Antes de los 18 años Ivana Crocco (35) tenía pequeños tics en la mano que le hacían saltar la lapicera. Una vez, recuerda, se quedó dormida y cuando se despertó no se podía estirar. Sentía una sensación rara, como de entumecimiento, que no le permitía pararse bien.

Todas esas complicaciones provenían de la Esclerosis Múltiple, una enfermedad autoinmune, en la cual se produce un ataque inicial contra la mielina, con lesión colateral a las neuronas. Con la pérdida de la mielina y las neuronas, la conducción nerviosa es inadecuada. Con una transmisión incorrecta de la información, las funciones cerebrales generarán síntomas neurológicos. Estudios recientes demostraron que en la Argentina 38 de cada 100.000 personas padecen esta patología.

"El problema se despertó a los 18 cuando terminé el secundario. A los tres años lo pudieron diagnosticar ya que al principio no sabían que era. Cuando lo diagnosticaron, dejé de caminar. Primero fueron las piernas y con el tiempo los brazos. En ese momento ya estaba en la facultad, comencé a tener problemas visuales y se me complicó muchísimo. Tenía amigas no videntes que se iban a la otra punta de la facu y eran perfectas. Yo no pude, a mí se me hizo como mucho", recuerda Ivana, a la distancia.

Sin embargo, no todo pintaba tan feo en su vida. Hace 15 años Ivana descubrió el amor cuando conoció a Carlos en un centro de día de ciegos y baja visión. "Lo conocí porque justo él también había empezado a asistir. Él es operado de un tumor cerebral. Ahí nos conocimos y acá estamos. Nos queremos mucho".

Pese a que no lo esperaba, confiesa, fruto de ese amor Ivana quedó embarazada. "El embarazo fue espectacular, muy tranquilo, fue el momento más pacífico que tuve, los nueve meses más tranquilos. Yo tenía sensaciones distintas, todo era diferente. Me acuerdo cuando estaba de pocos meses, cuando empecé a sentir que mi panza vibraba y dije ´guau, mi panza está vibrando´. Y ahí tomé más conciencia de que estaba embarazada. Fue rarísimo".

El parto, relata ivana, por cesárea programada, fue un momento muy tranquilo. "Llegamos al sanatorio, me prepararon, me llevaron a la sala de parto, estuvimos hablando con las enfermeras, me anestesiaron y fue rapidísimo. Alma nació a las 9.46hs, me despertaron y me la trajeron cambiadita. Cuando la vi por primera vez no lo podía creer, estaba con los ojitos cerrados y me abrió uno, no me lo voy a olvidar más. Me puse a llorar".

Ivana se emociona cuando habla de Alma, su hija que actualmente tiene un año y tres meses. "Empezó a caminar hace poco, es dinamita pura. Es terrible. Es una nena muy entendida. Está con personas que ella sabe que la pueden levantar o consentir en algo. Tenemos momentos en que estamos solas, en la siesta y se queda tranquila conmigo. Sabe que yo no la puedo levantar porque estoy en silla de ruedas. Es una santa".

La vida de Ivana dio un giro de 180 grados desde que nació Alma. Dice que está pendiente de ella y más allá de que no puede movilizarse por sus propios medios, maneja los tiempos para no perderse nada de lo que hace su hija. "Ella es mi impulso, me despierto con más ganas, es increíble lo que cambió mi vida. Ella es la alegría del hogar".

Grupo Medihome, por medio de su obra social, le brinda el servicio integral de internación domiciliaria que se compone de enfermeras las 24 horas, kinesiología, fonoaudiología, terapia ocupacional y psicología.

A la hora de la rutina diaria, Ivana cuenta que una vez que se levanta, se higieniza, desayuna con su hija y se queda con ella hasta el mediodía, donde se vuelve a bañar. "Y ya después vuelvo a comer con ella, con mi mamá, la enfermera y mi pareja. Hago siesta y siempre de por medio una aspiración porque tengo una traqueotomía. A la tarde tomamos unos mates todos juntos. Mis pasatiempos son mirar series, películas, jugar a las cartas".

"Soy de esas personas que cree que todo se puede"

Para Ivana es muy importante poder dejar en claro un mensaje positivo pese a que vive el día a día con una enfermedad crónica. "Hoy por hoy, tengo una hija. Creo que el mensaje es claro. No hubo una traba para que la tenga. Cuando quedé embarazada, me tiraban todas las pálidas: que iba a estar mal, que iba a afectar mi esclerosis, que los síntomas se iban a agravar con el embarazo, pero nada que ver. Creo que fue el mejor momento de mi vida. Pienso que todo se puede si uno se lo propone y pone la mente en positivo".

¿Qué mensaje les darías a las personas que están pasando por momentos adversos? "Que no se den por vencidos, todo se puede. En mis condiciones y con mis limitaciones soy mamá y creo que algo así es impresionante. Soy de esas personas que cree que todo se puede, el ´no´ para mí no existe, todo tiene su vuelta. Considero que no hay imposibles, hay que apechugarla, ponerse metas y no quedarse con lo mismo. Siempre hay que ir por más y no quedarnos con lo que tenemos".