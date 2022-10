Un hombre no consiguió turno con el dentista y tomó una drástica decisión

escuchar

David Sergeant, un excarnicero de 50 años oriundo de Leeds, Gran Bretaña, tomó una drástica decisión al no conseguir turno con el dentista. Ante un dolor muy fuerte que sentía y al no conseguir especialista, el hombre decidió sacarse él mismo los dientes que le molestaban.

Según el medio Yorkshire Live, el hombre, a lo largo de 15 años, nunca pudo visitar al dentista ya que jamás consiguió una cita en el Servicio Nacional de Salud. Por ese motivo y a causa de la gran molestia y dolor que conlleva tener infección en los dientes, decidió intervenirse el mismo, “anestesiándose” solo con cerveza e ibuprofeno en grandes cantidades.

El hombre de 50 años nunca consiguió atenderse con un especialista que trate sus dientes. Fuente: Samuel Port

“He usado alicates en el pasado, como los grandes, pero la mayoría de las veces sólo uso los dedos”, confiesa David y agrega: “Me he estado sacando los dientes. No pude conseguir un dentista del NHS por 10 o 15 años. He intentado referencias de los médicos pero nunca encontré un lugar”. El hombre que sufre de problemas mentales, asegura que su única compañía es la de su perro Ash, un Akita japonés de 12 años, a quien alimenta con comida que le suelen regalar.

“Cualquiera que tenga inquietudes sobre su salud dental debe comunicarse con un dentista local como lo haría normalmente o buscar el consejo del NHS”, aseguró un vocero del servicio de Salud de aquel país. “Las reformas anunciadas a los servicios de odontología incluyen prácticas para mejorar el acceso, incluso dando la oportunidad a las prácticas de alto rendimiento. para tratar a más pacientes”, agregó.

Un mendigo demandó a la Policía de Atlanta y ganó la impactante cifra de 100 millones de dólares

En Atlanta, Estados Unidos, un hombre que vive en la calle demandó a la Policía luego de ser electrocutado por una pistola paralizante de un oficial al detenerlo y provocarle una fractura en su cuello. A causa de esto, el hombre ahora necesita atención médica las 24 horas del día y esto tiene un costo de, al menos, un millón de dólares al año.

El demandante se llama Jerry Blasingame, y según su abogado, Ven Johnson, hasta el momento acumula 14 millones en facturas médicas, . El jurado determinó que el oficial Jon Grubbs, tuvo un exceso de fuerza contra el vagabundo, quien en aquel entonces tenía 65 años y estaba pidiendo dinero a los conductores el aquel día de 2018. A causa de el ataque, quedó paralizado del cuello para abajo y ahora el Departamento de Policía de Atlanta deberá pagar 60 millones y Grubbs 40 millones.

El abogado de derechos civiles Craig Jones informó a la prensa local que el policía violó la política del departamento policial al usar una pistola paralizante contra un anciano que huía. Según la demanda, Grubbs salió del patrullero y le dijo al vagabundo que deje de hablar con los conductores, pero este salió corriendo y acto seguido el policía decidió atacarlo.

