Nuevo Yaris. Look moderno y máxima seguridad

Toyota renovó la oferta del Yaris en el país con una modernización estética y la inclusión de equipamiento para posicionarse como una referencia en términos de seguridad dentro de su segmento, ya que ahora incluye el paquete de seguridad activa Toyota Safety Sense*.

El modelo, que llega importado desde Brasil, se ofrece en carrocerías hatchback y sedán, en una oferta compuesta por ocho versiones.

Nuevo Toyota Yaris Pedro Danthas

Diseño y Calidad

En términos de diseño, mantiene el ADN de un vehículo que combina rasgos deportivos y detalles de sofisticación, pero que añadió retoques para realzar esa impronta. En ese sentido, el nuevo diseño frontal incluye modificaciones en el paragolpes delantero y en la grilla inferior trapezoidal en formato “panal de abejas” que le aportan elegancia.

En la versión S se destaca la incorporación de faros delanteros con tecnología LED y las luces DRL. A su vez, al igual que la versión XLS PACK, prevalecen las llantas de aleación de 16″. Por su lado, las versiones XLS se presentan con un nuevo diseño en sus llantas de 15″.

En el interior aparecen materiales de calidad como las butacas de cuero natural y ecológico paras las versiones más equipadas, con costuras rojas en la versión S para mantener el espíritu deportivo. Estas opciones del alto de gama incluyen una pantalla TFT a color de 4,2″ que muestra la computadora de abordo, con información como nivel de combustible, consumo, autonomía y otros. Asimismo, cuenta con un sistema de audio con pantalla táctil LCD de 7″ con conectividad Apple CarPlay® y Android Auto®**.

Nuevo Toyota Yaris

Como novedad, el nuevo Yaris incorpora tomas USB en las plazas traseras y sensores de estacionamiento a partir de versiones XLS. La versión S conserva el increíble techo solar eléctrico con activación de un solo toque que le otorga luminosidad al interior del vehículo.

Otro punto clave de la renovación del Yaris es el agregado de equipamiento en seguridad: las variantes XLS PACK y S suman Toyota Safety Sense*, un paquete de seguridad activa compuesta por un radar de ondas milimétricas que, combinado con una cámara monocular, puede detectar una variedad de peligros, convirtiendo así al Yaris en un referente en materia de seguridad en su segmento. Sumado a esto, a partir de ahora el vehículo incluye el Sistema de Pre-colisión frontal (PCS)* y Sistema de alerta de cambio de carril (LDA)*.

Además, desde la versión de entrada XS el modelo cuenta con siete airbags (dos frontales, dos laterales, dos de cortina y una de rodilla para el conductor), control de estabilidad, control de tracción, sistema de asistencia de arranque en pendiente, frenos ABS con distribución electrónica de frenado y asistente de frenado, alarma antirrobo y sistema universal ISOFIX para la fijación de sillas infantiles. Así, el Yaris se ubica como el modelo más completo del segmento en términos de seguridad.

El nuevo Yaris cuenta con siete airbags en todas sus versiones

Eficiente

Todas las versiones del nuevo Yaris equipan el eficiente motor Toyota 2NR-FE de 1.5 litros Dual VVT-i, 4 cilindros en línea con 16 válvulas DOHC, con cadena de distribución que eroga una potencia máxima de 107 CV y 140Nm de torque máximo. Este propulsor puede asociarse a una transmisión manual de 6 marchas o automática “Direct shift CVT” de 7 velocidades preprogramadas. Las versiones del tope de gama cuentan con modo secuencial con levas al volante.

El consumo para versiones manuales es de 6,2 litros/100km para uso combinado, 5,1 litros/100km para uso extra-urbano y 7,9 litros/100km para el uso urbano. En versiones automáticas CVT, es de 5,9 litros/100kms para uso combinado, 5,1 litros/100kms para uso extra-urbano y 7,2 litros/100kms para el uso urbano.

Por otra parte, al igual que todos los vehículos de la marca en Argentina, el nuevo Yaris tiene una garantía transferible de cinco años o 150.000 km, lo que ocurra primero.

Legales

* Toyota Safety Sense, integra diferentes sistemas de seguridad activa que pueden variar según cada modelo y/o versión. A su vez, estos sistemas están diseñados para asistir al conductor, no para sustituirlo. El conductor debe mantener en todo momento el control de su vehículo y es responsable de su conducción, por cuanto este sistema no remplaza la conducción segura. El correcto funcionamiento del Toyota Safety Sense depende de muchos factores incluyendo las condiciones del camino, el clima y el vehículo, razón por la cual el/los sistemas podrán verse afectados u obstaculizados debido a factores externos, no siendo Toyota Argentina S.A. responsable de las consecuencias derivadas del uso del sistema. Para más información sobre Toyota Safety Sense, su funcionamiento y sus limitaciones, dirigirse a la web toyota.com.ar y/o consulte el manual de usuario.

**Solo para smartphones compatibles, con conexión USB. Verificá la compatibilidad de tu modelo de smartphone con su respectivo fabricante

