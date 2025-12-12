¡No la tires! ¿Quién no tuvo que despedirse de una remera que amaba?

Las prendas que usamos todos los días muchas veces guardan recuerdos y cuentan historias. Por eso, cuando una mancha parece sentenciar una de esas piezas que nos acompañaron tanto, duele más de lo que admitimos. La ropa que queremos conserva memorias de nuestra vida.

Durante décadas, hubo un aliado en el cuidado de estos “tesoros”, que forma parte de los hogares argentinos, y hoy se renueva para seguir dándole una nueva oportunidad a esas prendas tan especiales. Estamos hablando de Trenet, la experta en remover manchas desde los años 70, que siguió construyendo valor e invirtiendo en sus fórmulas para seguir siendo al día de hoy la marca N°1 en Quitamanchas.

Cada formato cumple un rol distinto, pero todos comparten el mismo ADN: performance experta y eficacia comprobada para la remoción de manchas.

En un contexto donde cada vez más personas intentan prolongar el uso de sus prendas y consumir con mayor criterio, la propuesta se orienta a ofrecer soluciones prácticas para distintos tipos de manchas y situaciones cotidianas. “No le digas chau a la ropa que querés: decile chau a las manchas” es la idea que resume este relanzamiento.

¿Qué incluye la línea renovada?

Como parte de este relanzamiento, Trenet acompaña a los consumidores con videos tutoriales claros y prácticos, donde se muestra paso a paso cómo aplicar cada formato y cómo recuperar las prendas de diferentes tipos de manchas.

Trenet Polvo: la gran novedad del relanzamiento, el nuevo formato de la marca. Es el más minucioso para las manchas aún más difíciles, 2 veces más concentrado.

Trenet Gatillo: el formato más simple, rápido y versatil para las manchas cotidianas, con su espuma Oxi Activa que remueve manchas fácilmente.

Trenet Bolilla: la opción práctica “on the go”, perfecta para llevar a todos lados en la cartera o mochila y resolver imprevistos fuera de casa.

¿Te acordás del “Trenet y chau manchas”?

Si algo hace especial a esta nueva etapa es que combina innovación con trayectoria. Trenet forma parte de la vida cotidiana de muchas familias argentinas desde hace más de 50 años con este mismo jingle, y ese recorrido también merece celebrarse.

