“No te puedo mentir”: un cambio en la rutina de su marido la advirtió sobre una situación que jamás hubiera imaginado

A los 15 años Patricia Nieto conoció a un hombre de quien se enamoró y con quien se casó a los 19 en Liebig (Entre Ríos), su pueblo natal.

Los primeros años de matrimonio, cuenta, fueron muy difíciles porque tuvieron algunos inconvenientes laborales hasta que ella terminó sus estudios de maestra de Nivel Inicial y logró desempeñarse en su profesión y él consiguió un trabajo estable. De todos modos, compartían la vivienda con su suegra y muchas veces, dice, la armonía entre ellos se alteraba. Luego de un tiempo se mudaron junto a sus tres hijos a Concordia.

“Nunca imaginé que me iba a ser infiel”

Cuando parecía que la situación se iba encaminando, un día su marido se ausentó de la casa todo el día y regresó entrada la tarde para tomar unos mates con ella y salir rumbo a su trabajo. Patricia, ya sola en su casa, se quedó pensando en ese comportamiento que no era habitual porque él nunca se iba sin decir a dónde.

-¿Qué está pasando? -le preguntó Patricia cuando su marido regresó de trabajar.

-No te puedo mentir más. Me enamoré de otra mujer -le contestó.

“Nunca imaginé que me iba a ser infiel, no estaba en mí, amaba profundamente a mi esposo. A partir de ese momento comenzó un calvario, mucho llanto, reproches, inestabilidad emocional, no pude seguir trabajando y comencé una licencia psiquiátrica. Me sentí devastada, con miedos, traicionada, insegura, desequilibrada, mi autoestima era cero”, confiesa Patricia, a la distancia.

Patricia junto a dos de sus tres hijos.

“Sentía toda la responsabilidad de mis hijos encima y no tenía la seguridad de poder con eso”

Sin embargo, no era Patricia solamente la que estaba siendo abandonada. Sus hijos, que en ese momento tenían 16, 8 y 1 año y meses, también sufrieron en carne propia la huida de un padre que lo dejó todo por ese nuevo amor.

“Sentía toda la responsabilidad de mis hijos encima y no tenía la seguridad de poder con eso. Lo primero que le dije fue que no podía abandonarme en el camino que habíamos soñado y construido juntos. Le pregunté si iba a poder vivir sin saber de sus hijos y que nunca había pensado que era capaz de provocar tanto dolor”.

Cuando empezó a trabajar y con el cariño de su tía y de una amiga Patricia comenzó a ver la luz al final del túnel.

Muchas preguntas sin respuestas

Para Patricia transcurrían días de mucho dolor, tristeza, desgano, apatía y desesperanza. Sin embargo, sabía que no se podía derrumbar porque tenía tres hijos por los cuales luchar y sacar fuerzas desde, quizás, donde no las tenía. Ese era su gran desafío.

Por consejo de su psiquiatra se mudó a Colón porque en Concordia se había quedado sola. En ese nuevo destino la esperaba una tía que la contuvo y le brindó ayuda económica desde el minuto uno. Vivió con sus hijos en su casa hasta que consiguió un pequeño departamento (dormían los cuatro en la misma habitación) para alquilar.

“Caminaba por las calles y pensaba qué iba a ser de mí cuando se cayeran todas las hojas de los árboles, cuando todo fuese gris. No podía ver parejas caminar con sus hijos o compartir cosas. Los domingos eran terriblemente tristes”, recuerda, angustiada.

En el cumpleaños de una de sus nietas.

¿De qué manera salió adelante?

Esa sensación de profundo malestar y desasosiego continuó un tiempo más hasta que empezó a trabajar en un hotel, un quiosco y un supermercado que pertenecían al mismo dueño.

“Comencé a conocer gente, me hice de amigas, una (Amanda) me acompañó y me ayudó cuando mis hijos tuvieron neumonía, me prestó una estufa, una TV para la habitación, su auto para llevarlos al médico. Tejía chalecos para el más pequeño y ella me ayudaba con las terminaciones que yo no sabía dar, mucha compañía, era mi paño de lágrimas”.

Patricia cuenta que de esa forma y a medida que fue pasando el tiempo el dolor se fue apaciguando. Más aún cuando un año después volvió a trabajar como maestra jardinera, primero en Colón y luego en Villa Elisa.

Patricia está en pareja con Rafael hace 13 años.

“Me permitía salir disfrutar”

“Estando en Villa Elisa empecé a dedicarme también a la repostería para vender y generar ingresos. Así conseguí ir superando tanto dolor. Mis hijos comenzaron las clases y de a poquito las cosas empezaron a encausarse. La situación ya no era tan pesada. Me permitía salir disfrutar, invitar amigas a mi casa. Para entonces mis hijos viajaban a ver su papá, hasta que un día dijeron `ya no vamos más` y así fue”.

Con el pasar de los días Patricia, que durante mucho tiempo había tenido su corazón destrozado, comenzó a pensar en la posibilidad de formar otra vez una pareja. Conoció un hombre con el que salió durante un tiempo, pero la relación no prosperó.

Otra oportunidad en el amor

Hasta que hace 13 años apareció Rafael en su vida, a quien define como un gran compañero. “Somos muy unidos, compartimos el gusto por el fútbol que él practica, nos gustan los deportes, ambos concurrimos a gimnasio y yo, además, hago pilates y bicicleta. Disfrutamos de tener amigos. Nunca tuve temor de comenzar otra relación, no tuve miedo al fracaso y aprendí a verlo de otra manera”.

Hablando de amores, a Patricia se le llenan los ojos de emoción al decir que conoció un amor distinto, profundo y que llena todos sus espacios con la presencia de Martina, Juana, Catalina y Felipe, sus cuatro nietos.

“Me gusta la que soy ahora”

“Me encuentro viviendo una vida más placentera, disfrutando cosas que ni estaban en mi mente. Me gusta la que soy ahora, la que disfruta, la que pudo con tanto dolor encima, la que salió adelante y entiende que era un camino que él (su marido) debía transitar porque de lo contrario iba a ser una materia pendiente. Disfruto de compartir un acontecimiento con él y que ya nada me duela”.

A las personas que se encuentran viviendo este u otro tipo de duelos, Patricia les dice que no hay nada que no tenga solución, que el dolor pasa y junto a eso “vas recuperando fuerzas y superando cosas. Todo gran tropiezo te deja enseñanzas, y te sirve para evolucionar. No tengas miedos, pensá siempre en positivo. Todo se supera”.