás a probarlo. Esta es la historia de Nicolás Legarreta (36), padre de dos hijos (una nena de 2 años y un bebé de 6 meses). Es un apasionado por el ciclisimo, cuenta con numerosas participaciones en rallys nacionales y nos comenta cómo logra un equilibrio entre la vida familiar y sus entrenamientos para las carreras. Te invitamos a conocer su historia.

Hace más de 10 años, Nicolás Legarreta sufrió una lesión que le impidió seguir practicando running. Sin contemplar la posibilidad de resignarse, buscó otro deporte hasta encontrar en el ciclismo una actividad de resistencia similar desde la exigencia aeróbica y sin tanto impacto. "Practicaba running hasta que me lesioné: tuve una periostitis tibial y el médico me recomendó optar por un deporte que no tuviera impacto. Por eso, comencé con el ciclismo que fue lo más parecido que encontré en materia aeróbica y de resistencia", destaca.

A la hora de practicarlo de forma amateur y de adoptarlo como una actividad física, es importante contar con el aval de un médico y trazar un plan de entrenamiento. "Gracias a las redes sociales, te podés contactar con los mejores de la disciplina en el país y recibir un plan de entrenamiento mensual a la distancia. Mi entrenador es de Tucumán y me diseñó un plan que realizo cinco veces a la semana con trabajos específicos: distintos ritmos, pesos y cadencias de pedaleo, para cada jornada. Algunos días salgo con la bicicleta de ruta transitando por asfalto y otros, uso la de montaña y atravieso campos abiertos y calles de tierra. También voy a circuitos que me sirven para practicar la técnica y cambiar un poco la rutina", explica.

Familia y ciclismo

Nicolás Legarreta equilibra el ciclismo con su vida familiar, uno de los aspectos más desafiantes pero posibles. "Suelo salir bien temprano en la mañana, sobre todo ahora que tengo un despertador humano -Lorenzo, su hijo de 6 meses. Soy muy estricto con mi entrenamiento pero, como todo deportista amateur, no siempre lo puedo cumplir por obligaciones familiares, sociales, trabajo. Entonces hago hasta donde puedo, como puedo: trato de alimentarme bien antes y después de las carreras, enfocarme en hacer el trabajo específico y en cumplir la carga horaria para aguantar las horas que requiera estar arriba de la bicicleta".

Para mantener un equilibrio entre su entrenamiento y su rol de padre, este deportista explica cuáles son sus claves: "Mi esposa y mi familia me acompañan en todo. En 2018, participé en el Trasmontaña en Tucumán y nos fuimos juntos el fin de semana de la carrera. Ella estaba embarazada de seis meses y llevamos a mi nena de un año y cuatro meses en aquel momento. Además, ella es de Córdoba y, cada vez que corro allá, me acompaña y visitamos a su familia. Ella ve lo importante que es para mí, me deja mi espacio para entrenar y me motiva a que lo haga. Puede sonar raro siendo padre de un bebé de 6 meses y de una nena de 2 años, pero sucede y lo disfruto. Nos distribuimos tareas, nos complementamos y nos ayudamos bastante", concluye.

5 consejos para quienes quieran empezar a practicar ciclismo

Empezar de a poco. Es clave comenzar muy tranquilo e ir sumando kilómetros al ritmo de cada uno.

Establecerse objetivos de acuerdo a las posibilidades individuales. Y, si es para competir, asesorarse con algún profesional de la materia.

Comer sano. Es fundamental hacerlo en todo momento. Si lo quieren hacer en forma profesional, recomiendo contar con asesoramiento nutricional.

Descansar bien. Un buen sueño hace la diferencia y te cambia el día de entrenamiento. Si no dormiste bien, lo sentís durante la rutina y estás más expuesto a sufrir lesiones.

Disfrutar de lo que hacen, del contacto con la naturaleza y del aire libre. No ponerse presión, no hacerlo en forma obligada porque lo indicó el médico.

