Nuevos capítulos de This is us: analizamos a los 5 protagonistas

"No hay limón tan agrio que no permita hacer algo parecido a la limonada". Esta frase -que aparece en uno de los primeros capítulos de la serie- podría funcionar como la síntesis de This Is Us. Porque la vida se juega en el complejo arte de crecer con los "limones" que esta nos da. Y quizá por eso, esta historia nos toca nuestras fibras más íntimas. ¿Quién no lloró desconsolada frente a la pantalla junto a ellos? ¿Quién no se emocionó, se rio o repasó sus propias escenas familiares mirándolos? ¿Quién no entendió más a sus propios padres siendo testigo de esa crianza? Con ellos aprendimos que no existen las familias ideales. Que todos hacemos lo que podemos. Y que vamos a fallar: como padres, como hermanos, como personas. Pero ahí está el aprendizaje. Por eso intentamos ver cuáles son sus luces y sus sombras. Y así entender qué tienen para mostrarnos de nosotras mismas.

Jack Pearson. El héroe

Fortaleza: optimista, cariñoso y protector.

Debilidad: omnipotente, inseguro, no sabe recibir.

Crédito: Ilustraciones de Evelyn Kandin Geler.

Es difícil no rendirse ante los encantos de Jack Pearson. Sonríe con esa boca medio torcida..., y el mundo es un mejor lugar para vivir. Es un padre sensible, cariñoso, protector y dedicado a la crianza. También un esposo amante, un buen amigo, un buen hermano y alguien que supo "hacerse de abajo". Él encarna, sin dudas, el arquetipo del "héroe" en la serie.Un optimista nato: todo lo puede, todo lo hace bien y si él está presente "nada malo podría pasar" (#spoileralert: termina pasando). Pero también el héroe tiene sus sombras y sus oscuridades, que suele ahogar y tapar (en su caso, con muchos vasos de alcohol). ¿Qué aprendimos con él?

Ser tan omnipotente construye débiles a su alrededor: por jugar al SuperPearson salvador, Jack arriesga su vida y la de los que más ama (¿acaso no pensó en que algo podía salir mal y entonces dejaría a su esposa sola con la crianza de los chicos?). La trágica muerte de Jack deja marcas profundas en sus tres hijos, que pasarán el resto de la vida tratando de resolver ese duelo. Tratando de ser "pedacitos" de algo parecido a lo que él fue e idealizando su figura, sin sentir jamás que lo están logrando.

Deconstruite, Jack: este personaje se construye como "el gran proveedor", alguien que sabe dar -no solo cosas materiales, sino también afecto y protección-, pero a quien le cuesta recibir. Y es esa inseguridad profunda la misma que lo vuelve egoísta, celoso y le cercena a su esposa Rebecca la posibilidad de ir detrás de su vocación y deseo de ser cantante. La gran pregunta es: ¿cómo sería un Jack Pearson hoy, en plena ola feminista?

Rebecca Pearson. La perfectamente imperfecta

Fortaleza: equilibrada y realista.

Debilidad: no tiene autoridad y le cuesta priorizarse.

Crédito: Ilustraciones de Evelyn Kandin Geler.

Abrazar las contradicciones. "Cuando sos mamá, te dan asientos en primera fila en el mejor show: el de ver crecer a tus hijos". La maternidad quizá sea el eje central de la vida de Rebecca Pearson, pero su forma de transitarla le da la posibilidad de construirse como un personaje equilibrado y realista. Ella es saludablemente imperfecta; no le cuesta exponer sus propias contradicciones: se enfrenta a sus miedos, tiene dudas todo el tiempo, sabe que sus tres hijos son bien distintos y busca apoyar sus intereses tan disímiles, pero hay veces que no los entiende y las situaciones la superan. Y se desborda. Y a veces no sabe qué hacer. Y le cuestan los límites. Y se equivoca. Y pide perdón. Y la amamos, porque podría ser casi una amiga. ¿Qué aprendimos con ella?

