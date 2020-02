Un hombre ayudó a una mujer en peligro y la historia de volvió viral Crédito: Reuters

Un joven ayudó a una mujer que era acosada por tres hombres en el subte de Nueva York y contó la historia a través de su cuenta de Twitter, alcanzando una masiva repercusión por la identificación que logró con miles de mujeres, que vivieron situaciones similares.

El usuario @Wonderbitch82, comenzó su relato con una escena que podría ser de película:

"Estaba caminando hacia el subte, cuando una mujer se acercó, me dio un fuerte abrazo y susurró: ' Por favor, actúa como si me conocieras. Tres hombres me están siguiendo desde hace un tiempo' Acepté y caminé con ella tres cuadras hasta su casa. ¡Qué experiencia para los dos!", señaló.

El joven reconoció que por un momento dudó de la honestidad de la mujer: "Estamos en Nueva York, la gente te engaña muy rápido", confesó. Sin embargo, confió en la mujer y la acompañó: "Su abrazo era demasiado real para ser falso y era cierto que tres hombres la seguían a cierta distancia. Mientras caminaba, me di cuenta que estaba aterrorizada, y decía constantemente que tenía que volver a casa con su hijo".

"Después del abrazo, me tomó de la mano y caminamos. Ella se disculpó por las molestias, y tuve que decirle que era un placer", continuó el joven y explicó que generalmente toma un camino distinto para llegar al subte, pero que ese día estaba distraído y pasó por allí de casualidad.

Al llegar al departamento, intercambiaron números y el joven se ofreció a acompañarla nuevamente si lo necesitaba, considerando que el camino desde su casa hasta la estación es oscuro.

Según contó el joven, los tres hombres miraban a la mujer en el tren. Cuando ella se bajó, ellos se bajaron y la siguieron durante dos cuadras. Ya preocupada, ingresó en un local y esperó varios minutos. Al salir, notó que los hombres la estaban esperando en otro local cercano. Comenzó a caminar y solo se encontraba con mujeres (a quienes prefirió no poner en peligro) y con hombres que no le resultaban confiables.

"Ella me vio y notó que tenía una sonrisa en mi rostro mirando mi teléfono y fue entonces cuando supo que la ayudaría. Yo le dije que al principio pensé que era una trampa. Se rió y dijo que era mentalidad de Nueva York", relató el protagonista.

El joven contó que otro día volvió a hablar con ella, que conoció a su madre y a su hijo de cinco años. "Algún día harás que una mujer se sienta muy segura con vos", dijo ella -según el relato del joven- "Le dije que soy gay y de inmediato me respondió: 'Siempre confiaré mi vida a mis amigos varones gay'".

"Le conté lo terrible que me sentí al pensar qué hubiera pasado si no tomaba esa ruta o si no le hubiera creía. Esto es triste, las mujeres y las niñas tienen que vivir en este tipo de miedo porque nosotros, los hombres, hemos creado un ambiente de toxicidad", dijo el joven que contó que es consejero especializado en abuso sexual de adolescentes.

Las mujeres y las niñas tienen que vivir en este tipo de miedo porque nosotros, los hombres, hemos creado un ambiente de toxicidad @Wonderbitch82

La publicación del joven, que se identifica como " Black Professor" en su cuenta de Twitter, supera los 60.000 retweets y es comentada por cientos de mujeres que cuentan situaciones similares que debieron afrontar a lo largo de su vida.

"No esperaba que esta publicación tocara a tanta gente, necesitaba expresar esta emoción y compartirla en mi cuenta", cerró el protagonista de la historia viral.