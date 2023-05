Nueva York en Puerto Madero para los 10K de Carolina Herrera

Un clásico del circuito del running y una de las carreras más esperadas por los amantes este deporte urbano tuvo lugar el sábado pasado. Los participantes pudieron vivir la experiencia de sentirse en la gran manzana, con el toque de sofisticación que ofrece el mundo de CH en una jornada soñada

En una tarde primaveral, el espíritu urbano, moderno y glamoroso de Carolina Herrera y de la ciudad de Nueva York invadió las calles de Puerto Madero. El Parque de Las Mujeres fue el punto de partida y de llegada de la onceava edición de la carrera que convocó a más de 2 mil corredores.

El sábado 11 de mayo se disputó la carrera de los 10K de Carolina Herrera

Fue una tarde inolvidable en la que los presentes pudieron vivir la mística neoyorkina con las distintas experiencias que propuso Carolina Herrera. En medio del verde, la ambientación sorprendió con imperdibles spots donde todos quisieron inmortalizar la jornada con una selfie.

Los presentes se sacaron fotos con el icónico taxi neoyorkino que ambientó la sede elegida para los 10K de Carolina Herrera.

Nueva York en Puerto Madero

El Parque de Las Mujeres era una réplica de la ciudad que nunca duerme: desde el taxi amarillo hasta la típica cabina de teléfono, los carteles de “I love New York”, el stand de glitter y el micro de los tatuajes. Quienes estuvieron a cargo de la conducción fueron Agustina Casanova junto al Pollo Álvarez, dos figuras que recibieron a los corredores de la mano de DJ Otto Bunge, con una entrada en calor con toda la energía.

La previa estuvo a cargo del DJ Otto Bunge, quien musicalizó la jornada con toda la energía puesta en motivar a los runners.

“Fueron once carreras, once momentos únicos que esperamos que los puedan seguir disfrutando todos. La idea es replicar una experiencia en Nueva York junto a Carolina Herrera, junto a 212 y que la gente lo disfrute”, expresó Pablo Mortstedt, vicepresidente del Cono Sur de Puig, en los momentos previos. Además, destacó que se trató de la primera carrera híbrida ya que no solo se corrió de manera física sino que además, en el metaverso.

Una experiencia inmersiva

Además de todas las activaciones, los presentes podían acercarse a uno de los stands donde mediante un QR y un visor se sumergían en las calles de Nueva York para vivir la experiencia de correr durante un minuto por la gran manzana.

Los asistentes experimentaron la sensación de sumergirse en las calles de Nueva York con un visor y un QR.

“Es divertido porque no es tan fácil como correr y nada más, sino que tenés que ir sorteando obstáculos típicos de Nueva York. Es una experiencia única como nos tiene acostumbrados Carolina Herrera”, destacó Mortstedt.

Por aquí y por allá, distintos grupos de bailarines improvisaban rutinas de rap o hip hop, bien al estilo rupturista y descontracturado de Nueva York. Celebrities e influencers no quisieron perderse este clásico y, entre otros, dijeron presente el cantante Seven Kayne, junto a la conductora Sofía Jujuy, los actores Pili Pascual, Gonza Gravano y Santiago Achaga. El encuentro fue el momento ideal para disfrutar de las fragancias protagonistas del evento: 212 VIP ROSÉ y 212 VIP Black y su edición limitada I ♥️ NY que, como esta competencia urbana y enérgica, llevan la esencia del vertiginoso ritmo neoyorquino.

Sofía Jujuy dijo presente en la primera carrera híbrida del país.

Alegría, juventud y solidaridad

A las 17.30, la largada se vivió bien arriba con los participantes contagiados de ese universo de libertad, audacia, autenticidad y juventud que invita a celebrar la 212 I ♥️ NY RUN. Al caer el sol, con un cielo teñido de colores y las torres de edificios vidriadas y la reserva ecológica de fondo, fue la ceremonia de premiación que se vivió con mucha emoción. Los ganadores fueron, en la categoría general de damas, Agustina Chretien en primer lugar, Natalia Figini en segundo lugar y en el tercer puesto, Victoria Hidalgo. Dentro de la categoría general de caballeros, Lucas Báez se subió al podio seguido de David Fernández en segundo lugar y Alan Bauer en el puesto número tres.

Parte de la recaudación fue destinada a la ONG Alegría Intensiva, que busca mejorar la experiencia hospitalaria de niños, niñas y adolescentes.

Al finalizar la entrega, nadie quiso moverse porque faltaba uno de los momentos más esperados: el sorteo del viaje a Nueva York para dos personas entre los corredores inscriptos. Con mucha expectativa, se vivió un momento de ansiedad y alegría y, al respecto, Mortstedt aseguró: “más allá de vivir la experiencia en Puerto Madero, la idea es que haya algunas personas con suerte que puedan viajar a Nueva York”. La afortunada fue Carolina Basso, quien subió al escenario rápidamente a recibir el premio más deseado y quien contó que viajaría con su amiga allí presente.

Los ganadores se subieron al podio para recibir sus premios, mientras que también se sortearon dos pasajes a Nueva York.

Como cada año, parte de los fondos que se recaudan en la carrera son destinados a la Fundación Casa Garrahan, que brinda alojamiento a niñas, niños y adolescentes, junto a sus madres, mientras cumplen tratamientos médicos ambulatorios en los hospitales pediátricos Elizalde, Garrahan o Gutiérrez. También, parte de lo recaudado fue destinado a la ONG Alegría Intensiva, que busca mejorar la experiencia hospitalaria de niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, el vicepresidente del Cono Sur de Puig aseguró que para Carolina Herrera es muy importante poder colaborar con estas instituciones.

Por otro lado, Andrés Kogan, pediatra, director ejecutivo y cofundador de Alegría Intensiva Payasos de Hospital, sostuvo: “tenemos un vínculo con Carolina Herrera desde hace muchos años, pero es la primera vez que participamos de la carrera y esto para nosotros es muy significativo porque nos permite dar a conocer lo que hacemos desde hace 15 años”. Esta ONG trabaja con actores y actrices profesionales especializados en Clown a quienes entrenan para llevar lo que hacen a un escenario con reglas propias como es la internación pediátrica.

Con muchos objetivos cumplidos y sueños logrados, el encuentro finalizó con un ambiente cargado de alegría y de música en una noche soñada, replicando el universo 212 Carolina Herrera en el corazón de Puerto Madero.

