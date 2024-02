TIP AMEX PLATINUM Sabías que con Amex Platinum, viajando por trabajo o por placer contás con Platinum Assistance1, una completa asistencia médica en viajes y además un robusto programa de seguros que brinda tranquilidad a la hora de viajar.

BENEFICIO VÁLIDO PARA THE PLATINUM CARD Y THE CORPORATE PLATINUM CARD EMITIDAS Y ADMINISTRDAS POR AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE PLATINUM ASSISTANCE PARA THE PLATINUM CARD CONSULTE EN: https://www.americanexpress.com/ar/beneficios/the-platinum-card/ Y PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE THE CORPORATE PLATINUM CARD CONSULTE EN: www.americanexpress.com/es-ar/negocios/tarjetas-corporativas/tarjeta-platino-corporativa/?inav=ar_menu_card_corporate_platinum