“No quería aceptar que fuera cierto”: se enteró que su papá era homosexual, tuvo un brote psicótico y un diagnóstico

“Fue como un shock que me costó asimilar. Al principio era como que no podía saber o no quería aceptar que fuera cierto, pero me generó un rechazo. También tengo un hermano menor, Tomas, y fue muy difícil para él. Mi mamá, por su parte, no podía creer la situación, imaginó que había estado siempre con un hombre gay sin haberse dado cuenta. Fue bastante duro para todos”.

Hacía un día que Julián Rodríguez (26) se había enterado de la elección sexual de su padre a raíz de una discusión familiar por la que una de sus tías publicó en sus redes sociales esta información que hasta ese momento él desconocía.

Esta situación no se trató de una infidelidad ni mucho menos ya que los padres de Julián se habían separado cuando él tenía cinco años y su hermano cuatro.

Julián junto a su hermano y a su mamá.

“Éramos muy pequeños, pero me acuerdo claramente la discusión de ellos dos y lo primero que hacía era llevar a mí hermano a la pieza para evitar ese momento”, recuerda Julián, que cuenta que su mamá hacía de madre y de padre ya que al papá solamente lo veían los fines de semana.

Profunda depresión

En el momento en el que Julián conversó con su padre en relación a su homosexualidad, él le confesó que había tomado esa decisión ya que la separación de su mamá lo había dejado con cierto rechazo a las mujeres. “Le pregunté si estando con mi mamá había tenido algún interés en los hombres y su respuesta fue `jamás`. El tiempo que estuvieron juntos siempre estuvo enamorado y le fue fiel”.

Sin embargo, ésta respuesta que lo podía haber dejado más tranquilo en relación al cimbronazo que había significado esa inesperada noticia lo hizo caer en una profunda depresión que también tuvo otros dos desencadenantes: la muerte de su abuelo y la separación de su primera novia.

La mamá de Julián fue uno de los apoyos más importantes para su recuperación.

“Los síntomas fueron variando, unos de los más puntuales fueron la pérdida de deseo de realizar las actividades cotidianas placenteras de mi vida que eran entrenar, comer y jugar a la pelota. Con el tiempo empecé a aislarme hasta llegar al punto de no querer levantarme de la cama. Dormía hasta las tres de la tarde o más”, confiesa.

Perder el sentido a la vida

Julián cuenta que en esos momentos de profundo dolor dejó de salir con sus amigos, cada día comía un poquito menos y lo más impactante fue, como el mismo dice, que perdió el sentido a la vida.

A raíz de esa depresión se mantuvo con tratamiento psicológico y psiquiátrico durante cinco años tomando ansiolíticos y antidepresivos. Sin embargo, su situación no mejoraba, sino todo lo contrario. A los 22 tuvo un brote psicótico por lo que sus padres decidieron internarlo en una clínica psiquiátrica.

“Trabajaba de noche, dormía poco, tomaba mal la medicación y mezclaba con bebidas energizantes y otro tipo de sustancias. Ya no pensaba lo que decía, me manejaba por inercia con hiperactividad constante, la etapa hipomaníaca de la bipolaridad. No podía manejar la situación, mis padres llamaron a la policía y me hicieron enfadar para que opusiera resistencia y poder internarme porque al ser mayor de edad no había otra forma”, relata.

El sueño de Julián es poner un gimnasio junto a su hermano.

El click

Julián dice que hay muchas cosas que no recuerda de los dos meses y medio en los que permaneció en ese centro médico. Sin embargo, rescata que tenía clases de Educación Física, Arte, que comía y fumaba mucho porque estaba con demasiada ansiedad, especialmente durante los primeros días de la internación. Sus padres y su hermano asiduamente lo iban a visitar.

“Hice el click en la clínica cuando dejé de tomar por cuenta propia una medicación muy fuerte que escupía y dije desde el fondo de mí: `esto no es lo que quiero, voy a salir`. Y empecé a mejorar rápidamente, me daban días de salida hasta que me otorgaron el alta, pero seguía con el tratamiento y control psicológico y psiquiátrico”.

Al referirse a las razones por las cuales comenzó a ver el vaso medio lleno y a ir encontrando de a poquito el sentido a la vida que había perdido tiempo atrás, Julián hace hincapié en el amor incondicional que le brindó su familia. “El saber que todavía había una gota de esperanza, querer disfrutar al máximo los placeres sencillos de la vida como comer, beber o salir a caminar. El simple hecho de estar vivo y respirar”.

Junto a su novia Camila: "Ella es mi compañera de viaje, mi tercer oído”.

Si bien desde hace seis años está de novio con Camila, una mujer a la que conoció a través de una amiga en común en un local en la estación de trenes de Lanús, en el momento en el que estuvo cursando la depresión no estuvieron juntos ya que él, cuenta, estuvo un tiempo alejado. “Pero con el tiempo, cuando iba mejorando y tomando color y rumbo a mi vida, volví a buscarla. Siempre me apoyó y me ayudó. Ella es mi compañera de viaje, mi tercer oído”, dice, claramente enamorado.

Sus hábitos saludables y la relación con el papá

Ya hace cuatro meses que Julián no toma más medicaciؚón y confiesa que se encuentra viviendo una vida llena de “buenos hábitos y buena gente que me rodea”.

Entre estos hábitos saludables menciona que duerme ocho horas diarias corridas, entrena una hora y media todos los días y juega al fútbol con sus amigos dos veces a la semana. Además, se alimenta con comidas nutritivas como verduras y todo tipo de carnes, frutas y huevo. “No fumo ni bebo, busco día a día la mejor versión de mí mismo, tanto físicamente como mentalmente. Tengo pocos amigos, pero fieles y con metas y una actitud positiva ante la vida”.

Y una de las cosas más importantes es que después de un momento de no entender la preferencia sexual de su padre, logró recomponer la relación a pesar de que no mantiene con él charlas profundas, sino más bien vinculadas a la vida cotidiana. “Con mi papa esta todo más que bien. Lo amo con mi vida ya que gracias a él vine al mundo. Aprendí a aceptarlo y a valorarlo como es, con sus defectos y sus virtudes”.

¿Cuáles son sus objetivos?

Un dato no menor en la vida de Julián es que desde hace seis meses trabaja en blanco en una compañía regional que brinda servicios de tecnología y soluciones innovadoras ya que anteriormente le era muy difícil poder mantener un empleo. Y esta situación lo pone feliz y lo ayuda a mejorar su autoestima y , obviamente, a tener un ingreso fijo que hacía mucho tiempo no tenía.

Compartiendo una picada con su novia y su papá.

“De salud estoy de maravilla, con positividad y ganas de vivir al máximo. Disfrutando de todos los pequeños detalles de la vida, ya sea tomar un mate bajo el sol o salir de vacaciones”.

Los objetivos de Julián son poder juntar dinero para poner un gimnasio con su hermano, comprarse una casa y ayudar a las personas que se encuentran atravesando una situación de desesperación como le ocurrió a él primera persona. “Para que sepan que lo último que se pierde es la esperanza. Y la voluntad del hombre mueve montañas”.