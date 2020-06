Nutrición. Alimentos que ayudan a mantener la masa muscular

Es importante incorporar proteinas para estar en forma

Larisa Serrano Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de junio de 2020 • 00:49

Además de cambiar nuestra rutina de ejercicios puertas adentro, el aislamiento para prevenir la propagación del coronavirus cambió nuestra dieta alimentaria. Para compensar el ejercicio y la masa muscular, hay una lista de alimentos alimentos saludables que colaboran para conservarla.

Para los especialistas, lo más importante en este momento es no estresarnos, ni estar haciendo actividad física sin parar. Si veníamos entrenando es importante no suspender el ejercicio y no aprovechar el confinamiento para descuidar nuestra alimentación. Es fundamental que sigamos una rutina, tanto en el entrenamiento como en las comidas, para que nuestro cuerpo mantenga sus hábitos alimentarios.

Movernos siempre es beneficioso y nos va a ayudar a poder mantener el peso, sin volverlo una obsesión, siempre que mantengamos también una buena rutina alimentaria.

¿Cuáles son los alimentos que pueden ayudar a mantener la masa muscular?

"Hay algunos alimentos que ayudan a mantener la masa muscular, o bien colaboran para aumentarla, siempre acompañado con ejercicio y un profesional de la salud que arme el plan alimentario, por supuesto", explica Daniela Natale, Lic. en Nutrición y especializada en obesidad (MN 7424).

Proteínas de origen vegetal: como legumbres, quinoa, bebidas vegetales, tofu, frutos secos.

Proteínas de origen animal: como carnes, huevos y lácteos (descremados en lo posible).

Siempre con un plan alimentario adecuado y sin excluir ningún grupo de alimentos, ya que los hidratos de carbono de buena calidad -como cereales integrales, avena y harinas integrales- son súper necesarias para una buena regeneración muscular. Y no olvidarse de una buena hidratación, ya que también es muy importante para el músculo y toda nuestra alimentación.