El amor después del amor es posible. Si la muerte de Jack es el hecho que marca un antes y un después en todos los personajes, Rebecca es la que transita su duelo más sanamente, pasando por todas sus etapas y entendiendo que la vida es proceso y cambio permanentes. Ella primero lo llora, luego pasa por una depresión, se va rearmando de a poco, se apoya en otros y recién ahí, cuando levanta cabeza, vuelve a enamorarse de Miguel. Y lo más importante: jamás compara a Miguel con Jack, sino que ella sabe abrazar la quietud y estabilidad que él puede ofrecerle en esta etapa de su vida.

La importancia de ponerse primera en la lista. Con Rebecca confirmamos que no está bueno "diluirte" en las necesidades y los deseos de los otros. ¿Dónde quedó esa Rebecca que aspiraba a brillar arriba de un escenario cantando con su prodigiosa voz durante las primeras temporadas? La perdimos... y nos parte un poco el corazón.

Kevin Pearson. El vulnerable

Fortaleza: bello, viril y vulnerable.

Debilidad: inestable emocionalmente, problemático.

Crédito: Ilustraciones de Evelyn Kandin Geler.

Mírenme, acá estoy yo. Si lo vemos superficialmente, es el hermano "exitoso". Trabaja en Hollywood, es un actor reconocido por lo que hace y la belleza, el encanto y la popularidad siempre estuvieron de su lado. Pero debajo del maquillaje, Kevin es el más vulnerable de los Big Three. Porque no termina de creer en sus capacidades (ni siquiera se considera un buen actor), porque se siente menos, porque se ve muchas veces gobernado por sus adicciones y su inestabilidad emocional. Siempre espera lo peor de sí mismo y cree no estar a la altura de sus otros hermanos, como si siempre viniera corriendo desde atrás en vez de picar primero. ¿Qué aprendimos al verlo crecer?

Ser vulnerables nos vuelve fuertes. Kevin es consciente de sus heridas, de sus zonas menos luminosas. Sabe que el compromiso emocional le cuesta (de hecho, es el que más parejas ha tenido, y con ninguna pudo construir algo sólido hasta ahora). Pero esa misma conciencia de su sombra es lo que le permite trabajar con ella, mostrarla y nombrarla. Él supo hacer de sus propias sombras sus luces.

Competir con hermanos es competir por el amor y la atención de los padres. Desde chico, Kevin lucha para ser mirado y tenido en cuenta por Jack y Rebecca. Y si bien siempre fue "el protegido" de Kate, su eterna rivalidad con Randall fue escalando en el tiempo hasta tocar fondo en las últimas temporadas, donde se volvió abierta y agresiva. Kevin es celoso de la perfección de su hermano y de la sobreprotección que le brindaron por ser adoptado. Este es uno de los conflictos que ambos tienen por sanar hoy. ¿Faltará mucho para que llegue ese abrazo fraternal que queremos?

Kate Pearson. La cuidadora

Fortaleza: generosa y con múltiples talentos.

Debilidad: con baja autoestima y miedosa.

Crédito: Ilustraciones de Evelyn Kandin Geler.

Yo cuido, pero no me cuido. "Mamá, vos no estás en mi camino. Vos sos mi camino", le dice a su mamá una pequeña Kate, que siempre fue la niña mimada y consentida de sus padres. Tanto es así que en su historia vemos que esos padres no supieron (o no pudieron) ponerle límites. Que ante el temor de hacerla "sentir diferente" por su obesidad, la dejaron hacer la suya para no dañar su autoestima y la terminaron dañando de todas formas, porque no supieron contenerla. Desde chica, su permanente comparación con su mamá es uno de sus grandes obstáculos (de hecho, ambas comparten la pasión por cantar y ninguna de ellas se anima a desplegar al 100% ese talento). ¿Qué aprendimos con ella?

El miedo se combate con amor. Dos de las emociones que dominan a Kate en los distintos momentos de su vida son el miedo y la inseguridad. Y en lo emocional, luego de algunas experiencias fallidas de la adolescencia, le cuesta creer que puede enamorarse, tener sexo y una vida plena junto a Toby, un personaje que puede vencer las trabas y complejos con ella misma porque es insistente, le termina ganando por cansancio. Y la convence de su propio valor.

El cuidado excesivo de los otros puede ser descuido propio. Kate es "la gran cuidadora" de los Pearson. Cuida porque es buena, porque se diluye fácilmente en los otros y, en el fondo, no se anima a ser admirada. Ese quizá sea el riesgo que corre: perderse en las vidas ajenas en vez de construir la propia. Por eso es tan buena mamá para su hijo -que nació ciego-, que la hace redescubrir su propio poder. Y acá hay un giro dramático interesante, porque su hijo, Jack, va a hacer lo que ella no se animó: ser un músico brillante.

Randall Pearson. El sobreadaptado

Fortaleza: inteligente, solidario y pragmático.

Debilidad: obsesivo, omnipotente y controlador

Crédito: Ilustraciones de Evelyn Kandin Geler.

El riesgo de sobreadaptarse. A Randall nada se le escapa. Él sabe todo. Es líder e inteligente. Sabe de estrategia, de oratoria, de pragmatismo y de liderazgo. Tiene un cuerpo torneado y baila como los dioses. Es solidario, casi workaholic y siempre va por más (no le alcanza con liderar una casa, ahora quiere controlar una ciudad entera). Siendo chico, no les dio muchos problemas a sus padres adoptivos, que siempre le prestaron atención extra para que él se sintiera querido y cuidado al igual que sus hermanos. En agradecimiento, él nunca les falló y ocupó ese rol de "hermano perfecto", cumpliendo las exigencias y las expectativas de todos. Randall controla, provee, piensa y ejecuta. Pero ¿qué hay detrás de esa maquinaria o qué pasa cuando algo se sale de su control? Aparecen las crisis de angustias, los recurrentes ataques de pánico y sus fantasmas existenciales. ¿Qué nos muestra su personalidad?

Los opuestos se atraen..., pero los parecidos también. ¿Por qué funciona su matrimonio con Beth? Porque tanto Randall como ella son parecidos en cuestiones fundamentales (la identidad, el control, el orden), si no, la convivencia sería directamente imposible. Randall también es parecido a Jack en su aspecto omnipotente, por eso, luego de su muerte, a veces intenta ocupar ese rol "paternal" con su propia madre y sus hermanos.

El valor de buscar y defender la propia identidad. This Is Us trabaja muy fuertemente con temas como la diversidad y la inclusión de la comunidad afroamericana en EE. UU. Randall y toda su familia son portavoces de estos conflictos, que en la última temporada incluso se hicieron eco del movimiento Black Lives Matter.

Sigue la quinta temporada

Crédito: Gentileza Fox Premium.

El miércoles 6 de enero a las 23 estrenará por Fox Premium Series la segunda parte de la quinta temporada, que continuará sumando la situación actual de covid-19 al desarrollo de la trama. ¿Cuáles son los principales conflictos de lo que se viene?

El diagnóstico de Rebecca: el deterioro de la memoria de Rebecca sigue avanzando y Randall la convenció para que se someta a un ensayo clínico en St. Louis, para tratar su enfermedad a tiempo.

La pelea entre Randall y Kevin: las diferencias de criterio sobre la enfermedad de su madre pusieron a los hermanos en veredas opuestas, y eso provocó una pelea que -hasta hoy- parece irreconciliable. ¿Habrá algún hecho que pueda acercarlos nuevamente?

La paternidad de Kevin: un nuevo desafío para este personaje a medida que se afianza su relación con Madison. "La forma en que él se comporta como padre no es algo que la gente esperaría que Kevin hiciera", dijo Dan Fogelman, el creador de la serie.

La adopción de Kate y Toby: luego de Jack, la pareja intentará adoptar un nuevo bebé y veremos cómo evoluciona la crianza múltiple en la familia Damon.

La identidad de Randall: a partir del movimiento Black Lives Matter, Randall cambia su terapeuta por uno de ascendencia afroamericana para seguir trabajando su identidad.

La madre biológica de Randall: ¿está viva la mamá de Randall? Es la gran pregunta que nos quedó picando con el último capítulo. Sobre esta línea, el creador de la serie apuntó: "Para Randall, un personaje que siempre está lidiando con su identidad, esta es la última carta que debe desplegarse para él".

Expertos consultados: Lic. Paula Mayorga. Psicóloga. @epsicoterapia.

